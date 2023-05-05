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Irak’ta çocuklarını 150 bin dolara satmaya çalışan aile gözaltına alındı
Irak’ta çocuklarını 150 bin dolara satmaya çalışan aile gözaltına alındı
Irak’ta 2 çocuğunu 150 bin dolar karşılığında satmaya çalışan aile gözaltına alındı. 05.05.2023, Sputnik Türkiye
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Irak İçişleri Bakanlığı'na bağlı Irak Federal İstihbarat ve Soruşturma Teşkilatı tarafından yapılan açıklamada, Anbar kentinde biri kız biri erkek olan çocuklarını 150 bin dolar karşılığında satmaya çalışan anne ve babanın gözaltına alındığı duyurulduAçıklamada, ihbar üzerine güvenlik güçlerinin harekete geçtiği ifade edilerek ailenin suçüstü yakalandığı aktarıldı.
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Irak’ta çocuklarını 150 bin dolara satmaya çalışan aile gözaltına alındı

03:25 05.05.2023
© AFP 2023 / JOEL SAGETYeni doğan bebek eli
Yeni doğan bebek eli - Sputnik Türkiye, 1920, 05.05.2023
© AFP 2023 / JOEL SAGET
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Irak’ta 2 çocuğunu 150 bin dolar karşılığında satmaya çalışan aile gözaltına alındı.
Irak İçişleri Bakanlığı'na bağlı Irak Federal İstihbarat ve Soruşturma Teşkilatı tarafından yapılan açıklamada, Anbar kentinde biri kız biri erkek olan çocuklarını 150 bin dolar karşılığında satmaya çalışan anne ve babanın gözaltına alındığı duyuruldu
Açıklamada, ihbar üzerine güvenlik güçlerinin harekete geçtiği ifade edilerek ailenin suçüstü yakalandığı aktarıldı.
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