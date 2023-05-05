https://sputniknews.com.tr/20230505/baykardan-hurriyet-gazetesinin-matbaasi-ilgili-aciklama-uretim-ihtiyaclarimiz-icin-kullanilacak-1070668902.html

Baykar'dan Hürriyet gazetesinin matbaasıyla ilgili açıklama: Üretim ihtiyaçlarımız için kullanılacak

Baykar'dan Hürriyet gazetesinin matbaasıyla ilgili açıklama: Üretim ihtiyaçlarımız için kullanılacak

Baykar, Hürriyet gazetesinin İstanbul Esenyurt’ta bulunan matbaasını satın aldı. Konu ile ilgili Baykar’dan yapılan açıklamada, “İstanbul Hadımköy'de bulunan... 05.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-05T15:04+0300

2023-05-05T15:04+0300

2023-05-05T15:06+0300

türkiye

baykar aş

kamuoyu aydınlatma platformu (kap)

hürriyet

matbaa

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/03/16/1054949626_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_b6cd8f5d4436ecab3f495726e65674e3.jpg

Baykar, Hürriyet gazetesine ait olan İstanbul Esenyurt'ta bulunan 4 adet Matbaa Tesis Binasını arsası ile birlikte satın aldı.Baykar tarafından Kamu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada, “Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.'ye ait İstanbul Hadımköy'deki mevcut üretim alanımızın yakınında bulunan fabrika tesisleri, Baykar'ın insansız hava aracı üretim alanının genişleme ihtiyacı çerçevesinde ihracattan elde ettiğimiz gelirlerimiz kullanılarak öz kaynaklarımızla satın alınmıştır. İstanbul Hadımköy'de bulunan söz konusu fabrika tesisi, üretim ve depolama alanı gibi ihtiyaçlarımız istikametinde kullanılacaktır” ifadelerine yer verildi.

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

baykar aş, kamuoyu aydınlatma platformu (kap), hürriyet, matbaa