Bahçeli: CHP, İYİ Parti, HDP, PKK, FETÖ ve marjinal sol partiler aynı bataklıkta birleşmişlerdir

"Etnik ve mezhep bölücülüğü yapanlara hoşgörü yoktur. Çetelere, suç örgütlerine, emperyalizmin güdümüne girmiş muhalefet partilerine, satılmış aydınlara, çürük şarkıcılara, kokuşmuş sanatçılara, kiralık kalemlere, kursağından geçen bir lokmayı bu Türkiye'ye borçlu olup da ihanet eden şeref yoksunlarına tavizimiz katiyen olmayacaktır. Çağrımız, 'önce ülkem ve milletim, bu millet, bu vatan, bu bayrak benim' diyen herkesedir. Çağrımız milli birlik ve huzurlu yarınlara ulaşmak isteyen, her insanımızı kardeş, her yöremizi aziz bilen herkesedir. Herkes eşittir, Türkiye'dir. 'Paylaşılacak vatanım, vazgeçilecek insanım yok' diyen her vatan evladıyla yolumuz birdir. 'Biz birlikte Türkiye'yiz' diyen herkes bu milletin özbeöz evladıdır."