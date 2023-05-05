https://sputniknews.com.tr/20230505/kalasnikov-rus-ordusuna-yeni-savas-uniformasi-tedarik-edecek-1070690870.html
Kalaşnikov, Rus ordusuna yeni savaş üniforması tedarik edecek
Kalaşnikov, Rus ordusuna yeni savaş üniforması tedarik edecek
Rusya’nın en ünlü silah üreticilerinden olan Kalaşnikov Şirketler Grubu bünyesindeki Triada-TKO, Rus ordusuna tüm hava koşullarına uygun yeni savaş... 05.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-05T22:23+0300
2023-05-05T22:23+0300
2023-05-05T22:23+0300
ukrayna krizi
kalaşnikov
rusya
üniforma
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Triada-TKO şirketi, Rusya Savunma Bakanlığı Tedarik Departmanı ile ortaklaşa Rus ordusu için her mevsim ve hava koşullarına göre yeni savaş üniformalarını geliştirdi.Kalaşnikov’dan yapılan açıklamada, orduya teslim edilen ilk partide, en az 20 bin rüzgar ve nem geçirmez elbise ve kasket setinin yer aldığı ifade edildi.Açıklamada, yeni nesil ve tüm hava koşullarına uygun saha üniformalarının, geliştirilmiş ergonomiye sahip ve iyileştirilmiş özelliklere sahip malzemelerden yapıldığı kaydedildi.
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kalaşnikov, rusya, üniforma
kalaşnikov, rusya, üniforma
Kalaşnikov, Rus ordusuna yeni savaş üniforması tedarik edecek
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Rusya’nın en ünlü silah üreticilerinden olan Kalaşnikov Şirketler Grubu bünyesindeki Triada-TKO, Rus ordusuna tüm hava koşullarına uygun yeni savaş üniformalarının tedarikine başladı.
Triada-TKO şirketi, Rusya Savunma Bakanlığı Tedarik Departmanı ile ortaklaşa Rus ordusu için her mevsim ve hava koşullarına göre yeni savaş üniformalarını geliştirdi.
Kalaşnikov’dan yapılan açıklamada, orduya teslim edilen ilk partide, en az 20 bin rüzgar ve nem geçirmez elbise ve kasket setinin yer aldığı ifade edildi.
Açıklamada, yeni nesil ve tüm hava koşullarına uygun saha üniformalarının, geliştirilmiş ergonomiye sahip ve iyileştirilmiş özelliklere sahip malzemelerden yapıldığı kaydedildi.