https://sputniknews.com.tr/20230505/ak-partili-dag-bu-ulkeye-bahar-3-kasim-2002de-geldi-1070641684.html

AK Partili Dağ: Bu ülkeye bahar 3 Kasım 2002'de geldi

AK Partili Dağ: Bu ülkeye bahar 3 Kasım 2002'de geldi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, muhalefetin "baharlar gelecek" söylemine dikkati çekerek, "Bu ülkeye bahar 3 Kasım 2002'de geldi. Zaman zaman... 05.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-05T01:47+0300

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2023 türkiye seçimleri

ak parti

dağ

hamza dağ

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Bayındır 24. Uluslararası Çiçek Festivali'nin açılış törenine katılan Dağ, yaptığı konuşmada kendisinin bu dönem milletvekili adayı olmadığını ama kentin sorunlarını takip etmeye devam edeceğini söyledi.Dağ, pandemi ve arkasından yaşanan Ukrayna kriziyle tarımda kendi kendine yeten ülke olmanın ne kadar önemli olduğunun bir kez daha anlaşıldığını ifade etti.Türkiye'de bazı kesimlerin "tarımda kendi kendine yeten ülke olunmadığı" yönünde söylemlerde bulunduğunu hatırlatan Dağ, şunları kaydetti:Dağ, Bayındır'da çiçekçilik sektörünün gelişmesi için destek verdiklerini, İstanbul ve Ankara'nın önceki dönem AK Parti'li büyükşehir belediye başkanlarının ilçeden çiçek alımlarını hatırlattı.Türkiye ve İzmir'e Bayındır çiçeğine bakar gibi baktıklarını belirten Dağ, sözlerini şöyle sürdürdü:İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger de Bayındır Çiçek Organize Sanayi Bölgesi'nde sona gelindiği belirterek, "OSB, İzmir'in tarımını daha nitelikli hale getirecek, ihracata yönelik üretime katkı sağlayacak" diye konuştu.AK Parti İzmir Milletvekili ve Adayı Ceyda Bölünmez Çankırı, MHP Genel Sekreter Yardımcısı, İzmir milletvekili ve adayı Tamer Osmanağaoğlu ile Bayındır Belediye Başkanı Uğur Demirezen'in de birer konuşma yaptığı törene, AK Parti Gençlik Kolları Başkanı ve İzmir milletvekili adayı Eyyüp Kadir İnan da katıldı.Açılış konuşmalarının ardından protokol üyeleri, çiçek stantlarını gezdi, üreticilerle sohbet etti.

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