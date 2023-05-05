BM, Türkiye, Rusya ve Ukrayna teknik personelinin katılımıyla ön koordinasyon toplantısı yapıldı
19:08 05.05.2023 (güncellendi: 19:11 05.05.2023)
© Milli Savunma BakanlığıÖnümüzdeki hafta Bakan Yardımcılarının katılımıyla İstanbul’da yapılacak toplantı öncesinde BM, Türkiye, Rusya, Ukrayna’dan teknik personelin iştirakiyle ön koordinasyon toplantısı gerçekleştirildi.
© Milli Savunma Bakanlığı
Milli Savunma Bakanlığı, Birleşmiş Milletler (BM), Türkiye, Rusya ve Ukrayna teknik personelinin katılımıyla ön koordinasyon toplantısının yapıldığını duyurdu.
Birleşmiş Milletler (BM) , Türkiye, Rusya ve Ukrayna teknik personelinin katılımıyla ön koordinasyon toplantısı yapıldı.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
Önümüzdeki hafta Bakan Yardımcılarının katılımıyla İstanbul’da yapılacak toplantı öncesinde BM, Türkiye, Rusya, Ukrayna’dan teknik personelin iştirakiyle ön koordinasyon toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda Bakan yardımcıları toplantısının gündem maddeleri ve teknik hususlarda mutabık kalındı.
Önümüzdeki hafta Bakan Yardımcılarının katılımıyla İstanbul’da yapılacak toplantı öncesinde BM, Türkiye, Rusya, Ukrayna’dan teknik personelin iştirakiyle ön koordinasyon toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda Bakan yardımcıları toplantısının gündem maddeleri ve teknik hususlarda… pic.twitter.com/R1yRKZGQ52— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) May 5, 2023