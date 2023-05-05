https://sputniknews.com.tr/20230505/kilicdaroglu-erdogan-turkiyenin-geleceginden-kopalim-kisir-bir-tartismanin-icine-girelim-istiyor-1070692677.html

Kılıçdaroğlu: Erdoğan, Türkiye'nin geleceğinden kopalım, kısır bir tartışmanın içine girelim istiyor

Kılıçdaroğlu: Erdoğan, Türkiye'nin geleceğinden kopalım, kısır bir tartışmanın içine girelim istiyor

Cumhurbaşkanı Adayı Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ülke gündemini değiştirmek istediğini söyledi. Kılıçdaroğlu, "Ekonomiden kopalım, Türkiye'nin... 05.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-05T23:45+0300

2023-05-05T23:45+0300

2023-05-05T23:46+0300

kemal kılıçdaroğlu

2023 türkiye seçimleri

recep tayyip erdoğan

millet ittifakı

cumhur ittifakı

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Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Karar TV'de Elif Çakır, Ahmet Taşgetiren, Akif Beki ve Taha Akyol'un sorularını yanıtladı.Seçimi kazandıklarında Diyanet İşleri Başkanlığı kapatacakları iddiaları sorulan Kılıçdaroğlu, "CHP gelecek Diyanet İşleri Başkanlığı'nı kapatacak? Yüzde 100 emin olayım böyle bir soru sorulur mu diye? Diyanet İşleri Başkanlığı Kuran, imam hatip okullarını, ilk ilahiyat fakültesini açan Cumhuriyet Halk Partisi, niye kapatsın? Diyanet İşleri Başkanlığı bu ülkenin temel kurumlarındandır birisidir. Atatürk, Diyanet İşleri Başkanlığı ve Genelkurmay Başkanlığı'nı kurmak için aynı gün iki ayrı kanun çıkarmıştır parlamentodan. Hiç kimsenin gücü Diyanet İşleri'ni kapatmaya yetmez" dedi.'Gerçekten mutfaklarda yangın var, insanlar geçinemiyor'Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın suçlamalarının ve kendisine yönelik iddialarının sorulması üzerine Kılıçdaroğlu, "Centilmence bir yarış oluyor mu, hayır. Ben bugüne kadar seçim meydanlarında hiçbir zaman Sayın Erdoğan'ın adını dahi telaffuz etmedim. Kendi düşüncelerimizi, neler yapacağımızı anlattım. Ama karşı taraftan aklımın o kadar almayacağı, o kadar çok suçlamalar var ki, şaşırdım kaldım" dedi.Erdoğan'ın ülke gündemini değiştirmek istediğini söyleyen Kılıçdaroğlu, "Bu suçlamalara zaman ayırmak... O noktaya bizi çekmek istiyor. Yani ekonomiden kopalım, Türkiye'nin geleceğinden kopalım, demokrasiden kopalım, kısır bir tartışmanın içine girelim. Bu seçim Türkiye'nin kader seçimi. Bu seçimde otoriter bir yönetimden yana mı olacağız, demokratik bir yönetimden yana mı olacağız, bunun tartışılması lazım. Gerçekten mutfaklarda yangın var. İnsanlar geçinemiyor. Asgari ücret açlık sınırının altında kalmış" diye konuştu.'Devlet bakidir, parti gelip geçici'"Türk Silahlı Kuvvetleri'nin gemisi, iktidar partisinin seçim otobüsüne döndü" diyen Kılıçdaroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: "Amacım şu: Devletle partiyi ayırmak lazım. Şu anda devlet partileşti. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin gemisi iktidar partisinin seçim otobüsüne döndü. Akıl alacak şey değil. Biz karşıymışız gibi bir atmosfer yaratıyor. Niye karşı olalım? Tam tersine bu milli meseledir. Devletle partiyi ayıracağım. Bu konuda da çok kararlıyım. Devlet bakidir, parti gelip geçici. Bunu yaptığımız zamanda, devletin kolonlarını gerçek anlamda yeniden sağlıklı bir zemine oturttuğumuz zaman ben dünyanın en huzurlu insanı olacağım, gerçekten de çekilip torunlarımla oynayacağım."'İsterse Erdoğan'la A haber'de yayına çıkalım, istiyorlarsa ben tek gideyim'(Adayların ortak yayına çıkma çağrısıyla ilgili soru üzerine) "Karşılıklı görüşerek, tartışarak bunu yapabilirsek halk daha sağlıklı karar verecek. AK Parti'ye oy veren sadece Erdoğan'ı dinliyor, bize oy veren diyelim sadece bizi dinliyor. Oysa ikimizi aynı ortamda hem onlara hem bize oy veren vatandaşlar dinleyebilmeli. Arzu ederlerse, onların televizyon kanalları var bir sürü. A Haber mesela başta, vallahi giderim. Gelsin A Haber'e gidelim. Hatta istiyorlarsa ben tek gideyim, ona da razıyım. Sayın Erdoğan kurmaylarıyla gelecekse kurmaylarıyla da gelebilir. Arzu ederlerse biz 6 lider, onlar da 5 lider gelebilirler. Oturup konuşabiliriz. Biz düşman değiliz ki."

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kemal kılıçdaroğlu, recep tayyip erdoğan, millet ittifakı, cumhur ittifakı