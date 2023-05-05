https://sputniknews.com.tr/20230505/depremzede-secmen-icin-askida-bilet-kampanyasi-1070667785.html
Depremzede seçmen için 'askıda bilet' kampanyası
Depremzede seçmen için 'askıda bilet' kampanyası
Deprem bölgesinde 9 milyona yakın seçmen var. Birçoğu başka şehirlere gitmek zorunda kaldı. Yüzbinlerce depremzedenin oy kullanmak için kendi şehirlerine... 05.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-05T14:35+0300
2023-05-05T14:35+0300
2023-05-05T14:39+0300
2023 türkiye seçimleri
bilet
deprem
seçmen
askıda ne var
oy
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14 Mayıs seçimlerine sayılı günler kaldı. Başka bir şehirde olup oy vermek için deprem bölgesine gitmesi gereken 1.5 milyon seçmen olduğu tahmin ediliyor.Askıda Bilet platformu oy vermek isteyip maddi imkansızlıklar nedeniyle gidemeyecek olanlar bilet sağlamayı amaçlıyor. Şu ana kadar 17 bin bilet talep edildi ancak 5 bin bilet karşılandı.NTV’den Melike Şahin’in aktardığına göre, Oy ve Ötesi Başkanı Ertim Orkun, askidabilet.com sitesinden talep formunun doldurulabileceğini belirterek "Sitede sadece o seçmen belgesinin kişinin gerçekten orada oy kullanacağının kontrolü yapılıyor" dedi.Karşılanması gereken 12 bin bilet varHala karşılanması gereken 12 bin bilet var. Bunun için bağışçıların desteğine ihtiyaç duyuluyor.Zaman zaman tek yönlü bilet talebinin olduğunu o yüzden kişi sayısının da farklılık gösterdiğinden söz eden Orkun, "Burada şu anda elimizdeki para bu biletlerin hepsini almaya yetmiyor. Destek toplamamız gerekiyor. Hedef, mümkün olan en fazla sayıda insana ulaşmak" dedi.Depremzedelerin talepleri ve bağışlar, seyahatin mümkün olduğu son ana dek alınmaya devam edecek.9 milyon seçmeden 133 bini kayıtlarını aldırdıAskıda bilet, ‘Oy ve Ötesi’, ‘Türkiye Taıntım Vakfı’, ‘Ses Eşitlik ve Dayanışma Derneği’, ‘Türkiye Gönüllüleri’ ve ‘İhtiyaç Haritası’nın desteklediği sivil bir inisiyatif olarak adlandırılıyor.Deprem bölgesinde 9 milyona yakın seçmen var. Bu seçmenlerin 133 bini kayıtlarını başka şehirlere aldırdı.
https://sputniknews.com.tr/20230504/deprem-bolgesinde-ohalin-kaldirilacagi-tarih-aciklandi-1070598647.html
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bilet, deprem, seçmen, askıda ne var, oy
bilet, deprem, seçmen, askıda ne var, oy
Depremzede seçmen için 'askıda bilet' kampanyası
14:35 05.05.2023 (güncellendi: 14:39 05.05.2023) Abone ol
Deprem bölgesinde 9 milyona yakın seçmen var. Birçoğu başka şehirlere gitmek zorunda kaldı. Yüzbinlerce depremzedenin oy kullanmak için kendi şehirlerine gitmesi gerekiyor. 'Askıda Bilet' platformu ihtiyacı olan depremzedelere bilet sağlarken şu ana kadar 17 bin bilet talep edildi ancak 5 bin bilet karşılanabildi.
14 Mayıs seçimlerine sayılı günler kaldı. Başka bir şehirde olup oy vermek için deprem bölgesine gitmesi gereken 1.5 milyon seçmen olduğu tahmin ediliyor.
Askıda Bilet platformu oy vermek isteyip maddi imkansızlıklar nedeniyle gidemeyecek olanlar bilet sağlamayı amaçlıyor. Şu ana kadar 17 bin bilet talep edildi ancak 5 bin bilet karşılandı.
NTV’den Melike Şahin’in aktardığına göre, Oy ve Ötesi Başkanı Ertim Orkun, askidabilet.com sitesinden talep formunun doldurulabileceğini belirterek "Sitede sadece o seçmen belgesinin kişinin gerçekten orada oy kullanacağının kontrolü yapılıyor" dedi.
Karşılanması gereken 12 bin bilet var
Hala karşılanması gereken 12 bin bilet var. Bunun için bağışçıların desteğine ihtiyaç duyuluyor.
Zaman zaman tek yönlü bilet talebinin olduğunu o yüzden kişi sayısının da farklılık gösterdiğinden söz eden Orkun, "Burada şu anda elimizdeki para bu biletlerin hepsini almaya yetmiyor. Destek toplamamız gerekiyor. Hedef, mümkün olan en fazla sayıda insana ulaşmak" dedi.
Depremzedelerin talepleri ve bağışlar, seyahatin mümkün olduğu son ana dek alınmaya devam edecek.
9 milyon seçmeden 133 bini kayıtlarını aldırdı
Askıda bilet, ‘Oy ve Ötesi’, ‘Türkiye Taıntım Vakfı’, ‘Ses Eşitlik ve Dayanışma Derneği’, ‘Türkiye Gönüllüleri’ ve ‘İhtiyaç Haritası’nın desteklediği sivil bir inisiyatif olarak adlandırılıyor.
Deprem bölgesinde 9 milyona yakın seçmen var. Bu seçmenlerin 133 bini kayıtlarını başka şehirlere aldırdı.