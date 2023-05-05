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- Sputnik Türkiye, 1920, 21.03.2023
2023 TÜRKİYE SEÇİMLERİ
Türkiye, 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için sandık başına gidiyor.
https://sputniknews.com.tr/20230505/anadolu-ajansindan-secim-aciklamasi-en-kucuk-aksaklik-gorulurse-bizi-savciliga-sikayet-edin-1070654540.html
Anadolu Ajansı'ndan seçim açıklaması: En küçük aksaklık görülürse bizi savcılığa şikayet edin
Anadolu Ajansı'ndan seçim açıklaması: En küçük aksaklık görülürse bizi savcılığa şikayet edin
Seçim akşamı sandık verilerini aktaracak olan Anadolu Ajansı yöneticileri, "Eğer verdiğimiz hizmette en küçük bir aksaklık görülürse, hizmet alanlar bizi... 05.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-05T12:22+0300
2023-05-05T12:34+0300
2023 türkiye seçimleri
anadolu ajansı (aa)
güven
serdar karagöz
savcılık
şikayet
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Cumhurbaşkanlığı ve parlamento seçimleri öncesi, seçim akşamı sandık sonuçlarını paylaşacak olan Anadolu Ajansı'nın (AA) verilerinin güvenilirliği de tartışma konusu oldu.Anadolu Ajansı Genel Müdürü Serdar Karagöz ve Yardımcısı Yahya Bostan, konuyla ilgili Sözcü'den Saygı Öztürk'e açıklamalarda bulundu. İki yönetici, "Eğer verdiğimiz hizmette en küçük bir aksaklık görülürse, hizmet alanlar bizi savcılığa şikayet etsin" ifadelerini kullandılar.'Verileri güvenilir servis etme sorumluluğu var'Sözcü yazarı Saygı Öztürk’ün aktardığına göre, Genel Müdür Karagöz, şunları söyledi:“Türkiye'de seçim sonuçlarını açıklayan merci Yüksek Seçim Kurulu'dur. Anadolu Ajansı Türk Anonim Şirketi, sandık başından topladığı kesinleşmemiş sonuçları abone/müşterilerine servis eden bir şirkettir. Bu kapsamda AA'nın seçim verilerini müşterilerine sağlıklı ve güvenilir bir şekilde servis etme sorumluluğu bulunmaktadır. AA'nın seçim verisi toplama sistemi iki ana kaynağa dayanacak.Birinci kaynak: 14 Mayıs Parlamento ve Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde editoryal ve idari çalışanlar ile serbest habercilerden oluşan 2 bin 500 kişilik AA ekibi sahada görev yapacak.İkinci Kaynak: Araştırma şirketi çalışanları. (Anlaşma gereği bu şirketin ismi açıklanmıyor.)Türkiye genelindeki tüm sandıklardan seçim verilerini toplayabilmek için bir araştırma şirketi ile iş birliği yapacağız. Araştırma şirketi, AA çalışanlarının ulaşmadığı sandık sonuç verilerini toplayarak AA sistemine yükleyecek.AA çalışanları 191 bin sandığın yaklaşık 50 binine doğrudan ulaşacak. Ankara ve İstanbul gibi büyükşehirlerdeki sandıkların önemli bir bölümünün verileri AA çalışanları tarafından toplanacak. AA ekipleri, sandık sonuç verilerini toplarken AA yazılımcılarının ürünü olan özel mobil uygulamayı ve yazılımı kullanacak.”
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anadolu ajansı (aa), güven, serdar karagöz, savcılık, şikayet
anadolu ajansı (aa), güven, serdar karagöz, savcılık, şikayet

Anadolu Ajansı'ndan seçim açıklaması: En küçük aksaklık görülürse bizi savcılığa şikayet edin

12:22 05.05.2023 (güncellendi: 12:34 05.05.2023)
© AAAnadolu Ajansı Genel Müdürlüğü
Anadolu Ajansı Genel Müdürlüğü - Sputnik Türkiye, 1920, 05.05.2023
© AA
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Seçim akşamı sandık verilerini aktaracak olan Anadolu Ajansı yöneticileri, "Eğer verdiğimiz hizmette en küçük bir aksaklık görülürse, hizmet alanlar bizi savcılığa şikayet etsin" dedi.
Cumhurbaşkanlığı ve parlamento seçimleri öncesi, seçim akşamı sandık sonuçlarını paylaşacak olan Anadolu Ajansı'nın (AA) verilerinin güvenilirliği de tartışma konusu oldu.
Anadolu Ajansı Genel Müdürü Serdar Karagöz ve Yardımcısı Yahya Bostan, konuyla ilgili Sözcü'den Saygı Öztürk'e açıklamalarda bulundu. İki yönetici, "Eğer verdiğimiz hizmette en küçük bir aksaklık görülürse, hizmet alanlar bizi savcılığa şikayet etsin" ifadelerini kullandılar.

'Verileri güvenilir servis etme sorumluluğu var'

Sözcü yazarı Saygı Öztürk’ün aktardığına göre, Genel Müdür Karagöz, şunları söyledi:
“Türkiye'de seçim sonuçlarını açıklayan merci Yüksek Seçim Kurulu'dur. Anadolu Ajansı Türk Anonim Şirketi, sandık başından topladığı kesinleşmemiş sonuçları abone/müşterilerine servis eden bir şirkettir. Bu kapsamda AA'nın seçim verilerini müşterilerine sağlıklı ve güvenilir bir şekilde servis etme sorumluluğu bulunmaktadır. AA'nın seçim verisi toplama sistemi iki ana kaynağa dayanacak.
Birinci kaynak: 14 Mayıs Parlamento ve Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde editoryal ve idari çalışanlar ile serbest habercilerden oluşan 2 bin 500 kişilik AA ekibi sahada görev yapacak.
İkinci Kaynak: Araştırma şirketi çalışanları. (Anlaşma gereği bu şirketin ismi açıklanmıyor.)
Türkiye genelindeki tüm sandıklardan seçim verilerini toplayabilmek için bir araştırma şirketi ile iş birliği yapacağız. Araştırma şirketi, AA çalışanlarının ulaşmadığı sandık sonuç verilerini toplayarak AA sistemine yükleyecek.
AA çalışanları 191 bin sandığın yaklaşık 50 binine doğrudan ulaşacak. Ankara ve İstanbul gibi büyükşehirlerdeki sandıkların önemli bir bölümünün verileri AA çalışanları tarafından toplanacak. AA ekipleri, sandık sonuç verilerini toplarken AA yazılımcılarının ürünü olan özel mobil uygulamayı ve yazılımı kullanacak.”
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