https://sputniknews.com.tr/20230505/fsb-zaporojye-nukleer-santralinin-yoneticilerinden-birine-yonelik-teror-saldirisini-onledi-1070670471.html
FSB, Zaporojye Nükleer Santrali'nin yöneticilerinden birine yönelik terör saldırısını önledi
FSB, Zaporojye Nükleer Santrali'nin yöneticilerinden birine yönelik terör saldırısını önledi
FSB, Zaporojye Nükleer Santrali’nin yöneticilerinden birine yönelik terör saldırısının önlendiğini duyurdu. 05.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-05T15:38+0300
2023-05-05T15:38+0300
2023-05-05T15:42+0300
ukrayna krizi
fsb
rus istihbarat teşkilatı (fsb)
rusya federal güvenlik servisi (fsb)
zaporizhzhya nükleer santrali
zaporojye
operasyon
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Rusya Federal Güvenlik Servisi’nden (FSB) yapılan açıklamada, Zaporojye Nükleer Santrali’nin yöneticilerinden birine terör saldırısı planlayan Ukraynalı bir sabotaj grubu üyelerinin yakalandığı belirtildi.Açıklamada, terör eyleminin,hazırlık aşamasında alınan tedbirler sonucunda önlendiğine vurgu yapılarak, “Rusya Federal Güvenlik Servisi, Zaporojye bölgesi topraklarında Ukrayna özel servisleri ajanlarından oluşan bir sabotaj ve terörist grubun faaliyetlerini önledi” denildi.Suç faaliyetinin koordinasyonunun Ukrayna istihbarat servisleri tarafından doğrudan Ukrayna Savunma Bakanlığı Ana İstihbarat Dairesi çalışanları Aleksandr Umanskiy, Andrey Nikulin ve ajan Viktoriya Budnikov ile Finlandiya'da bulunan aracı Yuliya Tkaçuk aracılığıyla gerçekleştirildiği kaydedildi.Gözaltına alınanların üzerinde kullanıma hazır patlayıcı cihazın yanı sıra otomatik hafif silahlar, bunlara ait mühimmat ve patlayıcılar ele geçirildiği ifade edildi.Ayrıca, sabotaj grubu üyelerinin Rus askeri tesislerinin yeri, Rus Silahlı Kuvvetler personeli, Rus kolluk kuvvetleri ve Rusya yanlısı yerel sakinler hakkında da bilgi topladığı belirtildi.Grup üyelerinin daha önce işlenmiş sabotaj ve terör eylemleriyle ilişkileri olup olmadığının araştırıldığı bilgisine yer verilen açıklamada, olaya ilişkin soruşturmanın devam ettiği kaydedildi.
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fsb, rus istihbarat teşkilatı (fsb), rusya federal güvenlik servisi (fsb), zaporizhzhya nükleer santrali, zaporojye, operasyon
fsb, rus istihbarat teşkilatı (fsb), rusya federal güvenlik servisi (fsb), zaporizhzhya nükleer santrali, zaporojye, operasyon
FSB, Zaporojye Nükleer Santrali'nin yöneticilerinden birine yönelik terör saldırısını önledi
15:38 05.05.2023 (güncellendi: 15:42 05.05.2023) Abone ol
FSB, Zaporojye Nükleer Santrali’nin yöneticilerinden birine yönelik terör saldırısının önlendiğini duyurdu.
Rusya Federal Güvenlik Servisi’nden (FSB) yapılan açıklamada, Zaporojye Nükleer Santrali’nin yöneticilerinden birine terör saldırısı planlayan Ukraynalı bir sabotaj grubu üyelerinin yakalandığı belirtildi.
Açıklamada, terör eyleminin,hazırlık aşamasında alınan tedbirler sonucunda önlendiğine vurgu yapılarak, “Rusya Federal Güvenlik Servisi, Zaporojye bölgesi topraklarında Ukrayna özel servisleri ajanlarından oluşan bir sabotaj ve terörist grubun faaliyetlerini önledi” denildi.
Suç faaliyetinin koordinasyonunun Ukrayna istihbarat servisleri tarafından doğrudan Ukrayna Savunma Bakanlığı Ana İstihbarat Dairesi çalışanları Aleksandr Umanskiy, Andrey Nikulin ve ajan Viktoriya Budnikov ile Finlandiya'da bulunan aracı Yuliya Tkaçuk aracılığıyla gerçekleştirildiği kaydedildi.
Gözaltına alınanların üzerinde kullanıma hazır patlayıcı cihazın yanı sıra otomatik hafif silahlar, bunlara ait mühimmat ve patlayıcılar ele geçirildiği ifade edildi.
Ayrıca, sabotaj grubu üyelerinin Rus askeri tesislerinin yeri, Rus Silahlı Kuvvetler personeli, Rus kolluk kuvvetleri ve Rusya yanlısı yerel sakinler hakkında da bilgi topladığı belirtildi.
Grup üyelerinin daha önce işlenmiş sabotaj ve terör eylemleriyle ilişkileri olup olmadığının araştırıldığı bilgisine yer verilen açıklamada, olaya ilişkin soruşturmanın devam ettiği kaydedildi.