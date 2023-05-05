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2023 TÜRKİYE SEÇİMLERİ
Türkiye, 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için sandık başına gidiyor.
https://sputniknews.com.tr/20230505/desticiden-aksenere-cakma-milliyetci-1070692447.html
Destici'den Akşener'e: Çakma milliyetçi
Destici'den Akşener'e: Çakma milliyetçi
BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun HDP ziyaretini eleştirerek, "Onların desteğini istedi... 05.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-05T23:27+0300
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2023 türkiye seçimleri
bbp
büyük birlik partisi (bbp)
mustafa destici
cumhurbaşkanı
chp
cumhuriyet halk partisi (chp)
hdp
kemal kılıçdaroğlu
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Cuma namazını Pendik Velibaba Camisi'nde kılan Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, daha sonra buradaki Veliyüddin Velibaba Hazretleri Türbesi'ni ziyaret edip dua etti.Ardından Pendik Meydanı'nda kurulan platformdan vatandaşlara seslenen Destici, HDP'nin, PKK'nın siyasi şubesi olarak hareket ettiğini, Anayasa Mahkemesi'nin ise HDP'yi kapatmayarak Hazine yardımı almasına olanak sağladığını söyledi.Destici, "Biz o zaman uyardık. 'Bu parayı vermeyin, bu para terör örgütüne gidecek.' dedik. İşte şimdi HDP seçime girmiyor. Anayasa Mahkemesi Başkanı, üyeleri cevap ver. Para nerede? Bu milletin 650 trilyonu nerede? Kandil'de mi? Hadi alın bakayım parayı. Önce kısıtlama, tedbir koydular, daha sonra parayı HDP'nin yani PKK'nın kasasına aktardılar.' diye konuştu.BBP Genel Başkanı Destici, Kılıçdaroğlu'nun HDP ziyaretini eleştirdiMillet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun HDP ziyaretini eleştiren Destici, "Onların desteğini istedi. Kapalı kapılar arkasında yaptı bu işleri. Hiç açıklama yapmadı. Sonra HDP'nin eski milletvekili çıktı, ne dedi? 'Ey Kılıçdaroğlu, kapalı kapılar arkasında verdiğin sözleri açıkla' dedi. Bir tanesini o açıkladı; Terörist başı Apo ve 37 kişinin katillerinin azmettiricisi Demirtaş'ın dışarı çıkarılacağını, bütün teröristlerle birlikte serbest bırakılacağını söyledi" dedi.Kılıçdaroğlu'nun, "Ben böyle bir söz vermedim" diyemediğini söyleyen Destici, "Eğer öyle değilse çıksın 'Hayır' desin. Kılıçdaroğlu, yüreğin yetiyorsa bu akşam da çık Twitter'a, mutfaktan mı yapıyorsun, oturma odasından mı yapıyorsun, salondan mı yapıyorsun, antreden mi yapıyorsun nereden yapıyorsan yap, de ki; 'Hayır, ben HDP PKK'ya özerklik konusunda, Suriye'nin kuzeyinde PKK devleti konusunda, bütün teröristleri Apo dahil, Demirtaş dahil dışarı çıkarma konusunda, bütün işten atılan PKK'lıları belediyelere işe alma konusunda söz vermedim' de." ifadelerini kullandı.Akşener'e tepkiDestici, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e yönelik eleştirilerde bulunarak, "Şimdi bu figüran, Kılıçdaroğlu'nun HDP'yle, PKK'yla işbirliği için hiç yorum yapmıyor. Diyor ki; 'Kim PKK'yla işbirliği yapıyorsa Allah onun belasını versin'. Bu sefer de diyor ki 'Bana PKK'lı diyorlar'. Kimse sana 'PKK'lı' demiyor. Sana, 'PKK'yla işbirliği yapanların işbirlikçisi' diyoruz. Sen PKK'yla, PKK'yla işbirliği yapanlarla devam ettiğin sürece biz bunları senin yüzüne vurmaya devam edeceğiz. Sen Türk milliyetçisi değilsin. Sen çakma milliyetçisin" diye konuştu.Mustafa Destici, konuşmasının sonunda vatandaşlardan 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve BBP'ye destek istedi.
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bbp, büyük birlik partisi (bbp), mustafa destici, cumhurbaşkanı, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), hdp, kemal kılıçdaroğlu, pkk
bbp, büyük birlik partisi (bbp), mustafa destici, cumhurbaşkanı, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), hdp, kemal kılıçdaroğlu, pkk

Destici'den Akşener'e: Çakma milliyetçi

23:27 05.05.2023 (güncellendi: 23:36 05.05.2023)
© AABüyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Bağlarbaşı Kongre Merkezi'nde "Milletvekili Aday Tanıtım ve Bayramlaşma Programı"na katılarak konuşma yaptı. ( Berk Özkan - Anadolu Ajansı )
Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Bağlarbaşı Kongre Merkezi'nde Milletvekili Aday Tanıtım ve Bayramlaşma Programına katılarak konuşma yaptı. ( Berk Özkan - Anadolu Ajansı ) - Sputnik Türkiye, 1920, 05.05.2023
© AA
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BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun HDP ziyaretini eleştirerek, "Onların desteğini istedi. Kapalı kapılar arkasında yaptı bu işleri. Hiç açıklama yapmadı" dedi. Destici, İYİ Parti lideri Akşener'e için de "Sen Türk milliyetçisi değilsin. Sen çakma milliyetçisin" ifadesini kullandı.
Cuma namazını Pendik Velibaba Camisi'nde kılan Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, daha sonra buradaki Veliyüddin Velibaba Hazretleri Türbesi'ni ziyaret edip dua etti.
Ardından Pendik Meydanı'nda kurulan platformdan vatandaşlara seslenen Destici, HDP'nin, PKK'nın siyasi şubesi olarak hareket ettiğini, Anayasa Mahkemesi'nin ise HDP'yi kapatmayarak Hazine yardımı almasına olanak sağladığını söyledi.
Destici, "Biz o zaman uyardık. 'Bu parayı vermeyin, bu para terör örgütüne gidecek.' dedik. İşte şimdi HDP seçime girmiyor. Anayasa Mahkemesi Başkanı, üyeleri cevap ver. Para nerede? Bu milletin 650 trilyonu nerede? Kandil'de mi? Hadi alın bakayım parayı. Önce kısıtlama, tedbir koydular, daha sonra parayı HDP'nin yani PKK'nın kasasına aktardılar.' diye konuştu.

BBP Genel Başkanı Destici, Kılıçdaroğlu'nun HDP ziyaretini eleştirdi

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun HDP ziyaretini eleştiren Destici, "Onların desteğini istedi. Kapalı kapılar arkasında yaptı bu işleri. Hiç açıklama yapmadı. Sonra HDP'nin eski milletvekili çıktı, ne dedi? 'Ey Kılıçdaroğlu, kapalı kapılar arkasında verdiğin sözleri açıkla' dedi. Bir tanesini o açıkladı; Terörist başı Apo ve 37 kişinin katillerinin azmettiricisi Demirtaş'ın dışarı çıkarılacağını, bütün teröristlerle birlikte serbest bırakılacağını söyledi" dedi.
Kılıçdaroğlu'nun, "Ben böyle bir söz vermedim" diyemediğini söyleyen Destici, "Eğer öyle değilse çıksın 'Hayır' desin. Kılıçdaroğlu, yüreğin yetiyorsa bu akşam da çık Twitter'a, mutfaktan mı yapıyorsun, oturma odasından mı yapıyorsun, salondan mı yapıyorsun, antreden mi yapıyorsun nereden yapıyorsan yap, de ki; 'Hayır, ben HDP PKK'ya özerklik konusunda, Suriye'nin kuzeyinde PKK devleti konusunda, bütün teröristleri Apo dahil, Demirtaş dahil dışarı çıkarma konusunda, bütün işten atılan PKK'lıları belediyelere işe alma konusunda söz vermedim' de." ifadelerini kullandı.

Akşener'e tepki

Destici, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e yönelik eleştirilerde bulunarak, "Şimdi bu figüran, Kılıçdaroğlu'nun HDP'yle, PKK'yla işbirliği için hiç yorum yapmıyor. Diyor ki; 'Kim PKK'yla işbirliği yapıyorsa Allah onun belasını versin'. Bu sefer de diyor ki 'Bana PKK'lı diyorlar'. Kimse sana 'PKK'lı' demiyor. Sana, 'PKK'yla işbirliği yapanların işbirlikçisi' diyoruz. Sen PKK'yla, PKK'yla işbirliği yapanlarla devam ettiğin sürece biz bunları senin yüzüne vurmaya devam edeceğiz. Sen Türk milliyetçisi değilsin. Sen çakma milliyetçisin" diye konuştu.
Mustafa Destici, konuşmasının sonunda vatandaşlardan 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve BBP'ye destek istedi.
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