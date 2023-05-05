https://sputniknews.com.tr/20230505/irakta-cocuklarini-150-bin-dolara-satmaya-calisan-aile-gozaltina-alindi-1070642730.html

Irak’ta çocuklarını 150 bin dolara satmaya çalışan aile gözaltına alındı

Irak’ta çocuklarını 150 bin dolara satmaya çalışan aile gözaltına alındı

Irak’ta 2 çocuğunu 150 bin dolar karşılığında satmaya çalışan aile gözaltına alındı. 05.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-05T03:25+0300

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dünya

irak

çocuk

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Irak İçişleri Bakanlığı'na bağlı Irak Federal İstihbarat ve Soruşturma Teşkilatı tarafından yapılan açıklamada, Anbar kentinde biri kız biri erkek olan çocuklarını 150 bin dolar karşılığında satmaya çalışan anne ve babanın gözaltına alındığı duyurulduAçıklamada, ihbar üzerine güvenlik güçlerinin harekete geçtiği ifade edilerek ailenin suçüstü yakalandığı aktarıldı.

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