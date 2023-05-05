https://sputniknews.com.tr/20230505/diyarbakir-merkezli-23-ilde-isid-operasyonu-cok-sayida-gozalti-var-1070645229.html

Diyarbakır merkezli 23 ilde IŞİD operasyonu: Çok sayıda gözaltı var

Diyarbakır merkezli 23 ilde IŞİD operasyonu: Çok sayıda gözaltı var

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen yeni bir yapılanma içerisinde olduğu tespit edilen IŞİD'e yönelik 23 ilde gerçekleştirilen operasyonda 74... 05.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-05T09:18+0300

2023-05-05T09:18+0300

2023-05-05T09:18+0300

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Operasyon kapsamında MİT ve Terörle Mücadele ekipleri 123 adrese baskın düzenledi. Çok sayıda silah ve örgütsel döküman ele geçirildi. 94 şüpheliden 74'ü yakalandı.

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