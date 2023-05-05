https://sputniknews.com.tr/20230505/isvec-tarihinde-bir-ilk-pkkypg-icin-para-toplayan-kisi-yargilanacak-1070653052.html
İsveç tarihinde bir ilk: PKK/YPG için para toplayan kişi yargılanacak
İsveç tarihinde bir ilk: PKK/YPG için para toplayan kişi yargılanacak
İsveç'te PKK/YPG için para toplayan bir kişinin 'teröre finansman sağlamak, gasp teşebbüsü ve silahlı saldırı suçlarından' birkaç hafta içinde yargılanacağı... 05.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-05T12:11+0300
2023-05-05T12:11+0300
2023-05-05T12:18+0300
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Devlet radyosu SR'nin haberinde, İsveç tarihinde ilk kez bir kişinin PKK/YPG'ye para toplamaktan yargılanacağı belirtildi.SR'ye açıklama yapan Savcı Hans Ihrman, "PKK, İsveç'te şantaj yoluyla para toplamakla suçlanıyor. Uzun süredir organize biçimde yürütülen daha kapsamlı faaliyetlerin bir parçası. Araştırıldıkça soruşturma derinleşiyor" ifadelerini kullandı.Şüpheli hakkında birkaç hafta içinde dava açılacağını aktaran Ihrman, "PKK'ya para sağlamak için şantajın, diğer ülkelerde olduğu gibi İsveç'te de yerleşik bir yöntem olduğuna dair kanıtlar ele geçirdik. İsveç'te terör örgütü olarak kabul edilen PKK için para toplamaya çalıştığından şüphelenilen şahıs hakkında birkaç hafta içinde dava açılacak" değerlendirmesinde bulundu.Olayın 'ciddi bir suç' olarak görülmesi gerektiğini aktaran Ihrman, "Bu davadaki terörü finanse etme girişimi ciddi bir suç olarak görülmelidir çünkü paranın terör saldırılarına gitme riski vardı. PKK, yalnızca 2022'de dünya çapında 54 şiddet eylemiyle ilişkilendirildi. Bu saldırılarda öldürülen çok sayıda sivil var" dedi.İsveç medyasına göre, Ocak ayında gözaltına alınan şüpheli bir restorana girip PKK için para talep ettikten ve silahla ateş ettikten sonra 'terör finansmanı ve gasp' şüphesiyle tutuklanmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20230503/isvecte-gundem-swetix-1070566798.html
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avrupa, isveç, pkk, ypg/pkk, para, terör, soruşturma, yargılama
avrupa, isveç, pkk, ypg/pkk, para, terör, soruşturma, yargılama
İsveç tarihinde bir ilk: PKK/YPG için para toplayan kişi yargılanacak
12:11 05.05.2023 (güncellendi: 12:18 05.05.2023) Abone ol
İsveç'te PKK/YPG için para toplayan bir kişinin 'teröre finansman sağlamak, gasp teşebbüsü ve silahlı saldırı suçlarından' birkaç hafta içinde yargılanacağı bildirildi. Bu yargılama, ülke tarihinde bir ilk olarak kayıtlara geçecek.
Devlet radyosu SR'nin haberinde, İsveç tarihinde ilk kez bir kişinin PKK/YPG'ye para toplamaktan yargılanacağı belirtildi.
SR'ye açıklama yapan Savcı Hans Ihrman, "PKK, İsveç'te şantaj yoluyla para toplamakla suçlanıyor. Uzun süredir organize biçimde yürütülen daha kapsamlı faaliyetlerin bir parçası. Araştırıldıkça soruşturma derinleşiyor" ifadelerini kullandı.
Şüpheli hakkında birkaç hafta içinde dava açılacağını aktaran Ihrman, "PKK'ya para sağlamak için şantajın, diğer ülkelerde olduğu gibi İsveç'te de yerleşik bir yöntem olduğuna dair kanıtlar ele geçirdik. İsveç'te terör örgütü olarak kabul edilen PKK için para toplamaya çalıştığından şüphelenilen şahıs hakkında birkaç hafta içinde dava açılacak" değerlendirmesinde bulundu.
Olayın 'ciddi bir suç' olarak görülmesi gerektiğini aktaran Ihrman, "Bu davadaki terörü finanse etme girişimi ciddi bir suç olarak görülmelidir çünkü paranın terör saldırılarına gitme riski vardı. PKK, yalnızca 2022'de dünya çapında 54 şiddet eylemiyle ilişkilendirildi. Bu saldırılarda öldürülen çok sayıda sivil var" dedi.
İsveç medyasına göre, Ocak ayında gözaltına alınan şüpheli bir restorana girip PKK için para talep ettikten ve silahla ateş ettikten sonra 'terör finansmanı ve gasp' şüphesiyle tutuklanmıştı.