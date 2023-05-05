https://sputniknews.com.tr/20230505/desticiden-aksenere-cakma-milliyetci-1070692447.html

Destici'den Akşener'e: Çakma milliyetçi

Destici'den Akşener'e: Çakma milliyetçi

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun HDP ziyaretini eleştirerek, "Onların desteğini istedi... 05.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-05T23:27+0300

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2023 türkiye seçimleri

bbp

büyük birlik partisi (bbp)

mustafa destici

cumhurbaşkanı

chp

cumhuriyet halk partisi (chp)

hdp

kemal kılıçdaroğlu

pkk

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Cuma namazını Pendik Velibaba Camisi'nde kılan Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, daha sonra buradaki Veliyüddin Velibaba Hazretleri Türbesi'ni ziyaret edip dua etti.Ardından Pendik Meydanı'nda kurulan platformdan vatandaşlara seslenen Destici, HDP'nin, PKK'nın siyasi şubesi olarak hareket ettiğini, Anayasa Mahkemesi'nin ise HDP'yi kapatmayarak Hazine yardımı almasına olanak sağladığını söyledi.Destici, "Biz o zaman uyardık. 'Bu parayı vermeyin, bu para terör örgütüne gidecek.' dedik. İşte şimdi HDP seçime girmiyor. Anayasa Mahkemesi Başkanı, üyeleri cevap ver. Para nerede? Bu milletin 650 trilyonu nerede? Kandil'de mi? Hadi alın bakayım parayı. Önce kısıtlama, tedbir koydular, daha sonra parayı HDP'nin yani PKK'nın kasasına aktardılar.' diye konuştu.BBP Genel Başkanı Destici, Kılıçdaroğlu'nun HDP ziyaretini eleştirdiMillet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun HDP ziyaretini eleştiren Destici, "Onların desteğini istedi. Kapalı kapılar arkasında yaptı bu işleri. Hiç açıklama yapmadı. Sonra HDP'nin eski milletvekili çıktı, ne dedi? 'Ey Kılıçdaroğlu, kapalı kapılar arkasında verdiğin sözleri açıkla' dedi. Bir tanesini o açıkladı; Terörist başı Apo ve 37 kişinin katillerinin azmettiricisi Demirtaş'ın dışarı çıkarılacağını, bütün teröristlerle birlikte serbest bırakılacağını söyledi" dedi.Kılıçdaroğlu'nun, "Ben böyle bir söz vermedim" diyemediğini söyleyen Destici, "Eğer öyle değilse çıksın 'Hayır' desin. Kılıçdaroğlu, yüreğin yetiyorsa bu akşam da çık Twitter'a, mutfaktan mı yapıyorsun, oturma odasından mı yapıyorsun, salondan mı yapıyorsun, antreden mi yapıyorsun nereden yapıyorsan yap, de ki; 'Hayır, ben HDP PKK'ya özerklik konusunda, Suriye'nin kuzeyinde PKK devleti konusunda, bütün teröristleri Apo dahil, Demirtaş dahil dışarı çıkarma konusunda, bütün işten atılan PKK'lıları belediyelere işe alma konusunda söz vermedim' de." ifadelerini kullandı.Akşener'e tepkiDestici, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e yönelik eleştirilerde bulunarak, "Şimdi bu figüran, Kılıçdaroğlu'nun HDP'yle, PKK'yla işbirliği için hiç yorum yapmıyor. Diyor ki; 'Kim PKK'yla işbirliği yapıyorsa Allah onun belasını versin'. Bu sefer de diyor ki 'Bana PKK'lı diyorlar'. Kimse sana 'PKK'lı' demiyor. Sana, 'PKK'yla işbirliği yapanların işbirlikçisi' diyoruz. Sen PKK'yla, PKK'yla işbirliği yapanlarla devam ettiğin sürece biz bunları senin yüzüne vurmaya devam edeceğiz. Sen Türk milliyetçisi değilsin. Sen çakma milliyetçisin" diye konuştu.Mustafa Destici, konuşmasının sonunda vatandaşlardan 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve BBP'ye destek istedi.

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bbp, büyük birlik partisi (bbp), mustafa destici, cumhurbaşkanı, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), hdp, kemal kılıçdaroğlu, pkk