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AK Parti, 'Yüzyılın Mitingi' için ulaşım rehberi hazırladı: 10 bin otobüs görevlendirildi
AK Parti, 'Yüzyılın Mitingi' için ulaşım rehberi hazırladı: 10 bin otobüs görevlendirildi
AK Parti'nin 7 Mayıs'ta Atatürk Havalimanı'nda yapacağı miting için ulaşım rehberi hazırlandı. Miting için 39 ilçeden 10 bin otobüs hareket edecek. 05.05.2023, Sputnik Türkiye
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politika
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AK Parti İstanbul İl Başkanlığı, 7 Mayıs Pazar günü Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde gerçekleştirilecek "Yüzyılın Mitingi" için ulaşım rehberi hazırladı.İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, "Yüzyılın Mitingi" hedefiyle gerçekleştirilecek Büyük İstanbul Mitingi için Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'ndeki çalışmalar aralıksız devam ediyor.Milyonlara ev sahipliği yapması beklenen miting için vatandaşların alana rahatlıkla erişebilmesi adına ulaşım rehberi yayımlandı.Bu kapsamda, 7 Mayıs Pazar günü düzenlenecek miting için 39 ilçeden 10 bin otobüs hareket edecek. Her ilçede otobüsler, ilçe başkanlıklarının belirlediği noktalardan kalkacak.Alana Marmaray ile gelmek isteyenler Yeşilyurt-Yeşilköy durağında inecek. Buradan miting alanına kısa aralıklarla sık sık ücretsiz ring seferleri yapılacak.Yenikapı-Atatürk Havalimanı Metro Hattı'nı tercih edecek olanlar, G-1 ve G-2 kapılarından yaya olarak miting alanına ulaşabilecek.
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recep tayyip erdoğan

AK Parti, 'Yüzyılın Mitingi' için ulaşım rehberi hazırladı: 10 bin otobüs görevlendirildi

11:19 05.05.2023
© AA / Cumhurbaşkanlığı / Kayhan Özer / Recep Tayyip Erdoğan- Yenikapı
Recep Tayyip Erdoğan- Yenikapı - Sputnik Türkiye, 1920, 05.05.2023
© AA / Cumhurbaşkanlığı / Kayhan Özer /
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AK Parti'nin 7 Mayıs'ta Atatürk Havalimanı'nda yapacağı miting için ulaşım rehberi hazırlandı. Miting için 39 ilçeden 10 bin otobüs hareket edecek.
AK Parti İstanbul İl Başkanlığı, 7 Mayıs Pazar günü Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde gerçekleştirilecek "Yüzyılın Mitingi" için ulaşım rehberi hazırladı.
İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, "Yüzyılın Mitingi" hedefiyle gerçekleştirilecek Büyük İstanbul Mitingi için Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'ndeki çalışmalar aralıksız devam ediyor.
Milyonlara ev sahipliği yapması beklenen miting için vatandaşların alana rahatlıkla erişebilmesi adına ulaşım rehberi yayımlandı.
Bu kapsamda, 7 Mayıs Pazar günü düzenlenecek miting için 39 ilçeden 10 bin otobüs hareket edecek. Her ilçede otobüsler, ilçe başkanlıklarının belirlediği noktalardan kalkacak.
Alana Marmaray ile gelmek isteyenler Yeşilyurt-Yeşilköy durağında inecek. Buradan miting alanına kısa aralıklarla sık sık ücretsiz ring seferleri yapılacak.
Yenikapı-Atatürk Havalimanı Metro Hattı'nı tercih edecek olanlar, G-1 ve G-2 kapılarından yaya olarak miting alanına ulaşabilecek.
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