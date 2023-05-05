https://sputniknews.com.tr/20230505/bati-medyasi-rus-elektronik-harp-sistemleri-ukraynadaki-himarslarin-etkinligini-azaltiyor-1070692751.html
Batı medyası: Rus elektronik harp sistemleri Ukrayna’daki HIMARS’ların etkinliğini azaltıyor
Batı medyası: Rus elektronik harp sistemleri Ukrayna’daki HIMARS’ların etkinliğini azaltıyor
CNN televizyonu, Ukrayna’daki ABD yapımı HIMARS çok namlulu roketatarların Rus elektronik harp sistemleri yüzünden etkinlik kaybettiğini bildirdi. 05.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-05T23:39+0300
2023-05-05T23:39+0300
2023-05-05T23:39+0300
ukrayna krizi
ukrayna
abd
himars
elektronik harp sistemi
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CNN’nin haberinde, “Rusya, füze güdüm sistemlerini şaşırtmak için elektronik harp sistemlerini kullanarak Ukrayna’daki HIMARS’ları son aylarda giderek sık sık engelliyor” ifadelerine yer verildi.ABD, İngiltere ve Ukrayna’daki kaynakların verdiği bilgiye göre, çok namlulu roketatarların etkinliği giderek azalıyor, bu yüzden ABD'li ve Ukraynalı uzmanlar, ‘parazitlere’ karşı koymak için yazılımı yeniden ayarlamanın yollarını aramak zorunda kalıyor.Haberde, Pentagon’un sızdırılan gizli belgelere göre ABD, Ukrayna ordusuna Rus elektronik harp sistemlerini tespit ederek yok etme konusunda yardım ettiği ifade edildi. Beyaz Saray’daki anonim kaynak bu bilgiyi doğruladı.
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ukrayna, abd, himars, elektronik harp sistemi
ukrayna, abd, himars, elektronik harp sistemi
Batı medyası: Rus elektronik harp sistemleri Ukrayna’daki HIMARS’ların etkinliğini azaltıyor
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CNN televizyonu, Ukrayna’daki ABD yapımı HIMARS çok namlulu roketatarların Rus elektronik harp sistemleri yüzünden etkinlik kaybettiğini bildirdi.
CNN’nin haberinde, “Rusya, füze güdüm sistemlerini şaşırtmak için elektronik harp sistemlerini kullanarak Ukrayna’daki HIMARS’ları son aylarda giderek sık sık engelliyor” ifadelerine yer verildi.
ABD, İngiltere ve Ukrayna’daki kaynakların verdiği bilgiye göre, çok namlulu roketatarların etkinliği giderek azalıyor, bu yüzden ABD'li ve Ukraynalı uzmanlar, ‘parazitlere’ karşı koymak için yazılımı yeniden ayarlamanın yollarını aramak zorunda kalıyor.
Haberde, Pentagon’un sızdırılan gizli belgelere göre ABD, Ukrayna ordusuna Rus elektronik harp sistemlerini tespit ederek yok etme konusunda yardım ettiği ifade edildi. Beyaz Saray’daki anonim kaynak bu bilgiyi doğruladı.