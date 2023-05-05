https://sputniknews.com.tr/20230505/antakyali-kadinlar-tandirda-ekmek-uretip-depremzedelere-dagitiyor-1070667018.html
Antakyalı kadınlar tandırda ekmek üretip, depremzedelere dağıtıyor
Antakyalı kadınlar tandırda ekmek üretip, depremzedelere dağıtıyor
6 Şubat'ta meydana gelen deprem sonrasında bölgede yaralar sarılmaya çalışılıyor. Dünya Evimiz Derneği’nin organizasyonunda 12 kadın tandırda ekmek üreterek... 05.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-05T14:27+0300
2023-05-05T14:27+0300
2023-05-05T14:27+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
deprem
deprem
hatay
kadın
ekmek
tandır
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Depremde evi ağır hasar alan 45 yaşındaki Filiz Genç, kendisi gibi 11 kadınla birlikte Hatay'ın 4 farklı mahallesinde tandır ekmeği üretmeye başladı. Dünya Evimiz Derneği tarafından koordine edilen çalışma kapsamında kadınlar hem kendi evlerine gelir sağlıyor hem de ihtiyaç sahiplerine yardımcı oluyor.Dünya Evimiz Derneği tarafından, 18 Mart’tan itibaren Samandağ-Tavla, Samandağ-Uzunbağ, Harbiye-Karyer ve Defne-Aşağıokçular Mahallelerinde olmak üzere 4 tandırda ekmek üretilmeye başladı. Tandırların her birinde 4’er mahalleli kadın yarı zamanlı olmak üzere istihdam edilmeye başladı. Antakya’da depremden az hasar almış ya da zarar görmemiş tandırlar ilk elde tercih edildi.Antakya’nın yöresel ekmeği olan tandır ekmeği bölge halkı tarafından en çok tercih edilen ve yapımı ve erişimi en kolay ekmek olduğu için bu çalışma başlatıldı. Bu tandırlarda bugünde kadar 15 bin ekmek üretildi.Dünya Evimiz Derneği Koordinatörü Burçak Sel yapılan çalışmalarla ilgili şu bilgileri verdi:'Ekmek yapıp dağıtıyoruz'Tandırlarda ekmek üreten kadınlardan bir olan Filiz Genç “Depremde evimiz ağır hasar aldı. Depremden önce ev hanımıydım, zaman zaman da tarlada çalışarak evime gelir sağlıyordum. Depremden önce kendi evimiz için tandırda ekmek yapardık. Depremden sonra sağlam kalan tandırlarda ekmek üreterek çevremizdekilere dağıtmaya başladık. Derneğin desteği ile birlikte bunu daha da genişlettik. Burada çalışarak hem kendi evimize katkı sağlıyoruz, hem de etrafımıza yardım ediyoruz” dedi.
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Osman Nuri Cerit
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MIA „Rosiya Segodnya“
Osman Nuri Cerit
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deprem, deprem, hatay, kadın, ekmek, tandır
deprem, deprem, hatay, kadın, ekmek, tandır
Antakyalı kadınlar tandırda ekmek üretip, depremzedelere dağıtıyor
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Özel
6 Şubat'ta meydana gelen deprem sonrasında bölgede yaralar sarılmaya çalışılıyor. Dünya Evimiz Derneği’nin organizasyonunda 12 kadın tandırda ekmek üreterek ihtiyaç sahiplerine dağıtmaya başladı. Kadınlar hem para kazanıp hem depremzedelerin ihtiyaçlarını karşılıyor.
Depremde evi ağır hasar alan 45 yaşındaki Filiz Genç, kendisi gibi 11 kadınla birlikte Hatay'ın 4 farklı mahallesinde tandır ekmeği üretmeye başladı. Dünya Evimiz Derneği tarafından koordine edilen çalışma kapsamında kadınlar hem kendi evlerine gelir sağlıyor hem de ihtiyaç sahiplerine yardımcı oluyor.
Dünya Evimiz Derneği tarafından, 18 Mart’tan itibaren Samandağ-Tavla, Samandağ-Uzunbağ, Harbiye-Karyer ve Defne-Aşağıokçular Mahallelerinde olmak üzere 4 tandırda ekmek üretilmeye başladı. Tandırların her birinde 4’er mahalleli kadın yarı zamanlı olmak üzere istihdam edilmeye başladı. Antakya’da depremden az hasar almış ya da zarar görmemiş tandırlar ilk elde tercih edildi.
Antakya’nın yöresel ekmeği olan tandır ekmeği bölge halkı tarafından en çok tercih edilen ve yapımı ve erişimi en kolay ekmek olduğu için bu çalışma başlatıldı. Bu tandırlarda bugünde kadar 15 bin ekmek üretildi.
Dünya Evimiz Derneği Koordinatörü Burçak Sel yapılan çalışmalarla ilgili şu bilgileri verdi:
“Bugüne kadar toplam 15 bin adet ekmek üretildi ve dağıtıldı. Eylül sonuna kadar tandır noktalarını 10’a çıkarmayı, depremzede kadın istihdamı gibi yerinden istihdamını kalıcılaştırmayı ve böylesine sosyo-ekonomik modellere ivme kazandırmayı planlıyoruz. Yerinden güçlenmenin ve sürdürülebilirliğin merkezde olduğu böylesine bir faaliyetin deprem sonrası verilecek hizmetlerde ve üretilecek projelerde bir model oluşturmasını planlıyoruz.”
'Ekmek yapıp dağıtıyoruz'
Tandırlarda ekmek üreten kadınlardan bir olan Filiz Genç “Depremde evimiz ağır hasar aldı. Depremden önce ev hanımıydım, zaman zaman da tarlada çalışarak evime gelir sağlıyordum. Depremden önce kendi evimiz için tandırda ekmek yapardık. Depremden sonra sağlam kalan tandırlarda ekmek üreterek çevremizdekilere dağıtmaya başladık. Derneğin desteği ile birlikte bunu daha da genişlettik. Burada çalışarak hem kendi evimize katkı sağlıyoruz, hem de etrafımıza yardım ediyoruz” dedi.