Bahçeli: CHP, İYİ Parti, HDP, PKK, FETÖ ve marjinal sol partiler aynı bataklıkta birleşmişlerdir

"Bu şahsın irtibatları ve ilişki ağları, sancılı ve karanlıktır. Sayın Kılıçdaroğlu, sana söyleye söyleye şu gerçeği kafana sokacağım, bundan da asla vazgeçmeyeceğim, sen inkar etsen de Selahattin Demirtaş teröristtir. Ortağın HDP bölücüdür, Türkiye düşmanıdır, Osman Kavala, Sorosçudur, casustur, şaibelidir, suçludur. Bir teröristi, her taşın altından çıkan Sorosçu bir taşeronu nasıl serbest bırakacaksın? Bunu nasıl yapacaksın? Bu vaadini nasıl gerçekleştireceksin? Yozgat'tan soruyorum, üzerinde çalıştığın zehirli formülün muhtevası nelerden ibarettir? Darbe mi yapacaksın? PKK'yla birlikte devleti ele mi geçireceksin? Hukukun üstünlüğünü mahkeme kararlarını nasıl yok sayacaksın? Hele bir itiraf et de biz de işitmiş olalım. Hani sürekli 'hak, hukuk, adalet' diyordun. Hani Yozgat'a geldiğinde Kandil'i yakıp yıkacağını söylüyordun. Palavradan da olsa meydan okuyordun. Biz hangi Kılıçdaroğlu'na inanalım? Biz hangi Kılıçdaroğlu'na itibar edelim? Kuvayı Milliye'yi izleyen Kılıçdaroğlu'nu mu dikkate alalım yoksa teröristlerin avukatı, bölücülerin dert ortağı, emperyalizmin kurşun askeri Kılıçdaroğlu'na mı bakalım? Sayın Kılıçdaroğlu, teröristi masum gösteren, teröriste kol kanat geren bir kalpsizin aynı zamanda terörist olacağını, terörün himayesine gireceğini görmüyor musunuz, ilmiyor musun, bundan dolayı hiç mi vicdan sızısı çekmiyorsun? Siyasetin yara bere içindedir. İhanet ve melanetin tam göbeğindesin. Ey Kılıçdaroğlu, hala farkında değil misin? CHP'yi götürüp, Kandil mağaralarının kapısına çürümüş ceset gibi bırakmaya, teröristlere zırh haline getirmeye hiç mi utanmıyorsun? Aynı şeyleri İYİ Parti için de söylemek mümkün ve mukadderdir. CHP, İYİ Parti, HDP, PKK, FETÖ ve marjinal sol partiler aynı bataklıkta birleşmişlerdir. Bunlarla bir gelecek olmaz, bunlara Türkiye emanet edilemez, bunlara asla güven duyulamaz."