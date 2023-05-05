https://sputniknews.com.tr/20230505/erzurumda-gelecek-partisinden-istifa-eden-300-kisi-ak-partiye-katildi-1070664092.html

Gelecek Partisi'nden istifa eden 300 kişi AK Parti'ye katıldı

Gelecek Partisi'nden istifa eden 300 kişi AK Parti'ye katıldı

Erzurum'da, Gelecek Partisinden istifa ederek AK Parti'ye katılan 300 kişiye rozetleri takıldı. 05.05.2023, Sputnik Türkiye

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2023 türkiye seçimleri

türkiye

ak parti

gelecek partisi

istifa

seçim

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Palandöken ilçesinde bir restoranda, Gelecek Partisinden istifa eden Gençlik Kolları Başkanı Muhammet Fırat Kırbaç ile üyelerin bulunduğu 300 kişinin AK Parti'ye katılımı nedeniyle program düzenlendi.AK Parti Erzurum milletvekili ve milletvekili adayı Selami Altınok, burada yaptığı konuşmada, birlik ve beraberlik vurgusu yaptı.Ülkenin kardeşliği için siyaset yaptıklarını ifade eden Altınok, şöyle konuştu:Muhammet Fırat Kırbaç da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a destek olmak istediklerini belirterek, "Gücünü HDP'den, PKK'dan ve dağdan alanlardan değil de gücünü milletinden ve halkından alan Recep Tayyip Erdoğan'ın yolundan gidiyoruz. Recep Tayyip Erdoğan ne kadar milli ise biz de o kadar milliyiz. Sonuna kadar hem oyumuzu hem canımızı hem de kalbimizi onun yolunda harcamaya ant içiyoruz." dedi.Konuşmaların ardından yeni üyelere rozet takılan programa, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Fevzi Polat, AK Parti milletvekili adayı Muhammed Gökberk Kocaaliler ile partililer katıldı.

https://sputniknews.com.tr/20230430/memleket-partisi-il-baskani-ve-milletvekili-adaylari-istifa-etti-1070373917.html

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