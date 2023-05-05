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Türkiye, 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için sandık başına gidiyor.
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AK Partili Dağ: CHP, bir süredir sistematik olarak itibar suikastları düzenliyor
AK Partili Dağ: CHP, bir süredir sistematik olarak itibar suikastları düzenliyor
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, "CHP, bir süredir sistematik olarak itibar suikastları düzenliyor." dedi. 05.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-05T19:33+0300
2023-05-05T19:38+0300
2023 türkiye seçimleri
hamza dağ
ak parti
chp
cumhuriyet halk partisi (chp)
kemal kılıçdaroğlu
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, AA muhabirine yaptığı açıklamada, uzun zamandır CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve koalisyon ortaklarının gerek şahsen gerekse kurumsal olarak dezenformasyon, iftira ve kara propagandayı birer enstrüman haline getirdiğini söyledi."Sosyal medya platformları üzerinden ve fondaş medya üzerinden CHP, bir süredir sistematik olarak itibar suikastları düzenliyor. Kendileri gibi düşünmeyen, hareket etmeyen ve çizdikleri istikamette gitmeyen herkese katı bir şekilde saldırıyor, ağza alınmayacak hakaretler yöneltiyorlar" diyen Dağ, Kılıçdaroğlu'nun Türkiye'de siyaseti ilkeli bir zeminden alıp ilkelerin tamamen ortadan kalktığı Makyavelist bir seviyeye indirgediğini ifade etti.'Bu organizasyon yeni bir suikast timidir'CHP'nin şimdi de sosyal medyada kurduğu bir trol ağı ile gündemde olduğunu söyleyen Dağ, şunları kaydetti:
https://sputniknews.com.tr/20230505/ak-partili-dag-bu-ulkeye-bahar-3-kasim-2002de-geldi-1070641684.html
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hamza dağ, ak parti, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), kemal kılıçdaroğlu
hamza dağ, ak parti, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), kemal kılıçdaroğlu

AK Partili Dağ: CHP, bir süredir sistematik olarak itibar suikastları düzenliyor

19:33 05.05.2023 (güncellendi: 19:38 05.05.2023)
© İHA / HÜSEYİN EFE-AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ - Sputnik Türkiye, 1920, 05.05.2023
© İHA / HÜSEYİN EFE-
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, "CHP, bir süredir sistematik olarak itibar suikastları düzenliyor." dedi.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, AA muhabirine yaptığı açıklamada, uzun zamandır CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve koalisyon ortaklarının gerek şahsen gerekse kurumsal olarak dezenformasyon, iftira ve kara propagandayı birer enstrüman haline getirdiğini söyledi.
"Sosyal medya platformları üzerinden ve fondaş medya üzerinden CHP, bir süredir sistematik olarak itibar suikastları düzenliyor. Kendileri gibi düşünmeyen, hareket etmeyen ve çizdikleri istikamette gitmeyen herkese katı bir şekilde saldırıyor, ağza alınmayacak hakaretler yöneltiyorlar" diyen Dağ, Kılıçdaroğlu'nun Türkiye'de siyaseti ilkeli bir zeminden alıp ilkelerin tamamen ortadan kalktığı Makyavelist bir seviyeye indirgediğini ifade etti.

'Bu organizasyon yeni bir suikast timidir'

CHP'nin şimdi de sosyal medyada kurduğu bir trol ağı ile gündemde olduğunu söyleyen Dağ, şunları kaydetti:
"Yalanı, kara propagandayı ve itibarsızlaştırmayı kendilerine dost edinmiş durumdalar. Buna neden başvurduklarını anlamakta zorlanmıyoruz. Çünkü kendileri de biliyorlar ki sahada bir karşılıkları yok ve vatandaşımıza dokunmakta, milletimizin dilini konuşmakta zorlanıyorlar. Sosyal medyada inşa ettikleri yapay bir dünya var ve özellikle seçim öncesi süreçlerde dağıttıkları paralar ve kurdukları organizasyon ile gündemi yalnızca sosyal medyadan takip eden kitleleri yanlış yönlendirmeyi hedefliyorlar.
Bu organizasyon yeni bir suikast timidir. Ancak her ne olursa olsun biz dezenformasyon ve iftira siyasetine karşı mücadelemizi güçlü bir şekilde sürdürüyoruz, sürdüreceğiz. Her zaman doğrunun yanında yer aldığımız gibi yine doğru adımlarla 14 Mayıs gününe ulaşacak, doğru adamı milletimizin desteğiyle cumhurbaşkanı seçeceğiz. 15 Mayıs sabahı, CHP'nin inşa ettiği bu paralel evrenin de kurduğu diğer tüm pragmatist organizasyon ve ortaklıklar gibi tarih olduğu bir sabah olacaktır."
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ - Sputnik Türkiye, 1920, 05.05.2023
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