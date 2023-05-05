https://sputniknews.com.tr/20230505/bm-turkiye-rusya-ve-ukrayna-teknik-personelinin-katilimiyla-on-koordinasyon-toplantisi-yapildi-1070682422.html

BM, Türkiye, Rusya ve Ukrayna teknik personelinin katılımıyla ön koordinasyon toplantısı yapıldı

BM, Türkiye, Rusya ve Ukrayna teknik personelinin katılımıyla ön koordinasyon toplantısı yapıldı

Milli Savunma Bakanlığı, Birleşmiş Milletler (BM), Türkiye, Rusya ve Ukrayna teknik personelinin katılımıyla ön koordinasyon toplantısının yapıldığını duyurdu. 05.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-05T19:08+0300

2023-05-05T19:08+0300

2023-05-05T19:11+0300

ukrayna krizi

bm

bm

birleşmiş milletler (bm)

rusya

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Birleşmiş Milletler (BM) , Türkiye, Rusya ve Ukrayna teknik personelinin katılımıyla ön koordinasyon toplantısı yapıldı.Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

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bm, bm, birleşmiş milletler (bm), rusya