https://sputniknews.com.tr/20230505/japonyanin-batisinda-63-buyuklugunde-deprem-1070673800.html
Japonya'nın batısında 6.3 büyüklüğünde deprem: 1 ölü, 21 yaralı
Japonya'nın batısında 6.3 büyüklüğünde deprem: 1 ölü, 21 yaralı
Japonya'nın batısındaki İşikawa eyaletinde 6.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde 1 kişinin hayatını kaybettiği, 21 kişinin yaralandığı bildirildi. 05.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-05T16:19+0300
2023-05-05T16:19+0300
2023-05-05T16:24+0300
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japonya
deprem
batı
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Japonya Meteoroloji Ajansı'na (JMA) göre, İşikawa kıyısındaki Noto Yarımadası'nda 6.3 büyüklüğünde deprem oldu.Yerel saatle 14.42'de 10 kilometre derinlikte meydana gelen sarsıntının ardından bölgede 'dev dalga' uyarısı yapılmadı.Yetkililer, depremde 1 kişinin yaşamını yitirdiğini, 21 kişinin ise yaralandığını açıkladı. Şiddetli sarsıntının, Wajima ve Suzu kentleri başta olmak üzere, kıyı eyaleti İşikawa genelinde hissedildiği kaydedildi.Devlet Televizyonu NHK'ye göre, deprem, Japon Denizi (Doğu Denizi) kıyısındaki Niigata, Toyama ve Fukui'de de hissedildi.
https://sputniknews.com.tr/20230505/japon-mimar-deprem-bolgesine-ozel-tasarladi-kagit-masura-evi-1070656540.html
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japonya, deprem, batı, asya & pasifik
japonya, deprem, batı, asya & pasifik
Japonya'nın batısında 6.3 büyüklüğünde deprem: 1 ölü, 21 yaralı
16:19 05.05.2023 (güncellendi: 16:24 05.05.2023) Abone ol
Japonya'nın batısındaki İşikawa eyaletinde 6.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde 1 kişinin hayatını kaybettiği, 21 kişinin yaralandığı bildirildi.
Japonya Meteoroloji Ajansı'na (JMA) göre, İşikawa kıyısındaki Noto Yarımadası'nda 6.3 büyüklüğünde deprem oldu.
Yerel saatle 14.42'de 10 kilometre derinlikte meydana gelen sarsıntının ardından bölgede 'dev dalga' uyarısı yapılmadı.
Yetkililer, depremde 1 kişinin yaşamını yitirdiğini, 21 kişinin ise yaralandığını açıkladı.
Şiddetli sarsıntının, Wajima ve Suzu kentleri başta olmak üzere, kıyı eyaleti İşikawa genelinde hissedildiği kaydedildi.
Devlet Televizyonu NHK'ye göre, deprem, Japon Denizi (Doğu Denizi) kıyısındaki Niigata, Toyama ve Fukui'de de hissedildi.