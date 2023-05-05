AK Partili Dağ: CHP, bir süredir sistematik olarak itibar suikastları düzenliyor

"Yalanı, kara propagandayı ve itibarsızlaştırmayı kendilerine dost edinmiş durumdalar. Buna neden başvurduklarını anlamakta zorlanmıyoruz. Çünkü kendileri de biliyorlar ki sahada bir karşılıkları yok ve vatandaşımıza dokunmakta, milletimizin dilini konuşmakta zorlanıyorlar. Sosyal medyada inşa ettikleri yapay bir dünya var ve özellikle seçim öncesi süreçlerde dağıttıkları paralar ve kurdukları organizasyon ile gündemi yalnızca sosyal medyadan takip eden kitleleri yanlış yönlendirmeyi hedefliyorlar.

Bu organizasyon yeni bir suikast timidir. Ancak her ne olursa olsun biz dezenformasyon ve iftira siyasetine karşı mücadelemizi güçlü bir şekilde sürdürüyoruz, sürdüreceğiz. Her zaman doğrunun yanında yer aldığımız gibi yine doğru adımlarla 14 Mayıs gününe ulaşacak, doğru adamı milletimizin desteğiyle cumhurbaşkanı seçeceğiz. 15 Mayıs sabahı, CHP'nin inşa ettiği bu paralel evrenin de kurduğu diğer tüm pragmatist organizasyon ve ortaklıklar gibi tarih olduğu bir sabah olacaktır."