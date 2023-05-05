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SON DAKİKA | Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye ile hesabını kapatamayanlar, 14 Mayıs'a gözünü dikmiş vaziyette
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- Sputnik Türkiye, 1920, 21.03.2023
2023 TÜRKİYE SEÇİMLERİ
Türkiye, 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için sandık başına gidiyor.
https://sputniknews.com.tr/20230505/cumhurbaskani-erdogan-turkiye-ile-hesabini-kapatamayanlar-14-mayisa-gozunu-dikmis-vaziyette-1070691379.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye ile hesabını kapatamayanlar, 14 Mayıs'a gözünü dikmiş vaziyette
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye ile hesabını kapatamayanlar, 14 Mayıs'a gözünü dikmiş vaziyette
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye ile hesabını kapatamayanlar, 14 Mayıs'a gözünü dikmiş vaziyette" dedi. 05.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-05T22:45+0300
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2023 türkiye seçimleri
recep tayyip erdoğan
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tvnet'te açıklamalarda bulunuyor.Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
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recep tayyip erdoğan

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye ile hesabını kapatamayanlar, 14 Mayıs'a gözünü dikmiş vaziyette

22:45 05.05.2023 (güncellendi: 22:50 05.05.2023)
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye ile hesabını kapatamayanlar, 14 Mayıs'a gözünü dikmiş vaziyette" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tvnet'te açıklamalarda bulunuyor.
Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
Türkiye ile hesabını kapatamayanlar, 14 Mayıs'a gözünü dikmiş vaziyette.
14 Mayıs seçimi tarihi bir dönüm noktası olacak. 14 Mayıs'ı yeni atılımlar yapacağımız Türkiye Yüzyılı'nın miladı olarak görüyoruz.
(Mitingler) Samsun'da 120 binin üzerindeydi, bugün Erzurum 130 bin civarındaydı. Pazar günü de İstanbul mitingimizi yapacağız.
PKK'sından FETÖ'süne terör örgütleri de bay bay Kemal ve avenesinin 14 Mayıs için kendilerine verdiği umuda bel bağlamış durumda.
14 Mayıs seçimleri, yerli ve milli Cumhur İttifakı ile koalisyon ve kaos masası arasında geçecektir.
14 Mayıs, teröristleri inlerinde yok edenler ile teröristlerle kol kola yol yürüyenler arasında geçecektir.
Türkiye'yi Batı'ya teslim etmeye söz verdiler. Batı'dan aferin almak için BBC'ye, 'Batı'yla ilişkileri öncelik haline getireceğiz' diye demeç vermiş.
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