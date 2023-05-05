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Hıdırellez ne zaman?
Hıdırellez ne zaman?
Çeşitli gelenekleri içerisinde barındıran Hıdırellez, her yıl mayıs ayının ilk günlerinde kutlanıyor. Hıdırellez bu gece kutlanacak, 5 mayısı 6 mayısa bağlayan... 05.05.2023, Sputnik Türkiye
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hıdırellez
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Ruz-ı Hızır (Hızır günü) olarak adlandırılan hıdrellez günü, Hızır ve İlyas Peygamber’in yeryüzünde buluştukları gün olması nedeniyle kutlanmaktadır. Hızır ve İlyas sözcükleri birleşerek halk ağzında hıdrellez şeklini almıştır. Hıdrellez günü, Gregoryen takvimine göre 6 Mayıs eskiden kullanılan Rumi takvim olarak da bilinen Julyen takvimine göre 23 Nisan günü olmaktadır.6 Mayıs Günü kış mevsiminin bitip sıcak yaz günlerinin başladığı anlamına gelir ki, bu da kutlanıp bayram yapılacak bir olaydır.Hıdırellez ne zaman kutlanır?Ülkemizde Hıdrellez Bayramı 6 Mayıs tarihinde kutlanır. Bugün Hıristiyanlarca da baharın ve doğanın uyanmasının ilk günü olarak kabul edilir; bu günü Ortodokslar Aya Yorgi, Katolikler St.Georges Günü olarak kutlamaktadırlar.Hıdırellezde ne yapılır?Mevsimlik bayramlarımızdan biri olan Hıdrellez, ülkemizde etkin bir biçimde kutlanmaktadır.Büyük şehirlerde daha az olmak üzere, kasaba ve köylerde hıdrellez için önceden hazırlıklar yapılır. Bu hazırlıklar, evin temizliği, üst-baş temizliği, yiyecek-içeceklerle ilgili hazırlıklardır. Hıdrellez gününden önce evler baştanbaşa temizlenir. Çünkü temiz olmayan evlere Hızır’ın uğramayacağı düşünülür. Hıdrellez günü giyilmek üzere yeni elbiseler, ayakkabılar alınır.Hıdırellez öncesindeki günün akşamında, birçok yerde vatandaşlar, ev, araba, çocuk ve eş dileklerini bir kağıda çizerek gül ağacının dalına bağlıyor ya da bu ağacın dibine toprak üzerine yansıtıyor. Bereket getireceğine inanıldığı için gül ağacının dibine para da gömülüyor.Anadolu’nun bazı yerlerinde Hıdrellez Günü yapılan duaların ve isteklerin kabul olması için sadaka verme, oruç tutma ve kurban kesme adeti vardır. Kurban ve adaklar “Hızır hakkı” için olmalıdır. Zira tüm bu hazırlıklar Hızır’a rastlamak amacına yöneliktir.
https://sputniknews.com.tr/20220512/deniz-dibine-coken-hidirellez-dileklerini-dalgiclar-goruntuledi-burnum-estetikli-olsun-1056306330.html
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hıdırellez ne zaman başlıyor,hıdırellez bugün mü kutlanacak? hıdırellez nedir, neden kutlanır?hıdırellez ne zaman,hıdırellezde ne yapılır,hıdır kim,hıdırellezde ne yapılır,hıdırellez gül ağacı,hıdırellezde ne istenir,hıdırellezde resim mi çizilir,hıdırellez dileği nereye asılır,hıdırellezde ne yapılır?
hıdırellez ne zaman başlıyor,hıdırellez bugün mü kutlanacak? hıdırellez nedir, neden kutlanır?hıdırellez ne zaman,hıdırellezde ne yapılır,hıdır kim,hıdırellezde ne yapılır,hıdırellez gül ağacı,hıdırellezde ne istenir,hıdırellezde resim mi çizilir,hıdırellez dileği nereye asılır,hıdırellezde ne yapılır?

Hıdırellez ne zaman?

10:03 05.05.2023
© AAHıdırellez
Hıdırellez - Sputnik Türkiye, 1920, 05.05.2023
© AA
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Çeşitli gelenekleri içerisinde barındıran Hıdırellez, her yıl mayıs ayının ilk günlerinde kutlanıyor. Hıdırellez bu gece kutlanacak, 5 mayısı 6 mayısa bağlayan gece, kış mevsiminin bitip sıcak yaz günlerinin başladığı anlamına gelir.
Ruz-ı Hızır (Hızır günü) olarak adlandırılan hıdrellez günü, Hızır ve İlyas Peygamber’in yeryüzünde buluştukları gün olması nedeniyle kutlanmaktadır. Hızır ve İlyas sözcükleri birleşerek halk ağzında hıdrellez şeklini almıştır.
Hıdrellez günü, Gregoryen takvimine göre 6 Mayıs eskiden kullanılan Rumi takvim olarak da bilinen Julyen takvimine göre 23 Nisan günü olmaktadır.
6 Mayıs Günü kış mevsiminin bitip sıcak yaz günlerinin başladığı anlamına gelir ki, bu da kutlanıp bayram yapılacak bir olaydır.

Hıdırellez ne zaman kutlanır?

Ülkemizde Hıdrellez Bayramı 6 Mayıs tarihinde kutlanır. Bugün Hıristiyanlarca da baharın ve doğanın uyanmasının ilk günü olarak kabul edilir; bu günü Ortodokslar Aya Yorgi, Katolikler St.Georges Günü olarak kutlamaktadırlar.

Hıdırellezde ne yapılır?

Mevsimlik bayramlarımızdan biri olan Hıdrellez, ülkemizde etkin bir biçimde kutlanmaktadır.
Büyük şehirlerde daha az olmak üzere, kasaba ve köylerde hıdrellez için önceden hazırlıklar yapılır. Bu hazırlıklar, evin temizliği, üst-baş temizliği, yiyecek-içeceklerle ilgili hazırlıklardır. Hıdrellez gününden önce evler baştanbaşa temizlenir. Çünkü temiz olmayan evlere Hızır’ın uğramayacağı düşünülür. Hıdrellez günü giyilmek üzere yeni elbiseler, ayakkabılar alınır.
Hıdırellez öncesindeki günün akşamında, birçok yerde vatandaşlar, ev, araba, çocuk ve eş dileklerini bir kağıda çizerek gül ağacının dalına bağlıyor ya da bu ağacın dibine toprak üzerine yansıtıyor. Bereket getireceğine inanıldığı için gül ağacının dibine para da gömülüyor.
Anadolu’nun bazı yerlerinde Hıdrellez Günü yapılan duaların ve isteklerin kabul olması için sadaka verme, oruç tutma ve kurban kesme adeti vardır. Kurban ve adaklar “Hızır hakkı” için olmalıdır. Zira tüm bu hazırlıklar Hızır’a rastlamak amacına yöneliktir.
Deniz dibine çöken Hıdırellez dileklerini dalgıçlar görüntüledi - Sputnik Türkiye, 1920, 12.05.2022
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