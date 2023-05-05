https://sputniknews.com.tr/20230505/cumhurbaskani-erdogan-turkiye-ile-hesabini-kapatamayanlar-14-mayisa-gozunu-dikmis-vaziyette-1070691379.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye ile hesabını kapatamayanlar, 14 Mayıs'a gözünü dikmiş vaziyette
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye ile hesabını kapatamayanlar, 14 Mayıs'a gözünü dikmiş vaziyette
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye ile hesabını kapatamayanlar, 14 Mayıs'a gözünü dikmiş vaziyette" dedi. 05.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-05T22:45+0300
2023-05-05T22:45+0300
2023-05-05T22:50+0300
2023 türkiye seçimleri
recep tayyip erdoğan
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tvnet'te açıklamalarda bulunuyor.Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
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recep tayyip erdoğan
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye ile hesabını kapatamayanlar, 14 Mayıs'a gözünü dikmiş vaziyette
22:45 05.05.2023 (güncellendi: 22:50 05.05.2023) Abone ol
Ayrıntılar geliyor
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye ile hesabını kapatamayanlar, 14 Mayıs'a gözünü dikmiş vaziyette" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tvnet'te açıklamalarda bulunuyor.
Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
Türkiye ile hesabını kapatamayanlar, 14 Mayıs'a gözünü dikmiş vaziyette.
14 Mayıs seçimi tarihi bir dönüm noktası olacak. 14 Mayıs'ı yeni atılımlar yapacağımız Türkiye Yüzyılı'nın miladı olarak görüyoruz.
(Mitingler) Samsun'da 120 binin üzerindeydi, bugün Erzurum 130 bin civarındaydı. Pazar günü de İstanbul mitingimizi yapacağız.
PKK'sından FETÖ'süne terör örgütleri de bay bay Kemal ve avenesinin 14 Mayıs için kendilerine verdiği umuda bel bağlamış durumda.
14 Mayıs seçimleri, yerli ve milli Cumhur İttifakı ile koalisyon ve kaos masası arasında geçecektir.
14 Mayıs, teröristleri inlerinde yok edenler ile teröristlerle kol kola yol yürüyenler arasında geçecektir.
Türkiye'yi Batı'ya teslim etmeye söz verdiler. Batı'dan aferin almak için BBC'ye, 'Batı'yla ilişkileri öncelik haline getireceğiz' diye demeç vermiş.