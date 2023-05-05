https://sputniknews.com.tr/20230505/hazine-ve-maliye-bakani-nebati-dovizde-ralli-olmasi-soz-konusu-degil-1070657642.html

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati: Dövizde ralli olması söz konusu değil

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati: Dövizde ralli olması söz konusu değil

Katıldığı bir televizyon yayınında gündeme ilişkin soruları yanıtlayan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, dövizle ilgili dedikoduların gerçeği... 05.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-05T13:02+0300

2023-05-05T13:02+0300

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ekonomi

nureddin nebati

türkiye

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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, NTV'de Ahmet Ergen'in sorularını yanıtladı. Enflasyon rakamlarını değerlendiren Bakan Nebati şunları söyledi: 'Bakanlıklar zam için çalışma yürütüyor'Asgari ücrete temmuz zammı ve emekliye refah payıyla ilgili açıklama yapan Bakan Nebati şunları kaydetti: Bakan Nebati, Türkiye Ekonomi Modeli'yle ilgili olarak, "Düşük faiz ile ülkeyi yönetebildiğimizi gördük" dedi. Nebati, ekonomi politikasında yapılacak kısme düzeltmelerin devam edeceğini söyledi."Piyasada dolar sıkıntısı var mı?" sorusunu yanıtlayan Nebati "Döviz kurlarındaki rallinin tekrar gerçekleşeceği dedikoduları gerçeği yansıtmıyor. Dövizdeki ikili fiyatın oluşması dedikoduları güçlendirse de ralli olması söz konusu değil." diye konuştu.'Yüksek faiz olmayacak'"Birileri yüksek faiz bekliyor olabilir, gerçekleşmeyecek." diyen Nebati şöyle devam etti: Bakan Nebati, kur korumalı mevduatın bu yıl sonlandırılmayacağını söyledi.

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