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https://sputniknews.com.tr/20230505/hakan-atilla-amerika-beni-kurban-secti-1070657536.html
Hakan Atilla: Amerika beni kurban seçti
Hakan Atilla: Amerika beni kurban seçti
Ailesi ile 1 Mayıs’ta Kuzey Kıbrıs'a gitmek üzere İstanbul Havalimanı’na geldiğinde pasaportuna el konulduğunu öğrenen Hakan Atilla, "Kimin koyduğunu... 05.05.2023, Sputnik Türkiye
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Eski Halkbank Genel Müdür Yardımcısı olduğu dönemde Amerika’da tutuklanan ve 28 ay cezaevinde kaldıktan sonra Türkiye’ye dönen, ailesi ile 1 Mayıs’ta Kuzey Kıbrıs'a gitmek üzere İstanbul Havalimanı’na geldiğinde pasaportuna el konulduğunu öğrenen Hakan Atilla, "Kimin koyduğunu bilmiyorum, Borsa ile ilgisi yok” dedi.Atilla, Halk TV yazarı Serpil Yılmaz'a konuştu. Yılmaz yazısında şu ifadelere yer verdi:
https://sputniknews.com.tr/20230502/hakan-atilla-borsadan-ayrilma-karari-aldigim--gunde-pasaportumun-iptali-icin-talimat-veren-kimdir-1070481500.html
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mehmet hakan atilla, türkiye, borsa, borsa istanbul, abd
mehmet hakan atilla, türkiye, borsa, borsa istanbul, abd

Hakan Atilla: Amerika beni kurban seçti

13:02 05.05.2023 (güncellendi: 13:08 05.05.2023)
© AABİST Genel Müdürlük görevine Mehmet Hakan Atilla seçildi.
BİST Genel Müdürlük görevine Mehmet Hakan Atilla seçildi. - Sputnik Türkiye, 1920, 05.05.2023
© AA
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Ailesi ile 1 Mayıs’ta Kuzey Kıbrıs'a gitmek üzere İstanbul Havalimanı’na geldiğinde pasaportuna el konulduğunu öğrenen Hakan Atilla, "Kimin koyduğunu bilmiyorum, Borsa ile ilgisi yok” dedi.
Eski Halkbank Genel Müdür Yardımcısı olduğu dönemde Amerika’da tutuklanan ve 28 ay cezaevinde kaldıktan sonra Türkiye’ye dönen, ailesi ile 1 Mayıs’ta Kuzey Kıbrıs'a gitmek üzere İstanbul Havalimanı’na geldiğinde pasaportuna el konulduğunu öğrenen Hakan Atilla, "Kimin koyduğunu bilmiyorum, Borsa ile ilgisi yok” dedi.
Atilla, Halk TV yazarı Serpil Yılmaz'a konuştu. Yılmaz yazısında şu ifadelere yer verdi:
"Hakan Atilla, Halkbank Uluslararası Bankacılıktan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak New York’a indiğinde, “tutuklanma” riski taşıdığından bihaberdi. Amerika’ya Halkbank tahvil ihracı için finans kesimi ile toplantılar yapmaya gidiyordu. İşini bitirdi, dönecekti; öyle olmadı!.. Amerika’nın aradığı fırsat ayağına gelmişti. Atilla 27 Mart 2017’de Türkiye’ye dönmek üzere geldiği New York JFK Havaalanı’nda tutuklandı. Atilla, “Amerika beni kurban seçti” diyor. Amerikada açılan Halkbank davası, hakkında 105 yıla kadar ceza istemiyle açılmış, 32 aylık mahkumiyet kararı ile sonuçlanmıştı. Atilla dosyanın en güçlü halkasıydı. Pasaportuma Borsa İstanbul Genel Müdürlüğü’nden istifa ettiğim 5 Mart 2021 tarihinde el konulduğunu öğrendim. Atilla, Amerika’ya giriş değil de dönüş yolunda tutuklanmasına dikkat çekerek, “Birileri ihbar etmiş olmalı. İran’ın nükleer programdan çıkması ile İsrail ile arası açılmıştı. Oradan olabilir, FETÖ olabilir… Organize bir iştir.” dedi. Atilla BİST genel müdürü olduğu tarihlerde de Taşkesenlioğlu SPK başkanıydı. A.Fuat Taşkesenlkioğlu’nun, kardeşi ve AKP Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu’nun boşanma davasında ortaya saçılan servet iddialarından etkilenmiş midir; soruyorum: Sedat Peker’in A.F.Taşkesenlioğlu’nun 100’e yakın mal varlığı olduğu iddialarını nasıl karşıladınız? “Doğru mu bilemem. Ancak bir üst düzey bankacı, geliriyle en fazla en fazla evini, yazlığını, arabasını alabilir. Daha fazla malı olamaz. Daha fazla malı varsa, devlet memurluğu yapmaz”
Mehmet Hakan Atilla - Sputnik Türkiye, 1920, 02.05.2023
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Hakan Atilla: Borsa'dan ayrılma kararı aldığım günde pasaportumun iptali için talimat veren kimdir?
2 Mayıs, 12:46
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