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Türkiye, 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için sandık başına gidiyor.
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AK Partili Dağ: Bu ülkeye bahar 3 Kasım 2002'de geldi
AK Partili Dağ: Bu ülkeye bahar 3 Kasım 2002'de geldi
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, muhalefetin "baharlar gelecek" söylemine dikkati çekerek, "Bu ülkeye bahar 3 Kasım 2002'de geldi. Zaman zaman... 05.05.2023, Sputnik Türkiye
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ak parti
dağ
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Bayındır 24. Uluslararası Çiçek Festivali'nin açılış törenine katılan Dağ, yaptığı konuşmada kendisinin bu dönem milletvekili adayı olmadığını ama kentin sorunlarını takip etmeye devam edeceğini söyledi.Dağ, pandemi ve arkasından yaşanan Ukrayna kriziyle tarımda kendi kendine yeten ülke olmanın ne kadar önemli olduğunun bir kez daha anlaşıldığını ifade etti.Türkiye'de bazı kesimlerin "tarımda kendi kendine yeten ülke olunmadığı" yönünde söylemlerde bulunduğunu hatırlatan Dağ, şunları kaydetti:Dağ, Bayındır'da çiçekçilik sektörünün gelişmesi için destek verdiklerini, İstanbul ve Ankara'nın önceki dönem AK Parti'li büyükşehir belediye başkanlarının ilçeden çiçek alımlarını hatırlattı.Türkiye ve İzmir'e Bayındır çiçeğine bakar gibi baktıklarını belirten Dağ, sözlerini şöyle sürdürdü:İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger de Bayındır Çiçek Organize Sanayi Bölgesi'nde sona gelindiği belirterek, "OSB, İzmir'in tarımını daha nitelikli hale getirecek, ihracata yönelik üretime katkı sağlayacak" diye konuştu.AK Parti İzmir Milletvekili ve Adayı Ceyda Bölünmez Çankırı, MHP Genel Sekreter Yardımcısı, İzmir milletvekili ve adayı Tamer Osmanağaoğlu ile Bayındır Belediye Başkanı Uğur Demirezen'in de birer konuşma yaptığı törene, AK Parti Gençlik Kolları Başkanı ve İzmir milletvekili adayı Eyyüp Kadir İnan da katıldı.Açılış konuşmalarının ardından protokol üyeleri, çiçek stantlarını gezdi, üreticilerle sohbet etti.
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ak parti, dağ, hamza dağ

AK Partili Dağ: Bu ülkeye bahar 3 Kasım 2002'de geldi

01:47 05.05.2023 (güncellendi: 01:48 05.05.2023)
© AA AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ
 AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ - Sputnik Türkiye, 1920, 05.05.2023
© AA
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, muhalefetin "baharlar gelecek" söylemine dikkati çekerek, "Bu ülkeye bahar 3 Kasım 2002'de geldi. Zaman zaman zorluklar yaşasak da bahar havasında 20 yıl geçirdik. Bahar gibi bu ülkeye hizmet etmeye, yazın güzelliğini herkese göstermeye devam edeceğiz" dedi.
Bayındır 24. Uluslararası Çiçek Festivali'nin açılış törenine katılan Dağ, yaptığı konuşmada kendisinin bu dönem milletvekili adayı olmadığını ama kentin sorunlarını takip etmeye devam edeceğini söyledi.
Dağ, pandemi ve arkasından yaşanan Ukrayna kriziyle tarımda kendi kendine yeten ülke olmanın ne kadar önemli olduğunun bir kez daha anlaşıldığını ifade etti.
Türkiye'de bazı kesimlerin "tarımda kendi kendine yeten ülke olunmadığı" yönünde söylemlerde bulunduğunu hatırlatan Dağ, şunları kaydetti:
"Dönemsel yaşanan bazı hususları da sembol olarak kullanırlar. Bir dönem kuraklık olur, samana ihtiyaç olur saman ithalatı yapılır, bunu kullanırlar. Ama biz genel durumumuza baktığımızda bırakın son 20 yıldır kendi kendine yeten ülke olmayı, bizim kendi ürettiğimizi kendimiz tükettiğimiz gibi yılda 30 milyar dolar da ihracat yapıyoruz. Tarımla sadece. Bu ihracatın 5'te birini de Ege Bölgesi sağlıyor. 85 milyon vatandaşımızı besliyor, bu ülkeye her yıl gelen 50 milyon turisti de besliyoruz."
Dağ, Bayındır'da çiçekçilik sektörünün gelişmesi için destek verdiklerini, İstanbul ve Ankara'nın önceki dönem AK Parti'li büyükşehir belediye başkanlarının ilçeden çiçek alımlarını hatırlattı.
Türkiye ve İzmir'e Bayındır çiçeğine bakar gibi baktıklarını belirten Dağ, sözlerini şöyle sürdürdü:
"22 yıldır da Bayındır çiçeği gibi bu şehre hizmetler yaptık. Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde hayata kazandırdıklarımız hep böyle oldu. İnşallah sizlerin desteğiyle 14 Mayıs'tan sonra da yine Bayındır'ın çiçek kokusu gibi hizmet etmeye devam edeceğiz. Bir laf vardır biliyorsunuz: Bir çiçekle bahar gelmez. Ama bahar çiçekle gelir. Bu ülkeye bahar 3 Kasım 2002'de geldi. Zaman zaman zorluklar yaşasak da bahar havasında bir 20 yıl geçirdik. '14 Mayıs'ta baharlar gelecek' deyip sözde, özde bize kara kışı gösterenlere Allah'ın izniyle biz bahar gibi davranmaya, bahar gibi bu ülkeye hizmet etmeye, yazın güzelliğini herkese göstermeye devam edeceğiz."
İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger de Bayındır Çiçek Organize Sanayi Bölgesi'nde sona gelindiği belirterek, "OSB, İzmir'in tarımını daha nitelikli hale getirecek, ihracata yönelik üretime katkı sağlayacak" diye konuştu.
AK Parti İzmir Milletvekili ve Adayı Ceyda Bölünmez Çankırı, MHP Genel Sekreter Yardımcısı, İzmir milletvekili ve adayı Tamer Osmanağaoğlu ile Bayındır Belediye Başkanı Uğur Demirezen'in de birer konuşma yaptığı törene, AK Parti Gençlik Kolları Başkanı ve İzmir milletvekili adayı Eyyüp Kadir İnan da katıldı.
Açılış konuşmalarının ardından protokol üyeleri, çiçek stantlarını gezdi, üreticilerle sohbet etti.
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