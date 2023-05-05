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https://sputniknews.com.tr/20230505/gayrimenkul-uzmanindan-yuzde-25-zam-siniri-yorumu-evini-kiraya-vermek-isteyen-kalmayacak-1070653405.html
Gayrimenkul uzmanından 'yüzde 25 zam sınırı' yorumu: Evini kiraya vermek isteyen kalmayacak
Gayrimenkul uzmanından 'yüzde 25 zam sınırı' yorumu: Evini kiraya vermek isteyen kalmayacak
Yüzde 25 zam sınırı nedeniyle bazı ev sahipleri evini kiraya vermekten kaçınıyor. Bazıları ise evini boş tutmayı tercih ediyor. Gayrimenkul Uzmanı Mustafa... 05.05.2023, Sputnik Türkiye
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Milliyet gazetesine yaptığı açıklamalarda yüzde 25 zam sınırının uzatılması nedeniyle ilerleyen dönemde satılık ev ilanlarının artacağı uyarısında bulunan Gayrimenkul Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı şu ifadeleri kullandı:
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türkiye, kira, kira bedeli, kiralık ev, ev sahibi , kiracı

Gayrimenkul uzmanından 'yüzde 25 zam sınırı' yorumu: Evini kiraya vermek isteyen kalmayacak

12:08 05.05.2023
© AP Photo / Mark LennihanEmlak, konut, inşaat
Emlak, konut, inşaat - Sputnik Türkiye, 1920, 05.05.2023
© AP Photo / Mark Lennihan
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Yüzde 25 zam sınırı nedeniyle bazı ev sahipleri evini kiraya vermekten kaçınıyor. Bazıları ise evini boş tutmayı tercih ediyor. Gayrimenkul Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı vatandaşa uyarılarda bulundu.
Milliyet gazetesine yaptığı açıklamalarda yüzde 25 zam sınırının uzatılması nedeniyle ilerleyen dönemde satılık ev ilanlarının artacağı uyarısında bulunan Gayrimenkul Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı şu ifadeleri kullandı:
"Süreç anladığımız kadarı ile belirsizliği biraz daha koruyor. Lakin uzatma olursa kanaatim satılık ilan sayısında bu nedenle de bir artış olacağı yönünde. Son dönemde ilan sayısında olan artış deprem riski nedeniyle eski evini satmak isteyenlerin artışı diyebiliriz. Lakin bu sadece kira nedeniyle bir artışı ifade etmiyor. Bu noktada ülkemizde gerek uygulamalar gerekse de hukuki düzenlemelerde boşluklar var. İnsanlar yerlerini kiraya vermekten ürker hale geldi. Kiracı çıkmaz ise kirayı ödemez ise gibi.

Mal sahiplerini koruyan bir mekanizma yok. Bu nedenle bence kiralık daire bu ürkmeler nedeniyle daha da zor bulunuyor olacak. Kiraya vermek isteyen mal sahibi bulunamayacak.

Merkez Bankası Konut Fiyat Endeksi verilerine göre gayrimenkul reel olarak yüzde 56,3 oranında artmıştır. Finansal yatırım araçları yıllık olarak değerlendirildiğinde borsa Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde %50,48 kazandırırken, DİBS %5,60, Amerikan doları %19,97, külçe altın %20,54, euro %22,23 ve mevduat faizi (brüt) %28,47 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi.

Şu anda gayrimenkul piyasasında yoğun bir çıkış görmüyoruz. Gördüğümüz çıkışlar daha çok eski yapılar diyebilirim."
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