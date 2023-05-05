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https://sputniknews.com.tr/20230505/eski-yalova-belediye-baskani-salmana-2-yil-6-ay-hapis-cezasi-1070684050.html
Eski Yalova Belediye Başkanı Salman'a 2 yıl 6 ay hapis cezası
Eski Yalova Belediye Başkanı Salman'a 2 yıl 6 ay hapis cezası
CHP'li Eski Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman, "kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliği" ve "görevi kötüye kullanma" suçlamasıyla yargılandığı davada 2... 05.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-05T19:44+0300
2023-05-05T19:50+0300
türkiye
içişleri bakanlığı
yalova
vefa salman
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İçişleri Bakanlığı'nca görevinden uzaklaştırılmasının ardından milletvekili aday adaylığı için görevinden istifa eden Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman ile 5 sanığın yargılandığı "taziye evi yapımında usulsüzlük" davasında karar açıklandı.Yalova 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, sanıklardan dönemin fen işleri müdürlüğü görevini yürüten ve bir süre belediye başkan yardımcılığı yapan Hamit K, belediye personeli Türker B, Murat S, İlker Hasan K. ile taraf avukatları katıldı. Salman ile davaya konu taziye evini inşa eden firmanın yetkilisi Feridun Ç. mahkeme salonuna gelmedi.Yalova Belediyesi avukatı Adem Keskin, önceki duruşmada Salman'ın avukatlarının çekilerek yargılama süresini uzatmak istediklerini savunarak, o nedenle tekrar bir süre verilmemesini talep etti.Vekilliğini yeni aldığını belirten Salman'ın avukatı, dosyayı henüz inceleyemediğini belirterek, mahkemeden ek süre talebinde bulundu.Mahkeme Başkanı, 4, 5, 6 ve 7. celselerde adil yargılama amacıyla istenilen ek süre taleplerini kabul ettiklerini aktararak, bu nedenle talebi reddetti.Kararını açıklayan mahkeme heyeti, Salman'a "kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliği" suçundan verdiği 3 yıl hapis cezasını sanığın sabıkasız oluşu, cezanın geleceği üzerinde etkisini nazara alarak 2 yıl 6 aya, "görevi kötüye kullanma" suçundan verdiği 6 ay hapis cezasını 5 aya ardından da 3 bin lira para cezasına çevirdi.Sanıklar Hamit K, Türker B, Murat S. ve İlker Hasan K. de aynı suçlardan 2 yıl 6 ay hapis ve 3 bin lira para cezasına çarptırıldı. İhaleyi alan firma sahibi Feridun Ç. ise "resmi evrakta sahtecilik" suçundan 2 yıl hapis cezasına mahkum edildi.Ne olmuştu?İddianamede, 8 Şubat 2019'da Seyrantepe Mahallesi'nde 165 bin lira bedelle, pazarlık usulüyle Feridun Ç'ye ait şirkete ihale edilen 129 metrekarelik taziye evinin açılışının aynı yıl 17 Mart'ta gerçekleştirildiği ancak dosyaya konulan fotoğraftan 19 Ocak'ta zaten yapılmış olduğunun anlaşıldığı kaydedilmişti."Denetim görevini ihmal", "irtikaba göz yumma" ve "zimmet" suçlarından açılan başka bir dava kapsamında 3 yıldan 18 yıla kadar hapis cezası istemiyle Yalova 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanması süren Salman, 27 Şubat 2020'de İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılmış, 15 Mart'ta ise istifa ederek CHP'den milletvekili aday adaylığı başvurusunda bulunmuştu.
https://sputniknews.com.tr/20210412/chp-lideri-kilicdaroglu-ile-icisleri-bakani-soylu-arasinda-vefa-salman-yazismasi-1044248068.html
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içişleri bakanlığı, yalova, vefa salman
içişleri bakanlığı, yalova, vefa salman

Eski Yalova Belediye Başkanı Salman'a 2 yıl 6 ay hapis cezası

19:44 05.05.2023 (güncellendi: 19:50 05.05.2023)
© İHACHP'li Eski Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman
CHP'li Eski Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman - Sputnik Türkiye, 1920, 05.05.2023
© İHA
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CHP'li Eski Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman, "kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliği" ve "görevi kötüye kullanma" suçlamasıyla yargılandığı davada 2 yıl 6 ay hapis ve 3 bin lira para cezasına çarptırıldı. Davada yargılanan 4 kamu görevlisi ve bir firma sahibine de hapis ve para cezaları verildi.
İçişleri Bakanlığı'nca görevinden uzaklaştırılmasının ardından milletvekili aday adaylığı için görevinden istifa eden Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman ile 5 sanığın yargılandığı "taziye evi yapımında usulsüzlük" davasında karar açıklandı.
Yalova 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, sanıklardan dönemin fen işleri müdürlüğü görevini yürüten ve bir süre belediye başkan yardımcılığı yapan Hamit K, belediye personeli Türker B, Murat S, İlker Hasan K. ile taraf avukatları katıldı. Salman ile davaya konu taziye evini inşa eden firmanın yetkilisi Feridun Ç. mahkeme salonuna gelmedi.
Yalova Belediyesi avukatı Adem Keskin, önceki duruşmada Salman'ın avukatlarının çekilerek yargılama süresini uzatmak istediklerini savunarak, o nedenle tekrar bir süre verilmemesini talep etti.
Vekilliğini yeni aldığını belirten Salman'ın avukatı, dosyayı henüz inceleyemediğini belirterek, mahkemeden ek süre talebinde bulundu.
Mahkeme Başkanı, 4, 5, 6 ve 7. celselerde adil yargılama amacıyla istenilen ek süre taleplerini kabul ettiklerini aktararak, bu nedenle talebi reddetti.
Kararını açıklayan mahkeme heyeti, Salman'a "kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliği" suçundan verdiği 3 yıl hapis cezasını sanığın sabıkasız oluşu, cezanın geleceği üzerinde etkisini nazara alarak 2 yıl 6 aya, "görevi kötüye kullanma" suçundan verdiği 6 ay hapis cezasını 5 aya ardından da 3 bin lira para cezasına çevirdi.
Sanıklar Hamit K, Türker B, Murat S. ve İlker Hasan K. de aynı suçlardan 2 yıl 6 ay hapis ve 3 bin lira para cezasına çarptırıldı. İhaleyi alan firma sahibi Feridun Ç. ise "resmi evrakta sahtecilik" suçundan 2 yıl hapis cezasına mahkum edildi.

Ne olmuştu?

İddianamede, 8 Şubat 2019'da Seyrantepe Mahallesi'nde 165 bin lira bedelle, pazarlık usulüyle Feridun Ç'ye ait şirkete ihale edilen 129 metrekarelik taziye evinin açılışının aynı yıl 17 Mart'ta gerçekleştirildiği ancak dosyaya konulan fotoğraftan 19 Ocak'ta zaten yapılmış olduğunun anlaşıldığı kaydedilmişti.
"Denetim görevini ihmal", "irtikaba göz yumma" ve "zimmet" suçlarından açılan başka bir dava kapsamında 3 yıldan 18 yıla kadar hapis cezası istemiyle Yalova 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanması süren Salman, 27 Şubat 2020'de İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılmış, 15 Mart'ta ise istifa ederek CHP'den milletvekili aday adaylığı başvurusunda bulunmuştu.
Kemal Kılıçdaroğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 12.04.2021
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CHP lideri Kılıçdaroğlu ile İçişleri Bakanı Soylu arasında 'Vefa Salman' yazışması
12 Nisan 2021, 09:43
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