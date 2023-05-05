https://sputniknews.com.tr/20230505/japonyanin-batisinda-63-buyuklugunde-deprem-1070673800.html

Japonya'nın batısında 6.3 büyüklüğünde deprem: 1 ölü, 21 yaralı

Japonya'nın batısında 6.3 büyüklüğünde deprem: 1 ölü, 21 yaralı

Japonya'nın batısındaki İşikawa eyaletinde 6.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde 1 kişinin hayatını kaybettiği, 21 kişinin yaralandığı bildirildi. 05.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-05T16:19+0300

2023-05-05T16:19+0300

2023-05-05T16:24+0300

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Japonya Meteoroloji Ajansı'na (JMA) göre, İşikawa kıyısındaki Noto Yarımadası'nda 6.3 büyüklüğünde deprem oldu.Yerel saatle 14.42'de 10 kilometre derinlikte meydana gelen sarsıntının ardından bölgede 'dev dalga' uyarısı yapılmadı.Yetkililer, depremde 1 kişinin yaşamını yitirdiğini, 21 kişinin ise yaralandığını açıkladı. Şiddetli sarsıntının, Wajima ve Suzu kentleri başta olmak üzere, kıyı eyaleti İşikawa genelinde hissedildiği kaydedildi.Devlet Televizyonu NHK'ye göre, deprem, Japon Denizi (Doğu Denizi) kıyısındaki Niigata, Toyama ve Fukui'de de hissedildi.

https://sputniknews.com.tr/20230505/japon-mimar-deprem-bolgesine-ozel-tasarladi-kagit-masura-evi-1070656540.html

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