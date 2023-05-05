https://sputniknews.com.tr/20230505/irakta-cocuklarini-150-bin-dolara-satmaya-calisan-aile-gozaltina-alindi-1070642730.html
Irak’ta çocuklarını 150 bin dolara satmaya çalışan aile gözaltına alındı
Irak’ta çocuklarını 150 bin dolara satmaya çalışan aile gözaltına alındı
Irak’ta 2 çocuğunu 150 bin dolar karşılığında satmaya çalışan aile gözaltına alındı. 05.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-05T03:25+0300
2023-05-05T03:25+0300
2023-05-05T03:25+0300
dünya
irak
çocuk
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Irak İçişleri Bakanlığı'na bağlı Irak Federal İstihbarat ve Soruşturma Teşkilatı tarafından yapılan açıklamada, Anbar kentinde biri kız biri erkek olan çocuklarını 150 bin dolar karşılığında satmaya çalışan anne ve babanın gözaltına alındığı duyurulduAçıklamada, ihbar üzerine güvenlik güçlerinin harekete geçtiği ifade edilerek ailenin suçüstü yakalandığı aktarıldı.
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irak, çocuk
Irak’ta çocuklarını 150 bin dolara satmaya çalışan aile gözaltına alındı
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Irak’ta 2 çocuğunu 150 bin dolar karşılığında satmaya çalışan aile gözaltına alındı.
Irak İçişleri Bakanlığı'na bağlı Irak Federal İstihbarat ve Soruşturma Teşkilatı tarafından yapılan açıklamada, Anbar kentinde biri kız biri erkek olan çocuklarını 150 bin dolar karşılığında satmaya çalışan anne ve babanın gözaltına alındığı duyuruldu
Açıklamada, ihbar üzerine güvenlik güçlerinin harekete geçtiği ifade edilerek ailenin suçüstü yakalandığı aktarıldı.