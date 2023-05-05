Bahçeli: CHP, İYİ Parti, HDP, PKK, FETÖ ve marjinal sol partiler aynı bataklıkta birleşmişlerdir

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
3 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
4 dk
SEYİR HALİ
İBB İtfaiye Daire Başkanı Albayrak: Akit gazetesinin sorumluları bize farklı bilgiler verdi
07:08
111 dk
ANKARA'DAN HABER VAR
Mimarlar Odası Başkanı Muhcu: Depremde ölü sayısının 100 bin olduğunu tahmin ediyorum
09:02
56 dk
HABERLER
Haber bülteni
10:30
4 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
5 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
7 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
8 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖĞLE AJANDASI
14 Mayıs'a 10 gün kala seçim yasakları başladı
12:46
49 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
VERİ MAÇ
Fenerbahçe için tur İstanbul'a kaldı
14:06
51 dk
ANKARA FARKI
İbrahim Uslu: Kılıçdaroğlu ekonomi kadrosunu İstanbul mitinginde açıklayacak
15:03
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
3 dk
EKSEN
Seçime giden Türkiye için Suriye sorunu
16:03
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
3 dk
AKŞAM POSTASI
Muhalefet gelirse…
17:03
79 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
SOL Parti adayı Taş: HÜDA PAR, Trabzon'da hem laik hem milliyetçi kesimlerin tepkisini çekti
18:34
105 dk
Z RAPORU
Casusluk tartışması
20:45
40 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
5 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Prof. Bulut: Türkiye'de 30-40 yıl önce sağlıkta şiddet olaylarına rastlanmazdı
07:08
69 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
AÇIK ALAN
Esad'dan Türkiye'yle 'normalleşme' şartları
09:10
110 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
6 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
7 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
7 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖĞLE AJANDASI
14 Mayıs seçimlerine 9 gün kaldı.
12:46
45 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Yapay zekalı çağrı merkezleri nedir?
14:05
55 dk
HAFTAYA DAİR
Seçimlere son 9 gün: Sandık güvenliği riskli mi?
15:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
3 dk
EKSEN
İran lideri Reisi’nin Suriye ziyareti
16:03
57 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
3 dk
AKŞAM POSTASI
Yurt dışı oylar ne kadar etkili?
17:03
86 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Dünya, 14 Mayıs seçimlerini nasıl izliyor?
18:34
91 dk
Z RAPORU
Kamu işçilerinin zam pazarlığı
20:45
47 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
16 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
- Sputnik Türkiye, 1920, 21.03.2023
2023 TÜRKİYE SEÇİMLERİ
Türkiye, 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için sandık başına gidiyor.
https://sputniknews.com.tr/20230505/bahceli-chp-iyi-parti-hdp-pkk-feto-ve-marjinal-sol-partiler-ayni-bataklikta-birlesmislerdir-1070687573.html
Bahçeli: CHP, İYİ Parti, HDP, PKK, FETÖ ve marjinal sol partiler aynı bataklıkta birleşmişlerdir
Bahçeli: CHP, İYİ Parti, HDP, PKK, FETÖ ve marjinal sol partiler aynı bataklıkta birleşmişlerdir
MHP lideri Bahçeli, "Ey Kılıçdaroğlu, hala farkında değil misin? CHP'yi götürüp, Kandil mağaralarının kapısına çürümüş ceset gibi bırakmaya, teröristlere zırh... 05.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-05T20:59+0300
2023-05-05T20:59+0300
2023 türkiye seçimleri
chp
cumhuriyet halk partisi (chp)
mhp
milliyetçi hareket partisi (mhp)
devlet bahçeli
selahattin demirtaş
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/05/05/1070687838_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_9538eb6a3c25a91a7b1145a87cc7597d.jpg
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisince Yozgat Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlediği "14 Mayıs'ta Aziz Milletim Sıra Sende" temalı açık hava toplantısında konuştu.14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nin, ülkenin birliği, demokrasinin geleceği, milletin huzur ve refahına kalıcı sonuçlar getirmesini dileyen Bahçeli, seçimlerin sağduyulu, sakin ve demokratik olgunlukla gerçekleşmesini temenni etti.Millet İttifakı'na yönelik eleştirilerde bulunan Bahçeli, kalbi vatan sevgisiyle çarpan vatandaşların 6'lı masa siyasetçilerine değer vermediğini kaydetti.Bahçeli, 6'lı masadaki siyasilerin Türkiye'nin felaketlerle mücadelesini karalamaya çalıştığını, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından devletin kısa sürede yaraları sarmasına tahammül edemediklerini belirterek, enkaz üzerinden istismar yarışına girildiğini söyledi.MHP lideri, muhalefetin Türk milletinin yas tuttuğu günlerde bakanlık dağıtımı yaparak, rant ve ikbal kaygısına düştüğünü ifade etti.'Kılıçdaroğlu'na kazanamayacak aday dediler, masada kriz çıkarttılar'Millet İttifakı içinde aylarca koltuk ve makam paylaşımı nedeniyle gerginlik yaşandığını anlatan Bahçeli, şunları kaydetti:Bahçeli, Türkiye'nin tek ses, tek nefes olduğunu, karşılarına çıkacak bütün engelleri teker teker geçeceklerini vurgulayarak, yaparsa Cumhur İttifakı'nın yapacağına ve mutlaka başaracaklarına işaret etti.Hiçbir insanı aç ve açıkta bırakmayacaklarına dikkati çeken Bahçeli, şöyle devam etti:Bahçeli, seçim yaklaştıkça Millet İttifakı'nın ve yanında yöresinde konuşlanan çıkarcıların korkuya kapıldığını, uykularının kaçtığını gördüklerini söyledi.Kılıçdaroğlu'nun Yozgat ziyaretinde Kandil Dağı'nı yakıp yıkmaktan bahsettiğine değinen Bahçeli, şunları kaydetti:'Sen inkar etsen de Selahattin Demirtaş teröristtir'Bahçeli, Kılıçdaroğlu'nun siyasi aklının rehinli ve hacizli olduğunu savunarak, şu ifadeleri kullandı:Devlet Bahçeli, artık HDP'nin, PKK'nın ve FETÖ'nün boşalttığı her alanda kademeye giren terörizmi ve hedeflerini sırtlayıp taşıma rezaletinin başını çeken kervan başının CHP ve İYİ Parti yönetimi olduğunu savundu.Zillete ve ihanete refakat eden CHP ve İYİ Parti yönetiminin Türkiye'nin geleceğinde söz ve pay sahibi olamayacağını belirten Bahçeli, konuşmasını şöyle sürdürdü:'Türkiye'yi geriye götürmeye hiç kimsenin gücü yetmeyecektir'Bahçeli, İngiliz The Economist dergisinin mayıs sayısında 2023'ün en önemli seçiminin Türkiye'de yapılacağını iddia etmekle birlikte Türkiye'ye demokrasinin geleceğini tartıştığını anımsattı.Bu suretle iç ve dış işgal cephesine Türk'ün gücünü, Yozgat'ın cesaretini göstereceklerine dikkati çeken Bahçeli, şunları kaydetti:Bahçeli, şöyle konuştu:
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/05/05/1070687838_455:0:3186:2048_1920x0_80_0_0_51fda87700579082303ae01028d8b12e.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
chp, cumhuriyet halk partisi (chp), mhp, milliyetçi hareket partisi (mhp), devlet bahçeli, selahattin demirtaş
chp, cumhuriyet halk partisi (chp), mhp, milliyetçi hareket partisi (mhp), devlet bahçeli, selahattin demirtaş

Bahçeli: CHP, İYİ Parti, HDP, PKK, FETÖ ve marjinal sol partiler aynı bataklıkta birleşmişlerdir

20:59 05.05.2023
© İHA / BAHADIR MUHLİS GÖKGÜLMHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli - Sputnik Türkiye, 1920, 05.05.2023
© İHA / BAHADIR MUHLİS GÖKGÜL
Abone olTelegram
MHP lideri Bahçeli, "Ey Kılıçdaroğlu, hala farkında değil misin? CHP'yi götürüp, Kandil mağaralarının kapısına çürümüş ceset gibi bırakmaya, teröristlere zırh haline getirmeye hiç mi utanmıyorsun?" dedi.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisince Yozgat Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlediği "14 Mayıs'ta Aziz Milletim Sıra Sende" temalı açık hava toplantısında konuştu.
14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nin, ülkenin birliği, demokrasinin geleceği, milletin huzur ve refahına kalıcı sonuçlar getirmesini dileyen Bahçeli, seçimlerin sağduyulu, sakin ve demokratik olgunlukla gerçekleşmesini temenni etti.
Millet İttifakı'na yönelik eleştirilerde bulunan Bahçeli, kalbi vatan sevgisiyle çarpan vatandaşların 6'lı masa siyasetçilerine değer vermediğini kaydetti.
Bahçeli, 6'lı masadaki siyasilerin Türkiye'nin felaketlerle mücadelesini karalamaya çalıştığını, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından devletin kısa sürede yaraları sarmasına tahammül edemediklerini belirterek, enkaz üzerinden istismar yarışına girildiğini söyledi.
MHP lideri, muhalefetin Türk milletinin yas tuttuğu günlerde bakanlık dağıtımı yaparak, rant ve ikbal kaygısına düştüğünü ifade etti.

'Kılıçdaroğlu'na kazanamayacak aday dediler, masada kriz çıkarttılar'

Millet İttifakı içinde aylarca koltuk ve makam paylaşımı nedeniyle gerginlik yaşandığını anlatan Bahçeli, şunları kaydetti:
"Milli umutları karartmak isteyen siyasi partiler zillet ittifakında toplanmıştır. Gerçekler ortadadır ve inkarı mümkün değildir. Önce sipariş bir masa kurdular. Sonra 6 parti o masaya oturdu. Masanın altında gizli gizli el ele tutuşup sakladıklarını, sonunda gün yüzüne çıkardılar. Bizim için malum olanı tescillediler. CHP'yle PKK aynı masadadır. FETÖ masanın gözcüsüdür. CHP'yle HDP aynı kanlı masanın paydaşıdır. İYİ Parti'yle HDP ve PKK bir elmanın iki yarısı ne ise geldiğimiz bu aşama da aynısıdır. Kılıçdaroğlu'na kazanamayacak aday dediler, masada kriz çıkarttılar. Bir oturup bir kalktılar, bir küsüp bir barıştılar. Birbirlerine oyun oynadılar, milletimizi aldatmak istediler, adına strateji dediler ve 'kazanamayacak adayı kazandırmak için masadan kalktık' dediler. Sonra tutup iki büyükşehir belediye başkanını müstakbel cumhurbaşkanı yardımcısı olarak takdim ettiler. Gün aşırı cumhurbaşkanı yardımcısı sayısını artırdılar. Hatta hızlarına hiç kimse yetişemedi. Önlerine kim geldiyse olmayan makamları dağıttılar. 'Sabah ilk kalkanı cumhurbaşkanı yardımcısı yapacağız' dediler. Siyaseti mal pazarına çevirdiler. Güçlendirilmiş parlamenter sistem vaadinden, sayısı güçlendirilmiş cumhurbaşkanlığı yardımcılığına dönüş yaptılar. Bu dönüşü yaparken de elleriyle kalp işareti yaptılar. Halbuki kalp, işarette değil iradededir, kalp işarette değil, itibardadır. Kalpleri kaskatı kesilmiş olan zillet partileri başkanlarının yaptıkları kalp işaretinin muhatabı PKK'dır, FETÖ'dür, Türk ve Türkiye düşmanlarıdır. Köşe kapmaca oynadılar, kaçak güreştiler, birbirlerinin kuyusunu kazdılar. Türkiye'yi bir masaya mahkum etmenin düşünü kurdular. Ortak imzayla ülke yönetimine talip olduklarını söylediler. Cumhurbaşkanı adaylarını kukla yerine koydular. Acınacak hallerine gülmeyi yeğlediler. Acizliklerini, demokrasi, özgürlük ve adalet kavramlarıyla örtbas etmeyi denediler."
Bahçeli, Türkiye'nin tek ses, tek nefes olduğunu, karşılarına çıkacak bütün engelleri teker teker geçeceklerini vurgulayarak, yaparsa Cumhur İttifakı'nın yapacağına ve mutlaka başaracaklarına işaret etti.
Hiçbir insanı aç ve açıkta bırakmayacaklarına dikkati çeken Bahçeli, şöyle devam etti:
"Sosyal devlet anlayışımızın gereğini her safa ve zeminde yerine getireceğiz. Devlet ve milletiyle her şeyden önce Türkiye. Yeni Türkiye'yi, yeni hayatı hep birlikte kurarız, milli birlik ve kardeşlikle hep birlikte yaşarız. Bugüne istikrar, yarına huzur diyorsak hep birlikte başarırız. Engelleri, zorlukları hep birlikte aşarız. Devletin gücü, milletin ferasetiyle hep birlikte yaparız. Cumhuriyetin yeni yüzyılında güçlü devleti hep birlikte ihya ederiz. Hep birlikte Yozgat'ız, hep birlikte Türkiye'yiz, hep birlikte Türk milletiyiz. İstiklal ve istikrarımızı koruyarak istikbalimizi hazırlıyoruz."
Bahçeli, seçim yaklaştıkça Millet İttifakı'nın ve yanında yöresinde konuşlanan çıkarcıların korkuya kapıldığını, uykularının kaçtığını gördüklerini söyledi.
Kılıçdaroğlu'nun Yozgat ziyaretinde Kandil Dağı'nı yakıp yıkmaktan bahsettiğine değinen Bahçeli, şunları kaydetti:
"PKK'nın destek verdiği terörist Demirtaş'ı serbest bırakacağını vaat eden Kılıçdaroğlu, aynen çarkıfelek gibidir. Bir terörist, alçakça milletimizi tehdit ederek, '14 Mayıs'ta Kılıçdaroğlu kazanamazsa iç savaş çıkar' diyebilmiştir. Eğer böyle bir niyet ve planları varsa tavsiyem, yanlarına kefenlerini ya da sarı torbalarını alıp da gelmelidirler. Kılıçdaroğlu, Yozgat'ta başka, Şırnak Uludere'de başkadır. Ankara'da başka, Van ve Ağrı'da bambaşkadır. Zillet ittifakı partilerinin başkanları da aynısıdır. Bu ittifak abesle direnişini gayrimilli, gayriahlaki ve gayrimeşru tutumunu ısrarla sürdürmektedir. Yalan derseniz bunlardadır. Yıkım derseniz bunların ortak amacıdır. Ne esef verici bir durumdur ki ülkesine sırt dönmüş, milletine yüz çevirmiş, milli mücadelelerle itilafa düşmüş iki yüzlü bir muhalefet anlayışı karşınızdadır."

'Sen inkar etsen de Selahattin Demirtaş teröristtir'

Bahçeli, Kılıçdaroğlu'nun siyasi aklının rehinli ve hacizli olduğunu savunarak, şu ifadeleri kullandı:
"Bu şahsın irtibatları ve ilişki ağları, sancılı ve karanlıktır. Sayın Kılıçdaroğlu, sana söyleye söyleye şu gerçeği kafana sokacağım, bundan da asla vazgeçmeyeceğim, sen inkar etsen de Selahattin Demirtaş teröristtir. Ortağın HDP bölücüdür, Türkiye düşmanıdır, Osman Kavala, Sorosçudur, casustur, şaibelidir, suçludur. Bir teröristi, her taşın altından çıkan Sorosçu bir taşeronu nasıl serbest bırakacaksın? Bunu nasıl yapacaksın? Bu vaadini nasıl gerçekleştireceksin? Yozgat'tan soruyorum, üzerinde çalıştığın zehirli formülün muhtevası nelerden ibarettir? Darbe mi yapacaksın? PKK'yla birlikte devleti ele mi geçireceksin? Hukukun üstünlüğünü mahkeme kararlarını nasıl yok sayacaksın? Hele bir itiraf et de biz de işitmiş olalım. Hani sürekli 'hak, hukuk, adalet' diyordun. Hani Yozgat'a geldiğinde Kandil'i yakıp yıkacağını söylüyordun. Palavradan da olsa meydan okuyordun. Biz hangi Kılıçdaroğlu'na inanalım? Biz hangi Kılıçdaroğlu'na itibar edelim? Kuvayı Milliye'yi izleyen Kılıçdaroğlu'nu mu dikkate alalım yoksa teröristlerin avukatı, bölücülerin dert ortağı, emperyalizmin kurşun askeri Kılıçdaroğlu'na mı bakalım? Sayın Kılıçdaroğlu, teröristi masum gösteren, teröriste kol kanat geren bir kalpsizin aynı zamanda terörist olacağını, terörün himayesine gireceğini görmüyor musunuz, ilmiyor musun, bundan dolayı hiç mi vicdan sızısı çekmiyorsun? Siyasetin yara bere içindedir. İhanet ve melanetin tam göbeğindesin. Ey Kılıçdaroğlu, hala farkında değil misin? CHP'yi götürüp, Kandil mağaralarının kapısına çürümüş ceset gibi bırakmaya, teröristlere zırh haline getirmeye hiç mi utanmıyorsun? Aynı şeyleri İYİ Parti için de söylemek mümkün ve mukadderdir. CHP, İYİ Parti, HDP, PKK, FETÖ ve marjinal sol partiler aynı bataklıkta birleşmişlerdir. Bunlarla bir gelecek olmaz, bunlara Türkiye emanet edilemez, bunlara asla güven duyulamaz."
Devlet Bahçeli, artık HDP'nin, PKK'nın ve FETÖ'nün boşalttığı her alanda kademeye giren terörizmi ve hedeflerini sırtlayıp taşıma rezaletinin başını çeken kervan başının CHP ve İYİ Parti yönetimi olduğunu savundu.
Zillete ve ihanete refakat eden CHP ve İYİ Parti yönetiminin Türkiye'nin geleceğinde söz ve pay sahibi olamayacağını belirten Bahçeli, konuşmasını şöyle sürdürdü:
"Hiçbir konuda Türkiye'nin yanında değiller. Acımızda, sevincimizde yoklar. 14 Mayıs geldiğinde inanıyorum ki aziz milletimiz de onları yok sayacaktır. İhanetin bedelini ödetmek, huzurlu bir gelecek, terörün kökünü kazımak, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile Türk ve Türkiye Yüzyılı'na ulaşmak, lider ülke Türkiye'yi inşa etmek, milli ve manevi değerleri güçlendirerek, kültürel ve ahlaki yozlaşmayı önlemek, yatırımı, teknolojik gelişmeyi ve istikrarlı büyümeyi, ihracatı ve istihdam sağlamayı esas alan güçlü bir üretim ekonomisi oluşturmak için aziz milletim sıra sende. Cumhuriyetin 100. yıl dönümünde sosyal, ekonomik iyileştirmeleri sağlamak için 100 sözümüzle karşınızdayız."

'Türkiye'yi geriye götürmeye hiç kimsenin gücü yetmeyecektir'

Bahçeli, İngiliz The Economist dergisinin mayıs sayısında 2023'ün en önemli seçiminin Türkiye'de yapılacağını iddia etmekle birlikte Türkiye'ye demokrasinin geleceğini tartıştığını anımsattı.
Bu suretle iç ve dış işgal cephesine Türk'ün gücünü, Yozgat'ın cesaretini göstereceklerine dikkati çeken Bahçeli, şunları kaydetti:
"Türk milleti, biçilen kefeni yırtıp atacak dirayet ve kararlılıktadır. Türkiye'yi geriye götürmeye hiç kimsenin gücü de yetmeyecektir. 2023 ve takip eden yıllar Türkiye'nin dev gibi ayağa kalkışına sahne olacaktır. Bunu sağlayacak irade Cumhur İttifakı'dır. Cumhur İttifakı Karabağ'daki zaferdir, sınır ötesinde terörün başını ezen mücadeledir, Ege ve Doğu Akdeniz'de silah çeken ahlaksızlara milli duruş gösteren onurdur, Türkiye'ye sahip çıkan, Türk milletine hizmetkarlıkta sınır tanımayan inanmışlıktır. Cumhur İttifak'ı vatandır, mukaddesatın zırhı, mukadderatın kilididir."
Bahçeli, şöyle konuştu:
"Etnik ve mezhep bölücülüğü yapanlara hoşgörü yoktur. Çetelere, suç örgütlerine, emperyalizmin güdümüne girmiş muhalefet partilerine, satılmış aydınlara, çürük şarkıcılara, kokuşmuş sanatçılara, kiralık kalemlere, kursağından geçen bir lokmayı bu Türkiye'ye borçlu olup da ihanet eden şeref yoksunlarına tavizimiz katiyen olmayacaktır. Çağrımız, 'önce ülkem ve milletim, bu millet, bu vatan, bu bayrak benim' diyen herkesedir. Çağrımız milli birlik ve huzurlu yarınlara ulaşmak isteyen, her insanımızı kardeş, her yöremizi aziz bilen herkesedir. Herkes eşittir, Türkiye'dir. 'Paylaşılacak vatanım, vazgeçilecek insanım yok' diyen her vatan evladıyla yolumuz birdir. 'Biz birlikte Türkiye'yiz' diyen herkes bu milletin özbeöz evladıdır."
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала