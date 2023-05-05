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Hazine ve Maliye Bakanı Nebati: Dövizde ralli olması söz konusu değil
Hazine ve Maliye Bakanı Nebati: Dövizde ralli olması söz konusu değil
Katıldığı bir televizyon yayınında gündeme ilişkin soruları yanıtlayan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, dövizle ilgili dedikoduların gerçeği... 05.05.2023, Sputnik Türkiye
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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, NTV'de Ahmet Ergen'in sorularını yanıtladı. Enflasyon rakamlarını değerlendiren Bakan Nebati şunları söyledi: 'Bakanlıklar zam için çalışma yürütüyor'Asgari ücrete temmuz zammı ve emekliye refah payıyla ilgili açıklama yapan Bakan Nebati şunları kaydetti: Bakan Nebati, Türkiye Ekonomi Modeli'yle ilgili olarak, "Düşük faiz ile ülkeyi yönetebildiğimizi gördük" dedi. Nebati, ekonomi politikasında yapılacak kısme düzeltmelerin devam edeceğini söyledi."Piyasada dolar sıkıntısı var mı?" sorusunu yanıtlayan Nebati "Döviz kurlarındaki rallinin tekrar gerçekleşeceği dedikoduları gerçeği yansıtmıyor. Dövizdeki ikili fiyatın oluşması dedikoduları güçlendirse de ralli olması söz konusu değil." diye konuştu.'Yüksek faiz olmayacak'"Birileri yüksek faiz bekliyor olabilir, gerçekleşmeyecek." diyen Nebati şöyle devam etti: Bakan Nebati, kur korumalı mevduatın bu yıl sonlandırılmayacağını söyledi.
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Hazine ve Maliye Bakanı Nebati: Dövizde ralli olması söz konusu değil

13:02 05.05.2023 (güncellendi: 13:27 05.05.2023)
© İHABakan Nebati, "Önümüzdeki dönemde ülkemizin ürettiği doğalgaz ve petrol gelirlerinden ayrılacak kaynakla Aile ve Gençlik Bankası kuracağız. Bakanlığımıza 3 bin 220 personel alımı yapacağız" dedi. Bakan Nebati ayrıca, 7 bin 500 liranın üzerinde maaş alan emeklilere refah payı verecek bir düzenleme üzerinde de çalıştıklarını kaydetti.
Bakan Nebati, Önümüzdeki dönemde ülkemizin ürettiği doğalgaz ve petrol gelirlerinden ayrılacak kaynakla Aile ve Gençlik Bankası kuracağız. Bakanlığımıza 3 bin 220 personel alımı yapacağız dedi. Bakan Nebati ayrıca, 7 bin 500 liranın üzerinde maaş alan emeklilere refah payı verecek bir düzenleme üzerinde de çalıştıklarını kaydetti. - Sputnik Türkiye, 1920, 05.05.2023
© İHA
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Katıldığı bir televizyon yayınında gündeme ilişkin soruları yanıtlayan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, dövizle ilgili dedikoduların gerçeği yansıtmadığını belirterek, seçim sonrası rallinin söz konusu olmadığını söyledi. Nebati, "Yazla birlikte enflasyon üstündeki baskı azalacak" dedi.
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, NTV'de Ahmet Ergen'in sorularını yanıtladı. Enflasyon rakamlarını değerlendiren Bakan Nebati şunları söyledi:
"Enflasyonun aralık ayında bir baz etkisiyle düşmenin başlayacağını ifade etmiştik. Öngörüler bir bir gerçekleşiyor. Emtia fiyatlarının beklenmedik bir şekilde artmasına ve dünyanın tamamında enflasyonist baskı oluştu. Kurlardaki ralliyle beraber enflasyonu en şiddetli ülkelerden olduk. Enflasyonu vatandaşımız çok ağır bir şekilde hissetti. Enerji fiyatlarının sakinleşmeye başlaması, kurdaki oynaklığın kabul edilebilir olmasıyla enflasyonun hissediler düşmesine neden oldu. 44'ün altına gelmesi bizim için de pozitif sürpriz oldu. Enflasyon baz etkisiyle düşüyor kısmını geçti. Geçen yıl 30 liraya çıkan motorin 22 liranın altında. Benzin 27 liraya çıkmıştı, şimdi 20'nin altına gelecek. Tarım üretici açısından motorin, gübre fiyatları, lojistik maliyeti düştü. Enflasyonun yazla birlikte üstündeki baskı azalacak. OVP'deki hedeflere bağlıyız. Depremden dolayı enflasyon etkisi sınırlı kalacak."

'Bakanlıklar zam için çalışma yürütüyor'

Asgari ücrete temmuz zammı ve emekliye refah payıyla ilgili açıklama yapan Bakan Nebati şunları kaydetti:

"Çalışan ve emeklilerin enflasyon karşısında zarar görmesini engelleyecek politika uygulanıyor. Asgari ücrete yüzde 100'e yakın artış, emekli ve memurlara da yüzde 85 artış oldu. 7 bin 500 üzeri alanların imkandan yararlanması gerekiyor diye tepki gösterildi. Çalışma Bakanlığımızla bir çalışma yapılıyor. Toplu sözleşme gereği 6 puanlık bir ödeme var, artı enflasyon farkı var. Yeterli orana ulaşmazsa çalışmaları sürdürüyoruz. Biz bütçe disiplinine uyan hükümet olarak disiplinden taviz vermeden kaynağı oluşturup Cumhurbaşkanımızın ilanı yönüne gideceğiz."

Bakan Nebati, Türkiye Ekonomi Modeli'yle ilgili olarak, "Düşük faiz ile ülkeyi yönetebildiğimizi gördük" dedi. Nebati, ekonomi politikasında yapılacak kısme düzeltmelerin devam edeceğini söyledi.
"Piyasada dolar sıkıntısı var mı?" sorusunu yanıtlayan Nebati "Döviz kurlarındaki rallinin tekrar gerçekleşeceği dedikoduları gerçeği yansıtmıyor. Dövizdeki ikili fiyatın oluşması dedikoduları güçlendirse de ralli olması söz konusu değil." diye konuştu.

'Yüksek faiz olmayacak'

"Birileri yüksek faiz bekliyor olabilir, gerçekleşmeyecek." diyen Nebati şöyle devam etti:
"Muhalif kanattan hiçbir ekonomi yöneticisi ben faizleri artıracağım demedi. Faizi artıracak mısınız, artırmayacak mısınız? Muhalif taraftaki parlatmaya çalıştıkları kim varsa faizleri artıracağım diyemez. Piyasa faiz artırımı noktasında net bir duruşu sergilemiş durumda. Bu adımın çok farklı travmalara sebep olacağını karşı tarafın da bizim de bildiğimizi ifade edeyim."
Bakan Nebati, kur korumalı mevduatın bu yıl sonlandırılmayacağını söyledi.
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