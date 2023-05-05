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https://sputniknews.com.tr/20230505/dolar-ve-altin-fiyatlarinda-son-durum-ne-1070645276.html
Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?
Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?
İstanbul serbest piyasada dolar 19,4980 liradan, euro 21,5180 liradan güne başladı. 05.05.2023, Sputnik Türkiye
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Serbest piyasada 19,4960 liradan alınan dolar 19,4980 liradan satılıyor. 21,5160 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 21,5180 lira olarak belirlendi.Dün, doların satış fiyatı 19,4910 lira, euronun satış fiyatı ise 21,4810 lira olmuştu.Gram altın ne kadar?Spot piyasada altın satış fiyatları şöyle:Gram altın bin 282 lira, çeyrek altın 2 bin 77 lira, Cumhuriyet altını 8 bin 275 liradan el değiştiriyor.Borsada günün ilk rakamlarıBorsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne 4.484 puandan başladı.Brent petrolün varil fiyatı 73.50 dolarBrent petrolün varili uluslararası piyasalarda 73.50 dolardan işlem görüyor.Bitcoin'de son durum ne?Bitcoin bugün 29.237 dolar seviyesinde.
https://sputniknews.com.tr/20230504/dolar-ve-altin-fiyatlarinda-son-durum-ne-1070591702.html
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Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?

09:21 05.05.2023
© AAçeyrek altın
çeyrek altın - Sputnik Türkiye, 1920, 05.05.2023
© AA
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İstanbul serbest piyasada dolar 19,4980 liradan, euro 21,5180 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 19,4960 liradan alınan dolar 19,4980 liradan satılıyor. 21,5160 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 21,5180 lira olarak belirlendi.
Dün, doların satış fiyatı 19,4910 lira, euronun satış fiyatı ise 21,4810 lira olmuştu.

Gram altın ne kadar?

Spot piyasada altın satış fiyatları şöyle:
Gram altın bin 282 lira, çeyrek altın 2 bin 77 lira, Cumhuriyet altını 8 bin 275 liradan el değiştiriyor.

Borsada günün ilk rakamları

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne 4.484 puandan başladı.

Brent petrolün varil fiyatı 73.50 dolar

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 73.50 dolardan işlem görüyor.

Bitcoin'de son durum ne?

Bitcoin bugün 29.237 dolar seviyesinde.
Dolar ve euro - Sputnik Türkiye, 1920, 04.05.2023
EKONOMİ
Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?
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