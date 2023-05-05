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https://sputniknews.com.tr/20230505/diyarbakir-merkezli-23-ilde-isid-operasyonu-cok-sayida-gozalti-var-1070645229.html
Diyarbakır merkezli 23 ilde IŞİD operasyonu: Çok sayıda gözaltı var
Diyarbakır merkezli 23 ilde IŞİD operasyonu: Çok sayıda gözaltı var
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen yeni bir yapılanma içerisinde olduğu tespit edilen IŞİD'e yönelik 23 ilde gerçekleştirilen operasyonda 74... 05.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-05T09:18+0300
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Operasyon kapsamında MİT ve Terörle Mücadele ekipleri 123 adrese baskın düzenledi. Çok sayıda silah ve örgütsel döküman ele geçirildi. 94 şüpheliden 74'ü yakalandı.
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Diyarbakır merkezli 23 ilde IŞİD operasyonu: Çok sayıda gözaltı var

09:18 05.05.2023
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Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen yeni bir yapılanma içerisinde olduğu tespit edilen IŞİD'e yönelik 23 ilde gerçekleştirilen operasyonda 74 şüpheli gözaltına alındı.
Operasyon kapsamında MİT ve Terörle Mücadele ekipleri 123 adrese baskın düzenledi. Çok sayıda silah ve örgütsel döküman ele geçirildi. 94 şüpheliden 74'ü yakalandı.
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