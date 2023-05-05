https://sputniknews.com.tr/20230505/benzinde-indirim-bekleniyor-1070648184.html
Benzinde indirim bekleniyor
Benzinde indirim bekleniyor
Yarından geçerli olmak üzere benzin grubunda 1.06 TL indirim bekleniyor. 05.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-05T10:25+0300
2023-05-05T10:25+0300
2023-05-05T10:25+0300
ekonomi
benzin
benzin fiyatları
akaryakıt
motorin
ekonomi
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Benzinde indirim beklenirken, hafta içinde iki kez indirim gören motorin grubunda fiyat değişikliği beklenmiyor.Gece yarısı itibariyle motorinde 49 kuruş indirim gerçekleşti.Fiyat değişikliği, pompa satış fiyatlarına yansıdı.Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;İstanbul'da motorin litre fiyatı 17,97 liradan satılıyor.Benzinin litresi ise ortalama 20,37 satılıyor.
https://sputniknews.com.tr/20230504/akaryakitta-cifte-indirim-geliyor-1070591858.html
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benzin, benzin fiyatları, akaryakıt, motorin, ekonomi
benzin, benzin fiyatları, akaryakıt, motorin, ekonomi
Benzinde indirim bekleniyor
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Yarından geçerli olmak üzere benzin grubunda 1.06 TL indirim bekleniyor.
Benzinde indirim beklenirken, hafta içinde iki kez indirim gören motorin grubunda fiyat değişikliği beklenmiyor.
Gece yarısı itibariyle motorinde 49 kuruş indirim gerçekleşti.
Fiyat değişikliği, pompa satış fiyatlarına yansıdı.
Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;
İstanbul'da motorin litre fiyatı 17,97 liradan satılıyor.
Benzinin litresi ise ortalama 20,37 satılıyor.