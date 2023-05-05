Türkiye
SON DAKİKA | Erdoğan: Devletinize güvenin, terör örgütü bir daha kılınıza bile ilişemeyecek
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- Sputnik Türkiye, 1920, 21.03.2023
2023 TÜRKİYE SEÇİMLERİ
Türkiye, 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için sandık başına gidiyor.
https://sputniknews.com.tr/20230505/erzurumda-gelecek-partisinden-istifa-eden-300-kisi-ak-partiye-katildi-1070664092.html
Gelecek Partisi'nden istifa eden 300 kişi AK Parti'ye katıldı
Gelecek Partisi'nden istifa eden 300 kişi AK Parti'ye katıldı
Erzurum'da, Gelecek Partisinden istifa ederek AK Parti'ye katılan 300 kişiye rozetleri takıldı. 05.05.2023, Sputnik Türkiye
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2023 türkiye seçimleri
türkiye
ak parti
gelecek partisi
istifa
seçim
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Palandöken ilçesinde bir restoranda, Gelecek Partisinden istifa eden Gençlik Kolları Başkanı Muhammet Fırat Kırbaç ile üyelerin bulunduğu 300 kişinin AK Parti'ye katılımı nedeniyle program düzenlendi.AK Parti Erzurum milletvekili ve milletvekili adayı Selami Altınok, burada yaptığı konuşmada, birlik ve beraberlik vurgusu yaptı.Ülkenin kardeşliği için siyaset yaptıklarını ifade eden Altınok, şöyle konuştu:Muhammet Fırat Kırbaç da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a destek olmak istediklerini belirterek, "Gücünü HDP'den, PKK'dan ve dağdan alanlardan değil de gücünü milletinden ve halkından alan Recep Tayyip Erdoğan'ın yolundan gidiyoruz. Recep Tayyip Erdoğan ne kadar milli ise biz de o kadar milliyiz. Sonuna kadar hem oyumuzu hem canımızı hem de kalbimizi onun yolunda harcamaya ant içiyoruz." dedi.Konuşmaların ardından yeni üyelere rozet takılan programa, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Fevzi Polat, AK Parti milletvekili adayı Muhammed Gökberk Kocaaliler ile partililer katıldı.
https://sputniknews.com.tr/20230430/memleket-partisi-il-baskani-ve-milletvekili-adaylari-istifa-etti-1070373917.html
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türkiye, ak parti, gelecek partisi, istifa, seçim
türkiye, ak parti, gelecek partisi, istifa, seçim

Gelecek Partisi'nden istifa eden 300 kişi AK Parti'ye katıldı

14:00 05.05.2023
© AAErzurum'da Gelecek Partisinden istifa eden 300 kişi AK Parti'ye katıldı
Erzurum'da Gelecek Partisinden istifa eden 300 kişi AK Parti'ye katıldı - Sputnik Türkiye, 1920, 05.05.2023
© AA
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Erzurum'da, Gelecek Partisinden istifa ederek AK Parti'ye katılan 300 kişiye rozetleri takıldı.
Palandöken ilçesinde bir restoranda, Gelecek Partisinden istifa eden Gençlik Kolları Başkanı Muhammet Fırat Kırbaç ile üyelerin bulunduğu 300 kişinin AK Parti'ye katılımı nedeniyle program düzenlendi.
AK Parti Erzurum milletvekili ve milletvekili adayı Selami Altınok, burada yaptığı konuşmada, birlik ve beraberlik vurgusu yaptı.
Ülkenin kardeşliği için siyaset yaptıklarını ifade eden Altınok, şöyle konuştu:
"Türkiye'nin kaderini emperyalistlerin belirleyeceği ittifakların eline bırakmamak, Kandil'den mesaj yollayan PKK'lıların eline bırakmamak, onlarla işbirliği içerisinde olan yerli işbirlikçilerin eline bırakmamak, Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye'ye sağlamış olduğu vizyonu bundan sonra Türkiye'nin ikinci yüzyılına taşıyabilmek için ve 86 yıl sonra açılan Ayasofya'da aynı şekilde ezan nidaları devam etsin diye siyaset yapıyoruz. Bir daha bizi Kürt-Türk, Alevi-Sünni, sağcı-solcu diye ayıramasınlar diye ve 86 milyonun kardeşliği için siyaset yapıyoruz."
Muhammet Fırat Kırbaç da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a destek olmak istediklerini belirterek, "Gücünü HDP'den, PKK'dan ve dağdan alanlardan değil de gücünü milletinden ve halkından alan Recep Tayyip Erdoğan'ın yolundan gidiyoruz. Recep Tayyip Erdoğan ne kadar milli ise biz de o kadar milliyiz. Sonuna kadar hem oyumuzu hem canımızı hem de kalbimizi onun yolunda harcamaya ant içiyoruz." dedi.
Konuşmaların ardından yeni üyelere rozet takılan programa, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Fevzi Polat, AK Parti milletvekili adayı Muhammed Gökberk Kocaaliler ile partililer katıldı.
Memleket Partisi Kurucu İl Başkanı ve Milletvekili Adayı Mukadder Yalçın, Kilimli İlçe Başkanı ve dördüncü sıra Milletvekili Adayı Kenan Karaman, Kozlu İlçe Başkanı Yasin Güngör, parti binasında yaptıkları basın açıklamasıyla hem parti üyeliğinden hem de milletvekili adaylığından istifa etti. - Sputnik Türkiye, 1920, 30.04.2023
2023 TÜRKİYE SEÇİMLERİ
Memleket Partisi il başkanı ve milletvekili adayları istifa etti
30 Nisan, 05:18
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