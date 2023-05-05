https://sputniknews.com.tr/20230505/ak-partili-canikli-insansiz-savas-ucaginda-turkiye-bir-numara-zaten-hircinliklarinin-nedeni-bu-1070685780.html

AK Partili Canikli: İnsansız savaş uçağında Türkiye bir numara, zaten hırçınlıklarının nedeni bu

AK Partili Canikli: İnsansız savaş uçağında Türkiye bir numara, zaten hırçınlıklarının nedeni bu

Giresun'da konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Canikli, insansız savaş uçağında Türkiye'nin bir numara olduğunu belirterek, "Zaten hırçınlıklarının... 05.05.2023, Sputnik Türkiye

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2023 türkiye seçimleri

nurettin canikli

giresun

kızılelma

ak parti

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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli, Giresun'un Görele ilçesinde AK Parti Çınaraltı Seçim Bürosu'nu ziyaretinde, Türkiye'de savunma sanayisinde yaşanan gelişmelere dikkati çekti.Türk milletinin, çok güçlü bir millet olduğunu ifade eden Canikli, "Şu anda Kızılelma insansız savaş uçağının ulaştığı seviyeye ulaşmış hiçbir ülke yok, Amerika dahil olmak üzere. Silahlı İHA'da aşağı yukarı başa baş gidiyoruz, başat gidiyoruz. Onlarla beraber 3 ülke var dünyada, Türkiye 4'üncüsü" diye konuştu.'Amerika bu noktaya 150 yılda geldi'Canikli, insansız savaş uçağında ise Türkiye'nin bir numara olduğunun altını çizerek, şöyle devam etti:'Kararı onaylatmak için ABD Büyükelçisine gidiyorlar'Belli ülkelerin büyükelçilerinden talimat alan siyasi partiler olduğunu öne süren Canikli, "Gizlemeye gerek yok, 7'li masa bir karar alıyor, o kararı onaylatmak için Amerika Birleşik Devletleri Büyükelçisine gidiyorlar. Ses kayıtları var, ses kayıtları düştü. Şu hale bakın, bir karar alıyor, 'O karar uygun mudur?' Türkiye'nin aleyhine bir karar, Türkiye'nin geleceğini karartacak bir karar. 'Bu uygun mudur?' diye Amerika Büyükelçisinden onay alıyorlar. Hatta diyor ki bazı yerlerin düzeltilmesini istiyor Amerika Büyükelçisi ve düzelterek onun gereğini yapıyorlar" değerlendirmesinde bulundu.'Daha önce hiç soğandan vuracakları aklınıza gelir miydi?'Canikli, Türkiye'deki temel gıda maddeleriyle ilgili tüketim ve üretim stok bilgilerini ayrıntılı şekilde takip ettiklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:

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nurettin canikli, giresun, kızılelma, ak parti