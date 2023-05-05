https://sputniknews.com.tr/20230505/balikesirde-tur-otobusu-tira-carpti-33-yarali-1070644688.html
Balıkesir'de tur otobüsü TIR'a çarptı: 33 yaralı
Balıkesir'de tur otobüsü TIR'a çarptı: 33 yaralı
Balıkesir'in Susurluk ilçesinde tur otobüsünün TIR'a çarpması sonucu 33 kişinin yaralandığı öğrenildi. 05.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-05T08:32+0300
2023-05-05T08:32+0300
2023-05-05T08:56+0300
türkiye
türkiye
tur
otobüs
tir
trafik kazası
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Balıkesir'in Susurluk ilçesinde lise öğrencilerini taşıyan tur otobüsünün tıra çarpması sonucu 33 kişi yaralandı.Veli Korkut idaresindeki 16 BT 011 plakalı otobüs, Bursa-Balıkesir kara yolunun Susurluk mevkisindeki outlet mağazaları önünde aynı yöne giden Selman Eraslan'ın kullandığı 34 EEU 656 plakalı tıra arkadan çarptı.Kazada yaralanan, Susurluk ve Balıkesir'deki hastanelere kaldırılan otobüs sürücüsü Korkut ile 31 öğrenci ve bir görevlinin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.Balıkesir Valisi Hasan Şıldak da olay yerine gelerek kazaya ilişkin bilgi aldı.Otobüsteki yolcuların, Bursa'nın Osmangazi ilçesindeki Şehit Komando Er Samet Saraç Anadolu Lisesinden Ege Üniversitesindeki etkinliklere katılmak için İzmir'e hareket eden öğrenci grubu olduğu öğrenildi.
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türkiye, tur, otobüs, tir, trafik kazası
türkiye, tur, otobüs, tir, trafik kazası
Balıkesir'de tur otobüsü TIR'a çarptı: 33 yaralı
08:32 05.05.2023 (güncellendi: 08:56 05.05.2023) Abone ol
Balıkesir'in Susurluk ilçesinde tur otobüsünün TIR'a çarpması sonucu 33 kişinin yaralandığı öğrenildi.
Balıkesir'in Susurluk ilçesinde lise öğrencilerini taşıyan tur otobüsünün tıra çarpması sonucu 33 kişi yaralandı.
Veli Korkut idaresindeki 16 BT 011 plakalı otobüs, Bursa-Balıkesir kara yolunun Susurluk mevkisindeki outlet mağazaları önünde aynı yöne giden Selman Eraslan'ın kullandığı 34 EEU 656 plakalı tıra arkadan çarptı.
Kazada yaralanan, Susurluk ve Balıkesir'deki hastanelere kaldırılan otobüs sürücüsü Korkut ile 31 öğrenci ve bir görevlinin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Balıkesir Valisi Hasan Şıldak da olay yerine gelerek kazaya ilişkin bilgi aldı.
Otobüsteki yolcuların, Bursa'nın Osmangazi ilçesindeki Şehit Komando Er Samet Saraç Anadolu Lisesinden Ege Üniversitesindeki etkinliklere katılmak için İzmir'e hareket eden öğrenci grubu olduğu öğrenildi.