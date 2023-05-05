https://sputniknews.com.tr/20230505/baykardan-hurriyet-gazetesinin-matbaasi-ilgili-aciklama-uretim-ihtiyaclarimiz-icin-kullanilacak-1070668902.html
Baykar'dan Hürriyet gazetesinin matbaasıyla ilgili açıklama: Üretim ihtiyaçlarımız için kullanılacak
Baykar'dan Hürriyet gazetesinin matbaasıyla ilgili açıklama: Üretim ihtiyaçlarımız için kullanılacak
Baykar, Hürriyet gazetesinin İstanbul Esenyurt’ta bulunan matbaasını satın aldı. Konu ile ilgili Baykar’dan yapılan açıklamada, “İstanbul Hadımköy'de bulunan... 05.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-05T15:04+0300
2023-05-05T15:04+0300
2023-05-05T15:06+0300
türkiye
baykar aş
kamuoyu aydınlatma platformu (kap)
hürriyet
matbaa
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Baykar, Hürriyet gazetesine ait olan İstanbul Esenyurt'ta bulunan 4 adet Matbaa Tesis Binasını arsası ile birlikte satın aldı.Baykar tarafından Kamu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada, “Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.'ye ait İstanbul Hadımköy'deki mevcut üretim alanımızın yakınında bulunan fabrika tesisleri, Baykar'ın insansız hava aracı üretim alanının genişleme ihtiyacı çerçevesinde ihracattan elde ettiğimiz gelirlerimiz kullanılarak öz kaynaklarımızla satın alınmıştır. İstanbul Hadımköy'de bulunan söz konusu fabrika tesisi, üretim ve depolama alanı gibi ihtiyaçlarımız istikametinde kullanılacaktır” ifadelerine yer verildi.
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baykar aş, kamuoyu aydınlatma platformu (kap), hürriyet, matbaa
baykar aş, kamuoyu aydınlatma platformu (kap), hürriyet, matbaa
Baykar'dan Hürriyet gazetesinin matbaasıyla ilgili açıklama: Üretim ihtiyaçlarımız için kullanılacak
15:04 05.05.2023 (güncellendi: 15:06 05.05.2023) Abone ol
Baykar, Hürriyet gazetesinin İstanbul Esenyurt’ta bulunan matbaasını satın aldı. Konu ile ilgili Baykar’dan yapılan açıklamada, “İstanbul Hadımköy'de bulunan söz konusu fabrika tesisi, üretim ve depolama alanı gibi ihtiyaçlarımız istikametinde kullanılacaktır” açıklamasına yer verildi.
Baykar, Hürriyet gazetesine ait olan İstanbul Esenyurt'ta bulunan 4 adet Matbaa Tesis Binasını arsası ile birlikte satın aldı.
Baykar tarafından Kamu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada, “Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.'ye ait İstanbul Hadımköy'deki mevcut üretim alanımızın yakınında bulunan fabrika tesisleri, Baykar'ın insansız hava aracı üretim alanının genişleme ihtiyacı çerçevesinde ihracattan elde ettiğimiz gelirlerimiz kullanılarak öz kaynaklarımızla satın alınmıştır. İstanbul Hadımköy'de bulunan söz konusu fabrika tesisi, üretim ve depolama alanı gibi ihtiyaçlarımız istikametinde kullanılacaktır” ifadelerine yer verildi.