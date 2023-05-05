https://sputniknews.com.tr/20230505/antakyali-kadinlar-tandirda-ekmek-uretip-depremzedelere-dagitiyor-1070667018.html

Antakyalı kadınlar tandırda ekmek üretip, depremzedelere dağıtıyor

Antakyalı kadınlar tandırda ekmek üretip, depremzedelere dağıtıyor

6 Şubat'ta meydana gelen deprem sonrasında bölgede yaralar sarılmaya çalışılıyor. Dünya Evimiz Derneği’nin organizasyonunda 12 kadın tandırda ekmek üreterek... 05.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-05T14:27+0300

2023-05-05T14:27+0300

2023-05-05T14:27+0300

6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi

deprem

deprem

hatay

kadın

ekmek

tandır

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Depremde evi ağır hasar alan 45 yaşındaki Filiz Genç, kendisi gibi 11 kadınla birlikte Hatay'ın 4 farklı mahallesinde tandır ekmeği üretmeye başladı. Dünya Evimiz Derneği tarafından koordine edilen çalışma kapsamında kadınlar hem kendi evlerine gelir sağlıyor hem de ihtiyaç sahiplerine yardımcı oluyor.Dünya Evimiz Derneği tarafından, 18 Mart’tan itibaren Samandağ-Tavla, Samandağ-Uzunbağ, Harbiye-Karyer ve Defne-Aşağıokçular Mahallelerinde olmak üzere 4 tandırda ekmek üretilmeye başladı. Tandırların her birinde 4’er mahalleli kadın yarı zamanlı olmak üzere istihdam edilmeye başladı. Antakya’da depremden az hasar almış ya da zarar görmemiş tandırlar ilk elde tercih edildi.Antakya’nın yöresel ekmeği olan tandır ekmeği bölge halkı tarafından en çok tercih edilen ve yapımı ve erişimi en kolay ekmek olduğu için bu çalışma başlatıldı. Bu tandırlarda bugünde kadar 15 bin ekmek üretildi.Dünya Evimiz Derneği Koordinatörü Burçak Sel yapılan çalışmalarla ilgili şu bilgileri verdi:'Ekmek yapıp dağıtıyoruz'Tandırlarda ekmek üreten kadınlardan bir olan Filiz Genç “Depremde evimiz ağır hasar aldı. Depremden önce ev hanımıydım, zaman zaman da tarlada çalışarak evime gelir sağlıyordum. Depremden önce kendi evimiz için tandırda ekmek yapardık. Depremden sonra sağlam kalan tandırlarda ekmek üreterek çevremizdekilere dağıtmaya başladık. Derneğin desteği ile birlikte bunu daha da genişlettik. Burada çalışarak hem kendi evimize katkı sağlıyoruz, hem de etrafımıza yardım ediyoruz” dedi.

hatay

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2023

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deprem, deprem, hatay, kadın, ekmek, tandır