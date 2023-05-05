https://sputniknews.com.tr/20230505/cumhurbaskani-erdogan-erzurumda-duzenlenen-mitingde-konusuyor-1070679287.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Erzurum'da düzenlenen mitingde konuşuyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Erzurum'da düzenlenen mitingde konuşuyor
05.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-05T18:18+0300
2023-05-05T18:18+0300
2023-05-05T18:18+0300
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2023
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Sputnik Türkiye
recep tayyip erdoğan
recep tayyip erdoğan
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Erzurum'da düzenlenen mitingde konuşuyor
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