https://sputniknews.com.tr/20230505/ayin-karanlik-yuzunde-bulunan-aitken-havzasinda-dev-bir-yapi-kesfedildi-1070673674.html
Ay'ın karanlık yüzünde bulunan Aitken Havzası'nda dev bir yapı keşfedildi
Ay'ın karanlık yüzünde bulunan Aitken Havzası'nda dev bir yapı keşfedildi
Bilim insanları, Ay'ın karanlık yüzünde bulunan Aitken Havzası'nda dev bir yapı keşfetti. 05.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-05T16:13+0300
2023-05-05T16:13+0300
2023-05-05T16:13+0300
dünya
ay
nasa
amerikan havacılık ve uzay ajansı (nasa)
keşif
uzay
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Hawaii Adası'nın 5 katı büyüklüğündeki dev yapı, Ay'ın Güney Kutbu-Aitken Havzası'nda gömülü bulundu.Araştırmacılardan ABD'nin Baylor Üniversitesinde çalışmalarını sürdüren Peter James, söz konusu devasa yapının asteroit ya da magma okyanusunun kristalleşmesinden kaynaklanan oksitler sonucu oluşmuş metallerden meydana gelmiş olabileceğini belirtti.James, dev yapıyı tarif ederken "Hawaii Adası'nın 5 katı büyüklüğünde bir demir yığınını alıp gömdüğünüzü düşünün. Tespit ettiğimiz yapı, aşağı yukarı böyle" değerlendirmesini yaptı.Söz konusu keşif, ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Ajansının (NASA), Ay'ın yer çekimi haritasını çıkaran Grail uzay aracından alınan verilerin incelenmesi sonucunda ortaya çıktı.
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ay, nasa, amerikan havacılık ve uzay ajansı (nasa), keşif, uzay
ay, nasa, amerikan havacılık ve uzay ajansı (nasa), keşif, uzay
Ay'ın karanlık yüzünde bulunan Aitken Havzası'nda dev bir yapı keşfedildi
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Bilim insanları, Ay'ın karanlık yüzünde bulunan Aitken Havzası'nda dev bir yapı keşfetti.
Hawaii Adası'nın 5 katı büyüklüğündeki dev yapı, Ay'ın Güney Kutbu-Aitken Havzası'nda gömülü bulundu.
Araştırmacılardan ABD'nin Baylor Üniversitesinde çalışmalarını sürdüren Peter James, söz konusu devasa yapının asteroit ya da magma okyanusunun kristalleşmesinden kaynaklanan oksitler sonucu oluşmuş metallerden meydana gelmiş olabileceğini belirtti.
James, dev yapıyı tarif ederken "Hawaii Adası'nın 5 katı büyüklüğünde bir demir yığınını alıp gömdüğünüzü düşünün. Tespit ettiğimiz yapı, aşağı yukarı böyle" değerlendirmesini yaptı.
Söz konusu keşif, ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Ajansının (NASA), Ay'ın yer çekimi haritasını çıkaran Grail uzay aracından alınan verilerin incelenmesi sonucunda ortaya çıktı.