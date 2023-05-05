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- Sputnik Türkiye, 1920, 21.03.2023
2023 TÜRKİYE SEÇİMLERİ
Türkiye, 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için sandık başına gidiyor.
https://sputniknews.com.tr/20230505/ak-partili-canikli-insansiz-savas-ucaginda-turkiye-bir-numara-zaten-hircinliklarinin-nedeni-bu-1070685780.html
AK Partili Canikli: İnsansız savaş uçağında Türkiye bir numara, zaten hırçınlıklarının nedeni bu
AK Partili Canikli: İnsansız savaş uçağında Türkiye bir numara, zaten hırçınlıklarının nedeni bu
Giresun'da konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Canikli, insansız savaş uçağında Türkiye'nin bir numara olduğunu belirterek, "Zaten hırçınlıklarının... 05.05.2023, Sputnik Türkiye
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2023 türkiye seçimleri
nurettin canikli
giresun
kızılelma
ak parti
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli, Giresun'un Görele ilçesinde AK Parti Çınaraltı Seçim Bürosu'nu ziyaretinde, Türkiye'de savunma sanayisinde yaşanan gelişmelere dikkati çekti.Türk milletinin, çok güçlü bir millet olduğunu ifade eden Canikli, "Şu anda Kızılelma insansız savaş uçağının ulaştığı seviyeye ulaşmış hiçbir ülke yok, Amerika dahil olmak üzere. Silahlı İHA'da aşağı yukarı başa baş gidiyoruz, başat gidiyoruz. Onlarla beraber 3 ülke var dünyada, Türkiye 4'üncüsü" diye konuştu.'Amerika bu noktaya 150 yılda geldi'Canikli, insansız savaş uçağında ise Türkiye'nin bir numara olduğunun altını çizerek, şöyle devam etti:'Kararı onaylatmak için ABD Büyükelçisine gidiyorlar'Belli ülkelerin büyükelçilerinden talimat alan siyasi partiler olduğunu öne süren Canikli, "Gizlemeye gerek yok, 7'li masa bir karar alıyor, o kararı onaylatmak için Amerika Birleşik Devletleri Büyükelçisine gidiyorlar. Ses kayıtları var, ses kayıtları düştü. Şu hale bakın, bir karar alıyor, 'O karar uygun mudur?' Türkiye'nin aleyhine bir karar, Türkiye'nin geleceğini karartacak bir karar. 'Bu uygun mudur?' diye Amerika Büyükelçisinden onay alıyorlar. Hatta diyor ki bazı yerlerin düzeltilmesini istiyor Amerika Büyükelçisi ve düzelterek onun gereğini yapıyorlar" değerlendirmesinde bulundu.'Daha önce hiç soğandan vuracakları aklınıza gelir miydi?'Canikli, Türkiye'deki temel gıda maddeleriyle ilgili tüketim ve üretim stok bilgilerini ayrıntılı şekilde takip ettiklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:
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nurettin canikli, giresun, kızılelma, ak parti
nurettin canikli, giresun, kızılelma, ak parti

AK Partili Canikli: İnsansız savaş uçağında Türkiye bir numara, zaten hırçınlıklarının nedeni bu

20:23 05.05.2023 (güncellendi: 20:41 05.05.2023)
© İHA / RECEP ERGİN - UĞUR AYDIN-AW788747AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli - Sputnik Türkiye, 1920, 05.05.2023
© İHA / RECEP ERGİN - UĞUR AYDIN-AW788747
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Giresun'da konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Canikli, insansız savaş uçağında Türkiye'nin bir numara olduğunu belirterek, "Zaten hırçınlıklarının nedeni, saldırmalarının nedeni bu. Biz 15 yılda bu noktaya geldik" dedi.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli, Giresun'un Görele ilçesinde AK Parti Çınaraltı Seçim Bürosu'nu ziyaretinde, Türkiye'de savunma sanayisinde yaşanan gelişmelere dikkati çekti.
Türk milletinin, çok güçlü bir millet olduğunu ifade eden Canikli, "Şu anda Kızılelma insansız savaş uçağının ulaştığı seviyeye ulaşmış hiçbir ülke yok, Amerika dahil olmak üzere. Silahlı İHA'da aşağı yukarı başa baş gidiyoruz, başat gidiyoruz. Onlarla beraber 3 ülke var dünyada, Türkiye 4'üncüsü" diye konuştu.

'Amerika bu noktaya 150 yılda geldi'

Canikli, insansız savaş uçağında ise Türkiye'nin bir numara olduğunun altını çizerek, şöyle devam etti:
"Zaten hırçınlıklarının nedeni, saldırmalarının nedeni bu. Biz 15 yılda bu noktaya geldik. 15 yıl önce teknoloji geliştirmesi sıfır noktasında başladı Türkiye, sıfır noktasından üretmeye başladı. Amerika bu noktaya 150 yılda geldi, onların 150 yılda ulaşamadığına bu millet 15 yılda ulaşırsa, 'Bunları şimdi durdurmamız lazım, bugün durduramazsak yarın hepimizin önüne geçerler ve bu alandaki hakimiyetimize son verirler.' Çünkü bütün dünyaya savunma silahlarını, savunma ürünlerini satan başta Amerika olmak üzere Batı ülkeleri, tüm kaymağını onlar yiyor."

'Kararı onaylatmak için ABD Büyükelçisine gidiyorlar'

Belli ülkelerin büyükelçilerinden talimat alan siyasi partiler olduğunu öne süren Canikli, "Gizlemeye gerek yok, 7'li masa bir karar alıyor, o kararı onaylatmak için Amerika Birleşik Devletleri Büyükelçisine gidiyorlar. Ses kayıtları var, ses kayıtları düştü. Şu hale bakın, bir karar alıyor, 'O karar uygun mudur?' Türkiye'nin aleyhine bir karar, Türkiye'nin geleceğini karartacak bir karar. 'Bu uygun mudur?' diye Amerika Büyükelçisinden onay alıyorlar. Hatta diyor ki bazı yerlerin düzeltilmesini istiyor Amerika Büyükelçisi ve düzelterek onun gereğini yapıyorlar" değerlendirmesinde bulundu.

'Daha önce hiç soğandan vuracakları aklınıza gelir miydi?'

Canikli, Türkiye'deki temel gıda maddeleriyle ilgili tüketim ve üretim stok bilgilerini ayrıntılı şekilde takip ettiklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:
"Yani seçime yakın zamanda stokla ilgili veya domatesi, soğanı döküyorlar, fiyatı yükseltiyorlar ya yapmasınlar diye takip ediyoruz. Günü gününe, saniye saniyesine takip ediyoruz, sistemi kurduk. Türkiye'de ne kadar patates, soğan, şeker, aklınıza gelen diğer temel ürünler, pirinç, hububat, peynir, zeytin neyse, onların tüketimi ne kadar oluyor, elimizde ne kadar var hepsini takip ediyoruz ki fiyatta bir hareketlenme olmasın seçim yaklaşıyor çünkü her şeyi yapabilirler. Ona rağmen soğan da yine normale dönmeye başladı şu an gerçi, her yolu deniyorlar. Daha önce hiç soğandan vuracakları aklınıza gelir miydi?"
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