Kılıçdaroğlu: Erdoğan, Türkiye'nin geleceğinden kopalım, kısır bir tartışmanın içine girelim istiyor

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
5 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Prof. Bulut: Türkiye'de 30-40 yıl önce sağlıkta şiddet olaylarına rastlanmazdı
07:08
69 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
AÇIK ALAN
Esad'dan Türkiye'yle 'normalleşme' şartları
09:10
110 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
6 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
7 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
7 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖĞLE AJANDASI
14 Mayıs seçimlerine 9 gün kaldı.
12:46
45 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Yapay zekalı çağrı merkezleri nedir?
14:05
55 dk
HAFTAYA DAİR
Seçimlere son 9 gün: Sandık güvenliği riskli mi?
15:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
3 dk
EKSEN
İran lideri Reisi’nin Suriye ziyareti
16:03
57 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
3 dk
AKŞAM POSTASI
Yurt dışı oylar ne kadar etkili?
17:03
86 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Dünya, 14 Mayıs seçimlerini nasıl izliyor?
18:34
91 dk
Z RAPORU
Kamu işçilerinin zam pazarlığı
20:45
45 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
4 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
13 dk
ÖZEL HABER
Rusya Bilimler Akademisi üyesi Dolgov, Türkiye-Suriye yakınlaşmasını değerlendirdi
07:00
4 dk
ÖZEL HABER
Canlı
07:29
2 dk
ÖZEL HABER
ABD’li yazar Larison: ABD, Zelenskiy’yi toprak kaybını kabullenmeye zorlayacak
08:00
2 dk
TARİHTE BUGÜN
52 yıl geçti ama unutulmadılar
08:32
7 dk
ÖZEL HABER
Suriye lideri Esad: Mali işlemlerde Dolar yerine Yuan’a geçilmeli
09:00
2 dk
ÖZEL HABER
Polonya halkı Ukrayna’dan rahatsız
09:16
2 dk
ÖZEL HABER
IMF Başkanı: Dünya genelinde dolardan vazgeçiş gözlemleniyor
09:30
2 dk
Canlı
09:46
9 dk
ÖZEL HABER
ABD’den Ukrayna’ya: İstediğiniz silahların yüzde 100’ünü verdik
10:00
2 dk
TARİHTE BUGÜN
Psikanalizin babası bugün doğdu
10:15
4 dk
ÖZEL HABER
Enerji uzmanı Aslanoğlu: Türkiye petrol için uygun bir merkez olabilir
10:30
3 dk
ÖZEL HABER
Canlı
10:46
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
HAFTA SONU HALLERI
Erdal Kaplanseren'le Hafta Sonu Halleri
11:05
115 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
ÖZEL HABER
ABD’li eski istihbarat subayı: Ukrayna bölünmeli
16:17
2 dk
ÖZEL HABER
Ekonomi Uzmanı Rojas: Dolar iddia edildiği gibi güçlü değil
16:31
2 dk
ÖZEL HABER
ABD’den Ukrayna’ya: İstediğiniz silahların yüzde 100’ünü verdik
16:44
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
TARİHTE BUGÜN
52 yıl geçti ama unutulmadılar
17:14
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
Canlı
19:00
9 dk
ÖZEL HABER
Emekli Tuğgeneral Prof. Erenel: Bir buçuk milyona yakın göçmenin Türkiye’ye gelme tehlikesi var
19:17
6 dk
ÖZEL HABER
Avrupa Birliği’nin tahıl aldatmacası: Sadece yüzde 2.5’i Afrika’ya gitti
19:30
3 dk
ÖZEL HABER
Batı Ukrayna’ya gönderilen silahlar için endişeli
19:47
2 dk
ÖZEL HABER
Rusya İHA’lar için yeni sistem geliştirdi
20:00
2 dk
ÖZEL HABER
ABD’nin hedefi Rusya-Çin ittifakına engel olmak
20:17
2 dk
ÖZEL HABER
Avrupa Birliği silahlanmayı öncelik haline getiriyor
20:29
2 dk
ÖZEL HABER
Zelenskiy, ABD’den rahatsız: Bu kesinlikle kötü bir hikaye oldu
20:43
4 dk
ÖZEL HABER
ABD Savunma Bakanlığı’nın eski danışmanı: Rusya ülkeyi koruyan bir operasyon başlattı
21:00
1 dk
ÖZEL HABER
ABD bozulan ekonomisini Ukrayna’daki savaşla düze çıkarıyor
21:14
2 dk
ÖZEL HABER
Macaristan’dan AB’ye Rusya vetosu
21:30
2 dk
ÖZEL HABER
Zelenskiy NATO’ya seslendi: Çok net bir sinyal almak isteriz
21:43
2 dk
ÖZEL HABER
Duma’da ‘Kartal Filosu’ önerisi
22:00
4 dk
ÖZEL HABER
Rusya’dan Çin’e kanser ilacı
22:14
2 dk
TARİHTE BUGÜN
Psikanalizin babası bugün doğdu
22:31
4 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
- Sputnik Türkiye, 1920, 21.03.2023
2023 TÜRKİYE SEÇİMLERİ
Türkiye, 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için sandık başına gidiyor.
https://sputniknews.com.tr/20230505/kilicdaroglu-erdogan-turkiyenin-geleceginden-kopalim-kisir-bir-tartismanin-icine-girelim-istiyor-1070692677.html
Kılıçdaroğlu: Erdoğan, Türkiye'nin geleceğinden kopalım, kısır bir tartışmanın içine girelim istiyor
Kılıçdaroğlu: Erdoğan, Türkiye'nin geleceğinden kopalım, kısır bir tartışmanın içine girelim istiyor
Cumhurbaşkanı Adayı Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ülke gündemini değiştirmek istediğini söyledi. Kılıçdaroğlu, "Ekonomiden kopalım, Türkiye'nin... 05.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-05T23:45+0300
2023-05-05T23:46+0300
kemal kılıçdaroğlu
2023 türkiye seçimleri
recep tayyip erdoğan
millet ittifakı
cumhur ittifakı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/05/03/1070579032_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_c98ec091bc0b4045c4968d792429a649.jpg
Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Karar TV'de Elif Çakır, Ahmet Taşgetiren, Akif Beki ve Taha Akyol'un sorularını yanıtladı.Seçimi kazandıklarında Diyanet İşleri Başkanlığı kapatacakları iddiaları sorulan Kılıçdaroğlu, "CHP gelecek Diyanet İşleri Başkanlığı'nı kapatacak? Yüzde 100 emin olayım böyle bir soru sorulur mu diye? Diyanet İşleri Başkanlığı Kuran, imam hatip okullarını, ilk ilahiyat fakültesini açan Cumhuriyet Halk Partisi, niye kapatsın? Diyanet İşleri Başkanlığı bu ülkenin temel kurumlarındandır birisidir. Atatürk, Diyanet İşleri Başkanlığı ve Genelkurmay Başkanlığı'nı kurmak için aynı gün iki ayrı kanun çıkarmıştır parlamentodan. Hiç kimsenin gücü Diyanet İşleri'ni kapatmaya yetmez" dedi.'Gerçekten mutfaklarda yangın var, insanlar geçinemiyor'Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın suçlamalarının ve kendisine yönelik iddialarının sorulması üzerine Kılıçdaroğlu, "Centilmence bir yarış oluyor mu, hayır. Ben bugüne kadar seçim meydanlarında hiçbir zaman Sayın Erdoğan'ın adını dahi telaffuz etmedim. Kendi düşüncelerimizi, neler yapacağımızı anlattım. Ama karşı taraftan aklımın o kadar almayacağı, o kadar çok suçlamalar var ki, şaşırdım kaldım" dedi.Erdoğan'ın ülke gündemini değiştirmek istediğini söyleyen Kılıçdaroğlu, "Bu suçlamalara zaman ayırmak... O noktaya bizi çekmek istiyor. Yani ekonomiden kopalım, Türkiye'nin geleceğinden kopalım, demokrasiden kopalım, kısır bir tartışmanın içine girelim. Bu seçim Türkiye'nin kader seçimi. Bu seçimde otoriter bir yönetimden yana mı olacağız, demokratik bir yönetimden yana mı olacağız, bunun tartışılması lazım. Gerçekten mutfaklarda yangın var. İnsanlar geçinemiyor. Asgari ücret açlık sınırının altında kalmış" diye konuştu.'Devlet bakidir, parti gelip geçici'"Türk Silahlı Kuvvetleri'nin gemisi, iktidar partisinin seçim otobüsüne döndü" diyen Kılıçdaroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: "Amacım şu: Devletle partiyi ayırmak lazım. Şu anda devlet partileşti. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin gemisi iktidar partisinin seçim otobüsüne döndü. Akıl alacak şey değil. Biz karşıymışız gibi bir atmosfer yaratıyor. Niye karşı olalım? Tam tersine bu milli meseledir. Devletle partiyi ayıracağım. Bu konuda da çok kararlıyım. Devlet bakidir, parti gelip geçici. Bunu yaptığımız zamanda, devletin kolonlarını gerçek anlamda yeniden sağlıklı bir zemine oturttuğumuz zaman ben dünyanın en huzurlu insanı olacağım, gerçekten de çekilip torunlarımla oynayacağım."'İsterse Erdoğan'la A haber'de yayına çıkalım, istiyorlarsa ben tek gideyim'(Adayların ortak yayına çıkma çağrısıyla ilgili soru üzerine) "Karşılıklı görüşerek, tartışarak bunu yapabilirsek halk daha sağlıklı karar verecek. AK Parti'ye oy veren sadece Erdoğan'ı dinliyor, bize oy veren diyelim sadece bizi dinliyor. Oysa ikimizi aynı ortamda hem onlara hem bize oy veren vatandaşlar dinleyebilmeli. Arzu ederlerse, onların televizyon kanalları var bir sürü. A Haber mesela başta, vallahi giderim. Gelsin A Haber'e gidelim. Hatta istiyorlarsa ben tek gideyim, ona da razıyım. Sayın Erdoğan kurmaylarıyla gelecekse kurmaylarıyla da gelebilir. Arzu ederlerse biz 6 lider, onlar da 5 lider gelebilirler. Oturup konuşabiliriz. Biz düşman değiliz ki."
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/05/03/1070579032_239:0:2970:2048_1920x0_80_0_0_76128f495c3e984b5c9159dc6b18fda7.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
kemal kılıçdaroğlu, recep tayyip erdoğan, millet ittifakı, cumhur ittifakı
kemal kılıçdaroğlu, recep tayyip erdoğan, millet ittifakı, cumhur ittifakı

Kılıçdaroğlu: Erdoğan, Türkiye'nin geleceğinden kopalım, kısır bir tartışmanın içine girelim istiyor

23:45 05.05.2023 (güncellendi: 23:46 05.05.2023)
© AAKemal Kılıçdaroğlu
Kemal Kılıçdaroğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 05.05.2023
© AA
Abone olTelegram
Cumhurbaşkanı Adayı Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ülke gündemini değiştirmek istediğini söyledi. Kılıçdaroğlu, "Ekonomiden kopalım, Türkiye'nin geleceğinden kopalım, demokrasiden kopalım, kısır bir tartışmanın içine girelim istiyor" dedi.
Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Karar TV'de Elif Çakır, Ahmet Taşgetiren, Akif Beki ve Taha Akyol'un sorularını yanıtladı.

Seçimi kazandıklarında Diyanet İşleri Başkanlığı kapatacakları iddiaları sorulan Kılıçdaroğlu, "CHP gelecek Diyanet İşleri Başkanlığı'nı kapatacak? Yüzde 100 emin olayım böyle bir soru sorulur mu diye? Diyanet İşleri Başkanlığı Kuran, imam hatip okullarını, ilk ilahiyat fakültesini açan Cumhuriyet Halk Partisi, niye kapatsın? Diyanet İşleri Başkanlığı bu ülkenin temel kurumlarındandır birisidir. Atatürk, Diyanet İşleri Başkanlığı ve Genelkurmay Başkanlığı'nı kurmak için aynı gün iki ayrı kanun çıkarmıştır parlamentodan. Hiç kimsenin gücü Diyanet İşleri'ni kapatmaya yetmez" dedi.

'Gerçekten mutfaklarda yangın var, insanlar geçinemiyor'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın suçlamalarının ve kendisine yönelik iddialarının sorulması üzerine Kılıçdaroğlu, "Centilmence bir yarış oluyor mu, hayır. Ben bugüne kadar seçim meydanlarında hiçbir zaman Sayın Erdoğan'ın adını dahi telaffuz etmedim. Kendi düşüncelerimizi, neler yapacağımızı anlattım. Ama karşı taraftan aklımın o kadar almayacağı, o kadar çok suçlamalar var ki, şaşırdım kaldım" dedi.
Erdoğan'ın ülke gündemini değiştirmek istediğini söyleyen Kılıçdaroğlu, "Bu suçlamalara zaman ayırmak... O noktaya bizi çekmek istiyor. Yani ekonomiden kopalım, Türkiye'nin geleceğinden kopalım, demokrasiden kopalım, kısır bir tartışmanın içine girelim. Bu seçim Türkiye'nin kader seçimi. Bu seçimde otoriter bir yönetimden yana mı olacağız, demokratik bir yönetimden yana mı olacağız, bunun tartışılması lazım. Gerçekten mutfaklarda yangın var. İnsanlar geçinemiyor. Asgari ücret açlık sınırının altında kalmış" diye konuştu.

'Devlet bakidir, parti gelip geçici'

"Türk Silahlı Kuvvetleri'nin gemisi, iktidar partisinin seçim otobüsüne döndü" diyen Kılıçdaroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Amacım şu: Devletle partiyi ayırmak lazım. Şu anda devlet partileşti. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin gemisi iktidar partisinin seçim otobüsüne döndü. Akıl alacak şey değil. Biz karşıymışız gibi bir atmosfer yaratıyor. Niye karşı olalım? Tam tersine bu milli meseledir. Devletle partiyi ayıracağım. Bu konuda da çok kararlıyım. Devlet bakidir, parti gelip geçici. Bunu yaptığımız zamanda, devletin kolonlarını gerçek anlamda yeniden sağlıklı bir zemine oturttuğumuz zaman ben dünyanın en huzurlu insanı olacağım, gerçekten de çekilip torunlarımla oynayacağım."

'İsterse Erdoğan'la A haber'de yayına çıkalım, istiyorlarsa ben tek gideyim'

(Adayların ortak yayına çıkma çağrısıyla ilgili soru üzerine) "Karşılıklı görüşerek, tartışarak bunu yapabilirsek halk daha sağlıklı karar verecek. AK Parti'ye oy veren sadece Erdoğan'ı dinliyor, bize oy veren diyelim sadece bizi dinliyor. Oysa ikimizi aynı ortamda hem onlara hem bize oy veren vatandaşlar dinleyebilmeli. Arzu ederlerse, onların televizyon kanalları var bir sürü. A Haber mesela başta, vallahi giderim. Gelsin A Haber'e gidelim. Hatta istiyorlarsa ben tek gideyim, ona da razıyım. Sayın Erdoğan kurmaylarıyla gelecekse kurmaylarıyla da gelebilir. Arzu ederlerse biz 6 lider, onlar da 5 lider gelebilirler. Oturup konuşabiliriz. Biz düşman değiliz ki."
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала