Japon mimar deprem bölgesine özel tasarladı: 'Kağıt masura evi'

© AA Aynı fakültede Araştırma Görevlisi Ömer Faruk Ağırsoy ise yapının mimarisine ilişkin, "Yapının birleşim detaylarında yani kolonların duvarlarla ve zeminle birleşiminde Japon mimarisine özgü detaylara yer verildi. Bu birleşim elemanları CNC makinelerle kesilerek hazırlandı. Çatıda da özel birleşim detayları söz konusu" değerlendirmesinde bulundu. Yapının sıcak ve soğuğa karşı yalıtımını da yaptıklarını belirten Ağırsoy, "Bu sebeple hem yaz hem kış döneminde kullanıcılar için uygun bir ortam sağlayacak. Yapının dış cephesi yağmur ve kar gibi hava olaylarına karşı özel koruyucu boyalarla yalıtıldı. Yonga levhalardan yapılan duvarların içine de ısı yalıtımı yapıldı" dedi. Ağırsoy, yapının depreme dayanıklılığı ile ilgili şu değerlendirmelerde bulundu: "Temelsiz bir yapı olarak tasarlandı. Japonya deprem konusunda zaten çok uzman. ODTÜ İnşaat Mühendisliğinden Ahmet Türer hocamız da ahşap uzmanı, yapının taşıyıcılığı ile ilgili testlerde bize yardımcı oldu. Yapının yeterli sürtünme sağlayabilmesi için belli bir ağırlığa sahip olması gerekiyordu. O yüzden temel için kullandığımız kasaların içine belli ağırlıkta kum torbaları yerleştirdik. Bu yapı, depremlere karşı yanal kuvvetleri sönümleyecek şekilde tasarlandı. Bu yüzden sonraki depremlerde sorun oluşturacağını düşünmüyoruz."