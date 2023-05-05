https://sputniknews.com.tr/20230505/ak-parti-ankara-il-baskanligina-tasli-ve-sopali-saldiri-1070685133.html
AK Parti Ankara İl Başkanlığı'na taşlı ve sopalı saldırı
AK Parti Ankara İl Başkanlığı'na taşlı ve sopalı saldırı
Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerine az bir süre kala AK Parti Ankara İl Başkanlığına taşlı ve sopalı saldırı gerçekleştirildi. Saldırgan polis... 05.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-05T19:56+0300
2023-05-05T19:56+0300
2023-05-05T19:56+0300
2023 türkiye seçimleri
ak parti
saldırı
sopa
polis
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İHA’nın haberine göre olay, saat 17.00 sıralarında Dr. Mediha Erdem Sokak'ta meydana geldi. 37 yaşındaki Abdülkadir Yazıcı, eline aldığı taş ve sopayla AK Parti Ankara İl Başkanlığının camına vurdu.Saldırıya parti binasını koruyan polisler anında müdahale etti. Saldırgan yakalanarak gözaltına alındı.Olayın ardından parti binasının önünde açıklama yapan AK Parti Ankara İl Başkanı İbrahim Güzelgöz, “Bu tür saldırılar sadece demokrasiye yapılan saldırılardır. Bu tür yapılan olayların muhalefetle ilgisinin araştırılmasını istiyoruz. Taşla saldırı oldu ve partimize karşı hakaretlerde bulundu zanlı. Saldırıda giriş camımız çatladı. Herhangi bir personelimizde bir yaralanma söz konusu değil” dedi.
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MIA „Rosiya Segodnya“
ak parti, saldırı, sopa, polis
ak parti, saldırı, sopa, polis
AK Parti Ankara İl Başkanlığı'na taşlı ve sopalı saldırı
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Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerine az bir süre kala AK Parti Ankara İl Başkanlığına taşlı ve sopalı saldırı gerçekleştirildi. Saldırgan polis tarafından gözaltına alınırken parti binasının camı çatladı.
İHA’nın haberine göre olay, saat 17.00 sıralarında Dr. Mediha Erdem Sokak'ta meydana geldi. 37 yaşındaki Abdülkadir Yazıcı, eline aldığı taş ve sopayla AK Parti Ankara İl Başkanlığının camına vurdu.
Saldırıya parti binasını koruyan polisler anında müdahale etti. Saldırgan yakalanarak gözaltına alındı.
Olayın ardından parti binasının önünde açıklama yapan AK Parti Ankara İl Başkanı İbrahim Güzelgöz, “Bu tür saldırılar sadece demokrasiye yapılan saldırılardır. Bu tür yapılan olayların muhalefetle ilgisinin araştırılmasını istiyoruz. Taşla saldırı oldu ve partimize karşı hakaretlerde bulundu zanlı. Saldırıda giriş camımız çatladı. Herhangi bir personelimizde bir yaralanma söz konusu değil” dedi.