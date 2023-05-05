https://sputniknews.com.tr/20230505/erbakan-milletimiz-turkiyenin-8-basli-bir-sistemin-karmasasina-suruklenmesine-musaade-etmeyecek-1070639096.html

Erbakan: Milletimiz Türkiye'nin 8 başlı bir sistemin karmaşasına sürüklenmesine müsaade etmeyecek

Erbakan: Milletimiz Türkiye'nin 8 başlı bir sistemin karmaşasına sürüklenmesine müsaade etmeyecek

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "Milletimiz, inşallah 14 Mayıs'ta Türkiye'nin 8 başlı bir sistemin karmaşasına, kaosuna, macerasına... 05.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-05T00:18+0300

2023-05-05T00:18+0300

2023-05-05T01:02+0300

fatih erbakan

2023 türkiye seçimleri

cumhur ittifakı

recep tayyip erdoğan

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Yeniden Refah Partisi lideri Erbakan, partisinin Meydan Parkı'nda düzenlediği mitingde Cumhur İttifakı çatısı altında Cumhurbaşkanı Seçimi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyeceklerini anımsatarak, "Böyle bir kararı neden aldık? Çünkü karşı cephedeki bir araya gelen unsurlara baktığımız zaman, bunların zihniyetine, geçmişine, hedeflerine, söylemlerine, seçim bildirgelerine baktığımız zaman bu 7'li masa dediğimiz yapının Türkiye'de iktidar olmasına müsaade edemezdik" diye konuştu.HDP'nin milletvekili adaylarının konuşmalarında 7'li masanın kazanması halinde cezaevindeki arkadaşlarının çıkartılacağını söylediklerini ileri süren Erbakan, "Kim bu tutsak arkadaşları? PKK'lı teröristler ve hatta Abdullah Öcalan. 'Bunları çıkartacağız.' diyorlar. Bunlar 7'li masa değil, adeta 7'li maşa olmuşlar. Kimin maşası? HDP'nin, PKK'nın, Fetullah Gülen örgütünün ve LGBT lobilerinin maşası olmuşlar" ifadelerini kullandı.Erbakan, muhalefete eleştirilerde bulunarak şunları kaydetti:'Trabzonlular, bu 7'li masaya en güzel cevabı sandıkta verecek'İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin dünyanın en yüksek faiziyle dolar borçlandığını savunan Erbakan, şöyle devam etti:Erbakan, Trabzonluların 14 Mayıs seçimlerinde muhalefete gereken cevabı vereceğine inandığını dile getirerek, "İnşallah 14 Mayıs'ta Trabzonlular gerekeni yapacak. Bu 7'li masaya en güzel cevabı sandıkta verecek. Cumhur İttifakı'nda yer alarak baraj problemi de olmadan Yeniden Refah Partisini, Milli Görüş'ü 21 yıl aradan sonra 14 Mayıs'ta tekrar Meclise taşıyacağız inşallah" dedi.Türkiye'nin yeniden 28 Şubat'ın karanlığına dönmesine müsaade etmeyeceklerini vurgulayan Erbakan, konuşmasını şöyle tamamladı:

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fatih erbakan, cumhur ittifakı, recep tayyip erdoğan