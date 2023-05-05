Çavuşoğlu: Türkiye, Rusya, İran ve Suriye dörtlü zirvesi, 10 Mayıs'ta Moskova'da gerçekleştirilecek

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
5 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Prof. Bulut: Türkiye'de 30-40 yıl önce sağlıkta şiddet olaylarına rastlanmazdı
07:08
69 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
AÇIK ALAN
Esad'dan Türkiye'yle 'normalleşme' şartları
09:10
110 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
6 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
7 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
7 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖĞLE AJANDASI
14 Mayıs seçimlerine 9 gün kaldı.
12:46
45 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Yapay zekalı çağrı merkezleri nedir?
14:05
55 dk
HAFTAYA DAİR
Seçimlere son 9 gün: Sandık güvenliği riskli mi?
15:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
3 dk
EKSEN
İran lideri Reisi’nin Suriye ziyareti
16:03
57 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
3 dk
AKŞAM POSTASI
Yurt dışı oylar ne kadar etkili?
17:03
86 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Dünya, 14 Mayıs seçimlerini nasıl izliyor?
18:34
91 dk
Z RAPORU
Kamu işçilerinin zam pazarlığı
20:45
45 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
4 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
13 dk
ÖZEL HABER
Rusya Bilimler Akademisi üyesi Dolgov, Türkiye-Suriye yakınlaşmasını değerlendirdi
07:00
4 dk
ÖZEL HABER
Canlı
07:29
2 dk
ÖZEL HABER
ABD’li yazar Larison: ABD, Zelenskiy’yi toprak kaybını kabullenmeye zorlayacak
08:00
2 dk
TARİHTE BUGÜN
52 yıl geçti ama unutulmadılar
08:32
7 dk
ÖZEL HABER
Suriye lideri Esad: Mali işlemlerde Dolar yerine Yuan’a geçilmeli
09:00
2 dk
ÖZEL HABER
Polonya halkı Ukrayna’dan rahatsız
09:16
2 dk
ÖZEL HABER
IMF Başkanı: Dünya genelinde dolardan vazgeçiş gözlemleniyor
09:30
2 dk
Canlı
09:46
9 dk
ÖZEL HABER
ABD’den Ukrayna’ya: İstediğiniz silahların yüzde 100’ünü verdik
10:00
2 dk
TARİHTE BUGÜN
Psikanalizin babası bugün doğdu
10:15
4 dk
ÖZEL HABER
Enerji uzmanı Aslanoğlu: Türkiye petrol için uygun bir merkez olabilir
10:30
3 dk
ÖZEL HABER
Canlı
10:46
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
HAFTA SONU HALLERI
Erdal Kaplanseren'le Hafta Sonu Halleri
11:05
115 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
ÖZEL HABER
ABD’li eski istihbarat subayı: Ukrayna bölünmeli
16:17
2 dk
ÖZEL HABER
Ekonomi Uzmanı Rojas: Dolar iddia edildiği gibi güçlü değil
16:31
2 dk
ÖZEL HABER
ABD’den Ukrayna’ya: İstediğiniz silahların yüzde 100’ünü verdik
16:44
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
TARİHTE BUGÜN
52 yıl geçti ama unutulmadılar
17:14
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
Canlı
19:00
9 dk
ÖZEL HABER
Emekli Tuğgeneral Prof. Erenel: Bir buçuk milyona yakın göçmenin Türkiye’ye gelme tehlikesi var
19:17
6 dk
ÖZEL HABER
Avrupa Birliği’nin tahıl aldatmacası: Sadece yüzde 2.5’i Afrika’ya gitti
19:30
3 dk
ÖZEL HABER
Batı Ukrayna’ya gönderilen silahlar için endişeli
19:47
2 dk
ÖZEL HABER
Rusya İHA’lar için yeni sistem geliştirdi
20:00
2 dk
ÖZEL HABER
ABD’nin hedefi Rusya-Çin ittifakına engel olmak
20:17
2 dk
ÖZEL HABER
Avrupa Birliği silahlanmayı öncelik haline getiriyor
20:29
2 dk
ÖZEL HABER
Zelenskiy, ABD’den rahatsız: Bu kesinlikle kötü bir hikaye oldu
20:43
4 dk
ÖZEL HABER
ABD Savunma Bakanlığı’nın eski danışmanı: Rusya ülkeyi koruyan bir operasyon başlattı
21:00
1 dk
ÖZEL HABER
ABD bozulan ekonomisini Ukrayna’daki savaşla düze çıkarıyor
21:14
2 dk
ÖZEL HABER
Macaristan’dan AB’ye Rusya vetosu
21:30
2 dk
ÖZEL HABER
Zelenskiy NATO’ya seslendi: Çok net bir sinyal almak isteriz
21:43
2 dk
ÖZEL HABER
Duma’da ‘Kartal Filosu’ önerisi
22:00
4 dk
ÖZEL HABER
Rusya’dan Çin’e kanser ilacı
22:14
2 dk
TARİHTE BUGÜN
Psikanalizin babası bugün doğdu
22:31
4 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
BM Güvenlik Konseyi (BMGK) - Sputnik Türkiye, 1920
POLİTİKA
Türkiye ve dünya politikasından en güncel haberler, açıklamalar
https://sputniknews.com.tr/20230505/cavusoglu-turkiye-rusya-iran-ve-suriye-dortlu-zirvesi-10-mayista-moskovada-gerceklestirilecek-1070691875.html
Çavuşoğlu: Türkiye, Rusya, İran ve Suriye dörtlü zirvesi, 10 Mayıs'ta Moskova'da gerçekleştirilecek
Çavuşoğlu: Türkiye, Rusya, İran ve Suriye dörtlü zirvesi, 10 Mayıs'ta Moskova'da gerçekleştirilecek
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu; Rusya, İran ve Suriye dışişleri bakanlarıyla 10 Mayıs'ta Moskova'da dörtlü bir toplantı gerçekleştireceklerini duyurdu. 05.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-05T23:10+0300
2023-05-06T00:02+0300
mevlüt çavuşoğlu
politika
türkiye
rusya
suriye
iran
moskova
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/04/0d/1069642943_0:0:2669:1501_1920x0_80_0_0_292311f28af2373772dd2d65d10b001c.jpg
Çavuşoğlu, 24 TV canlı yayınında gündemi değerlendirdi.Suriye konulu gelişmelere değinen Çavuşoğlu, Türkiye, Rusya, İran ve Suriye arasında ilk kez yapılacak 4'lü dışişleri bakanları toplantısının 10 Mayıs'ta Moskova'da düzenlenmesi konusunda Moskova yönetiminin tarihi teyit ettiğini söyledi.Çavuşoğlu, yalnızca İran'dan kimin katılacağının net olmadığını, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ın İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile Afrika turuna gitmesi durumunda bir başka yetkilinin Moskova'ya geleceğini aktardı.Bakan Çavuşoğlu, The Economist dergisinin Türkiye'de 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimleri hakkında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan ifadelerine ilişkin onların da bu seçimin önemini ve tarihi olduğunu bildiğini söyledi.Bu zorlu dönemeçte Türkiye'nin daha istikrarlı, güvenli olmasını ve dünya barışına katkı sağlamasını isteyen herkesin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tekrar seçilmesini istediğini vurgulayan Çavuşoğlu, bunu sahada da gördüklerini ancak dışarıda Türkiye'nin istikrarsız, zayıf olmasını ve Türkiye'yi yönetmek isteyenlerin her seçimde bu manşetleri attığını ifade etti.Rusya'dan önceden 1 Mayıs'ta Antalya'ya çok turist geldiğini anımsatan Çavuşoğlu, muhalefetin Rusya'ya karşı yaptırımlara katılma söylemlerinden ötürü turist sayısında azalma olduğunu öne sürdü.'Ara buluculukta markayız'Çavuşoğlu, bir yerde ara bulucu olabilmek için önce güvenilir olunması gerektiğinin altını çizerek, "Bunun için de ilkeli ve tarafsız olmanız lazım. Objektif, doğruya doğru, yanlışa yanlış demeniz lazım. Ve onu yapacak gücünüzün de olması lazım. Biz şimdi Türkiye'de ara bulucular yetiştiriyoruz. Ara buluculukta markayız." diye konuştu.Sudan konusunda 22 farklı ülkeden 298 kişiyi tahliye ettiklerini anımsatan Çavuşoğlu, 1763 Türk vatandaşını, toplamda 2 bin 61 kişiyi Sudan'dan tahliye ettiklerini aktardı.Çavuşoğlu, Sudan'da 7 günlük ateşkes ilan edildiğini ancak buna uyulmazsa ve çatışmalar tırmanırsa Türkiye'nin Hartum Büyükelçiliğini Port Sudan'a taşımak için istişare edip talimat aldıklarını dile getirdi.Dışişleri Bakan Yardımcısı Burak Akçapar'ın Etiyopya'da Afrika Birliği ve Etiyopyalı yetkililerle görüştüğünü anlatan Çavuşoğlu, Sudanlılar ile de temasa geçildiğini, 4'lü bir görüşme olduğunu, şartlar olgunlaşırsa daha üst seviyeye çıkılacağını kaydetti.'Diplomatları şehit eden teröristlerin anıtını dikmek kabul edilemez'Ermenistan'ın barışla ve normalleşmeyle ilgili tutumunu çok tutarsız olarak değerlendiren Çavuşoğlu, bazen çok beklenmedik açıklamalar yapılırken ertesi gün tam tersi bir adım görüldüğünü söyledi.Çavuşoğlu, Azerbaycan'ın samimi olduğunu, barış istediğini ve teklifte bulunduğunu belirterek, "Bir taraftan 'Karabağ, Azerbaycan'ın' diyorsunuz. Diğer taraftan Karabağ'a farklı yollardan, ana yollardan değil kaçak şekilde silahlı insan gönderiyorsunuz. Ne için gönderiyorsunuz? Madem barış istiyorsunuz. Neden gönderiyorsunuz? Anlaşma imzaladınız, henüz daha Zengazur geçişi ile ilgili adım atmadılar. Ruslar da bundan rahatsız, herkes de gerçeği görüyor. Amerikalılar da görüyor." diye konuştu.Önce inkar ettiklerini ancak Batı'nın Karabağ'a kaçak yollardan silahlı asker ve silah gönderildiğini tespit ettiğini aktaran Çavuşoğlu, istenilen samimiyeti görmediklerini ancak samimi olmaları gerektiğini ve normalleşmeye Ermenistan'ın da daha çok ihtiyacı olduğuna işaret etti.Çavuşoğlu, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Ermenistan'ın yardım ettiğini hatırlatarak, şöyle devam etti:'Tahıl Koridoru Anlaşması'nda Rusya'nın sorunları devam ediyor'Tahıl Koridoru Anlaşması'nda Rusya'nın sorunlarının sürdüğünü ve bunların çözülmesi için süreçlerin devam ettiğini belirten Çavuşoğlu, "Bugüne kadar Tahıl Anlaşması, Rusya'nın karşı karşıya kaldığı sorunların devam etmesine rağmen uzatıldıysa, Sayın Cumhurbaşkanı'mızın Putin'le olan diyaloğudur. Yani Sayın Putin'in, Cumhurbaşkanı'mızı kırmamasıdır, hatırına adımlar atmasıdır. 'Nasıl olsa Erdoğan ikna ediyor, biz de bu sorunları çözmeyelim' anlayışıyla ömür boyu gitmez, gerçekçi olalım." değerlendirmesinde bulundu.'Batı hep yönetmek ister'Çavuşoğlu, ülkesinin menfaatlerine baktığını vurgulayarak, Batı'nın Türkiye'yi hep yönetmek istediğini ve hep tepeden bakarak dikte ettiğini, fırsat bulursa aşağıladığını söyledi.Türkiye'ye artık böyle davranamadıklarına dikkati çeken Çavuşoğlu, "Biz onlara da kötü davranmıyoruz. Biz de aşağılık kompleksi de yok, kibir de yok. Herkesi eşit, ortak görüyoruz. Yapamıyorlar. Şu andaki muhalefeti dizayn ediyorlar. Açık, bağlantılar ortada. Bu kadar partiyi bir araya getirmek mümkün mü?" ifadesini kullandı.Çavuşoğlu, Batılıların her yerdeki amacının bu olduğunu ve sömürgecilik anlayışının devam ettiğini belirterek, kılıf değiştirse de, post-modern olsa da o anlayışın devam ettiğinin altını çizdi.Avrupa'nın dışa bağımlılığının arttığına ve ciddi bir yaşlanma olduğuna dikkati çeken Çavuşoğlu, ciddi sayıda göçmene ihtiyaç duyacaklarını ve üretim kapasitesin de ciddi düşüş yaşadığını söyledi.Çavuşoğlu, muhalefetin Yunanistan, Ege veya Kıbrıs gibi başka konularda da esas derdinin Türkiye'nin milli çıkarlarını savunmak olmadığını ve "iktidarı nasıl eleştirebilirim" olduğunu vurgulayarak, milli politikanın siyaset üstünde olması gerektiğini söyledi.Muhalefetin Batı yanlısı söylemlerine ilişkin Türkiye'nin kendi çıkarlarını kendisinin kollaması ve kendi güvenliğini garanti altına alması gerektiğini belirten Çavuşoğlu, "Elbette müttefik olmak önemli. Ama bir müttefik de YPG/PKK'ya destek veriyor. Ben neden yaranmaya çalışayım? Biz, AB'ye çok yanaştık. 2014'te tek gündem, AB idi." dedi.Çavuşoğlu, Avrupa ile de Rusya ile de ilişkilerin iyi olması gerektiğinin altını çizerek, milletin menfaatine göre adım attıklarını vurguladı.Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun AB ve vize serbestisi söylemlerine ilişkin Çavuşoğlu, herhangi bir detay verilmemesini sorgulayarak, nasıl yapılacağı anlatılmadığı sürece bunların boş bir vaat olduğunu söyledi.'Türkün asrı, Türk dünyasının yüzyılı olacak'Türkiye'nin 1990'lı yıllarda gücünün ortada olduğunu belirten Çavuşoğlu, "Bugünkü Türkiye olsaydı, Bosna-Hersek'te yaşanan bu soykırım yaşanmazdı. Hocalı da yaşanmazdı bugünkü Türkiye olsaydı. Azerbaycan toprakları da Karabağ da işgal edilmezdi bugünkü Türkiye olsaydı, izin vermezdik. 'Can Azerbaycan' demek, 'Türkiye' demek. Bir milletiz, iki devletiz biz." dedi.Çavuşoğlu, Türk dünyasının birleşmesinin hayalleri olduğunu ve gerçekleştiğini belirterek, önceden kurulan yapılanmaları teşkilat haline getirmek istediklerini ve bunu İstanbul Zirvesi'nde başardıklarını, Özbekistan Zirvesi'nde de hukuki çalışmaların tamamlanarak yatırım fonu kurduklarını söyledi.Kuzey Kıbrıs'ın bayrağı ve anayasal adıyla Türk Devletleri Teşkilatı'na (TDT) katıldığını vurgulayan Çavuşoğlu, "Tüm bu fırsatları lehimize çevirerek Türk dünyasını güçlendirmemiz lazım. Hayalleri gerçekleştirdik, temelleri attık. Biz 'Türkiye Yüzyılı' derken, 'Türkün asrı, Türk dünyasının yüzyılı' olacak diyoruz." ifadelerini kullandı.
rusya
suriye
iran
moskova
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/04/0d/1069642943_0:0:2669:2001_1920x0_80_0_0_7f6d60f574b9c8bda55c66add07994b3.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
mevlüt çavuşoğlu, türkiye, rusya, suriye, iran, moskova
mevlüt çavuşoğlu, türkiye, rusya, suriye, iran, moskova

Çavuşoğlu: Türkiye, Rusya, İran ve Suriye dörtlü zirvesi, 10 Mayıs'ta Moskova'da gerçekleştirilecek

23:10 05.05.2023 (güncellendi: 00:02 06.05.2023)
© AADışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 05.05.2023
© AA
Abone olTelegram
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu; Rusya, İran ve Suriye dışişleri bakanlarıyla 10 Mayıs'ta Moskova'da dörtlü bir toplantı gerçekleştireceklerini duyurdu.
Çavuşoğlu, 24 TV canlı yayınında gündemi değerlendirdi.
Suriye konulu gelişmelere değinen Çavuşoğlu, Türkiye, Rusya, İran ve Suriye arasında ilk kez yapılacak 4'lü dışişleri bakanları toplantısının 10 Mayıs'ta Moskova'da düzenlenmesi konusunda Moskova yönetiminin tarihi teyit ettiğini söyledi.
Çavuşoğlu, yalnızca İran'dan kimin katılacağının net olmadığını, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ın İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile Afrika turuna gitmesi durumunda bir başka yetkilinin Moskova'ya geleceğini aktardı.
Bakan Çavuşoğlu, The Economist dergisinin Türkiye'de 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimleri hakkında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan ifadelerine ilişkin onların da bu seçimin önemini ve tarihi olduğunu bildiğini söyledi.
Bu zorlu dönemeçte Türkiye'nin daha istikrarlı, güvenli olmasını ve dünya barışına katkı sağlamasını isteyen herkesin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tekrar seçilmesini istediğini vurgulayan Çavuşoğlu, bunu sahada da gördüklerini ancak dışarıda Türkiye'nin istikrarsız, zayıf olmasını ve Türkiye'yi yönetmek isteyenlerin her seçimde bu manşetleri attığını ifade etti.
Rusya'dan önceden 1 Mayıs'ta Antalya'ya çok turist geldiğini anımsatan Çavuşoğlu, muhalefetin Rusya'ya karşı yaptırımlara katılma söylemlerinden ötürü turist sayısında azalma olduğunu öne sürdü.

'Ara buluculukta markayız'

Çavuşoğlu, bir yerde ara bulucu olabilmek için önce güvenilir olunması gerektiğinin altını çizerek, "Bunun için de ilkeli ve tarafsız olmanız lazım. Objektif, doğruya doğru, yanlışa yanlış demeniz lazım. Ve onu yapacak gücünüzün de olması lazım. Biz şimdi Türkiye'de ara bulucular yetiştiriyoruz. Ara buluculukta markayız." diye konuştu.
Sudan konusunda 22 farklı ülkeden 298 kişiyi tahliye ettiklerini anımsatan Çavuşoğlu, 1763 Türk vatandaşını, toplamda 2 bin 61 kişiyi Sudan'dan tahliye ettiklerini aktardı.
Çavuşoğlu, Sudan'da 7 günlük ateşkes ilan edildiğini ancak buna uyulmazsa ve çatışmalar tırmanırsa Türkiye'nin Hartum Büyükelçiliğini Port Sudan'a taşımak için istişare edip talimat aldıklarını dile getirdi.
Dışişleri Bakan Yardımcısı Burak Akçapar'ın Etiyopya'da Afrika Birliği ve Etiyopyalı yetkililerle görüştüğünü anlatan Çavuşoğlu, Sudanlılar ile de temasa geçildiğini, 4'lü bir görüşme olduğunu, şartlar olgunlaşırsa daha üst seviyeye çıkılacağını kaydetti.

'Diplomatları şehit eden teröristlerin anıtını dikmek kabul edilemez'

Ermenistan'ın barışla ve normalleşmeyle ilgili tutumunu çok tutarsız olarak değerlendiren Çavuşoğlu, bazen çok beklenmedik açıklamalar yapılırken ertesi gün tam tersi bir adım görüldüğünü söyledi.
Çavuşoğlu, Azerbaycan'ın samimi olduğunu, barış istediğini ve teklifte bulunduğunu belirterek, "Bir taraftan 'Karabağ, Azerbaycan'ın' diyorsunuz. Diğer taraftan Karabağ'a farklı yollardan, ana yollardan değil kaçak şekilde silahlı insan gönderiyorsunuz. Ne için gönderiyorsunuz? Madem barış istiyorsunuz. Neden gönderiyorsunuz? Anlaşma imzaladınız, henüz daha Zengazur geçişi ile ilgili adım atmadılar. Ruslar da bundan rahatsız, herkes de gerçeği görüyor. Amerikalılar da görüyor." diye konuştu.
Önce inkar ettiklerini ancak Batı'nın Karabağ'a kaçak yollardan silahlı asker ve silah gönderildiğini tespit ettiğini aktaran Çavuşoğlu, istenilen samimiyeti görmediklerini ancak samimi olmaları gerektiğini ve normalleşmeye Ermenistan'ın da daha çok ihtiyacı olduğuna işaret etti.
Çavuşoğlu, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Ermenistan'ın yardım ettiğini hatırlatarak, şöyle devam etti:
"Ama şimdi siz benim diplomatlarımı şehit eden teröristlerin anıtını dikerseniz, ben bunu kabullenebilir miyim? Biz güvenlik güçlerimizden sonra en çok şehit veren kurumuz Türkiye'de, biz bunu nasıl kabul edebiliriz? Biz jestler yaptık, hava sahamızı açtık. Her gün de Türkiye'nin hava sahası üzerinden başka ülkelere uçuşlar. Bundan sonra kapattık, VIP'lere de kapattık. Hiç kimse kusura bakmasın. Paşinyan'ın uçağına da kapattık. Bir tek Meclis Başkanı, Karadeniz Ekonomik İşbirliği Parlamenter Asamblesi (KEİPA) toplantısına geliyordu. Ev sahibiyiz, tabi üye ülkenin meclis başkanına kapatmamız mümkün değil. Sonuçta eğer bunda ısrar ederlerse, tabi ki bu normalleşme süreci sekteye uğrar."

'Tahıl Koridoru Anlaşması'nda Rusya'nın sorunları devam ediyor'

Tahıl Koridoru Anlaşması'nda Rusya'nın sorunlarının sürdüğünü ve bunların çözülmesi için süreçlerin devam ettiğini belirten Çavuşoğlu, "Bugüne kadar Tahıl Anlaşması, Rusya'nın karşı karşıya kaldığı sorunların devam etmesine rağmen uzatıldıysa, Sayın Cumhurbaşkanı'mızın Putin'le olan diyaloğudur. Yani Sayın Putin'in, Cumhurbaşkanı'mızı kırmamasıdır, hatırına adımlar atmasıdır. 'Nasıl olsa Erdoğan ikna ediyor, biz de bu sorunları çözmeyelim' anlayışıyla ömür boyu gitmez, gerçekçi olalım." değerlendirmesinde bulundu.

'Batı hep yönetmek ister'

Çavuşoğlu, ülkesinin menfaatlerine baktığını vurgulayarak, Batı'nın Türkiye'yi hep yönetmek istediğini ve hep tepeden bakarak dikte ettiğini, fırsat bulursa aşağıladığını söyledi.
Türkiye'ye artık böyle davranamadıklarına dikkati çeken Çavuşoğlu, "Biz onlara da kötü davranmıyoruz. Biz de aşağılık kompleksi de yok, kibir de yok. Herkesi eşit, ortak görüyoruz. Yapamıyorlar. Şu andaki muhalefeti dizayn ediyorlar. Açık, bağlantılar ortada. Bu kadar partiyi bir araya getirmek mümkün mü?" ifadesini kullandı.
Çavuşoğlu, Batılıların her yerdeki amacının bu olduğunu ve sömürgecilik anlayışının devam ettiğini belirterek, kılıf değiştirse de, post-modern olsa da o anlayışın devam ettiğinin altını çizdi.
Avrupa'nın dışa bağımlılığının arttığına ve ciddi bir yaşlanma olduğuna dikkati çeken Çavuşoğlu, ciddi sayıda göçmene ihtiyaç duyacaklarını ve üretim kapasitesin de ciddi düşüş yaşadığını söyledi.
Çavuşoğlu, muhalefetin Yunanistan, Ege veya Kıbrıs gibi başka konularda da esas derdinin Türkiye'nin milli çıkarlarını savunmak olmadığını ve "iktidarı nasıl eleştirebilirim" olduğunu vurgulayarak, milli politikanın siyaset üstünde olması gerektiğini söyledi.
Muhalefetin Batı yanlısı söylemlerine ilişkin Türkiye'nin kendi çıkarlarını kendisinin kollaması ve kendi güvenliğini garanti altına alması gerektiğini belirten Çavuşoğlu, "Elbette müttefik olmak önemli. Ama bir müttefik de YPG/PKK'ya destek veriyor. Ben neden yaranmaya çalışayım? Biz, AB'ye çok yanaştık. 2014'te tek gündem, AB idi." dedi.
Çavuşoğlu, Avrupa ile de Rusya ile de ilişkilerin iyi olması gerektiğinin altını çizerek, milletin menfaatine göre adım attıklarını vurguladı.
Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun AB ve vize serbestisi söylemlerine ilişkin Çavuşoğlu, herhangi bir detay verilmemesini sorgulayarak, nasıl yapılacağı anlatılmadığı sürece bunların boş bir vaat olduğunu söyledi.

'Türkün asrı, Türk dünyasının yüzyılı olacak'

Türkiye'nin 1990'lı yıllarda gücünün ortada olduğunu belirten Çavuşoğlu, "Bugünkü Türkiye olsaydı, Bosna-Hersek'te yaşanan bu soykırım yaşanmazdı. Hocalı da yaşanmazdı bugünkü Türkiye olsaydı. Azerbaycan toprakları da Karabağ da işgal edilmezdi bugünkü Türkiye olsaydı, izin vermezdik. 'Can Azerbaycan' demek, 'Türkiye' demek. Bir milletiz, iki devletiz biz." dedi.
Çavuşoğlu, Türk dünyasının birleşmesinin hayalleri olduğunu ve gerçekleştiğini belirterek, önceden kurulan yapılanmaları teşkilat haline getirmek istediklerini ve bunu İstanbul Zirvesi'nde başardıklarını, Özbekistan Zirvesi'nde de hukuki çalışmaların tamamlanarak yatırım fonu kurduklarını söyledi.
Kuzey Kıbrıs'ın bayrağı ve anayasal adıyla Türk Devletleri Teşkilatı'na (TDT) katıldığını vurgulayan Çavuşoğlu, "Tüm bu fırsatları lehimize çevirerek Türk dünyasını güçlendirmemiz lazım. Hayalleri gerçekleştirdik, temelleri attık. Biz 'Türkiye Yüzyılı' derken, 'Türkün asrı, Türk dünyasının yüzyılı' olacak diyoruz." ifadelerini kullandı.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала