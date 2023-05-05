https://sputniknews.com.tr/20230505/ahmet-hakan-erdoganda-bir-enerji-dusuklugu-soz-konusu-degil-1070646009.html
Ahmet Hakan: Erdoğan'da bir enerji düşüklüğü söz konusu değil
Ahmet Hakan: Erdoğan'da bir enerji düşüklüğü söz konusu değil
Ahmet Hakan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'da bir enerji düşüklüğünün olmadığını söyledi ve "Bir gerileme, bir tıkanma, bir enerji düşüklüğü söz konusu değil yani"... 05.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-05T09:52+0300
2023-05-05T09:52+0300
2023-05-05T09:52+0300
2023 türkiye seçimleri
recep tayyip erdoğan
cumhurbaşkanı
cumhurbaşkanlığı
seçim
miting
enerji
ahmet hakan
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Hürriyet gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın miting konuşmalarında hitabet gücünü sonuna kadar kullandığını belirterek, "Muhalefet eleştirisini iki dinamik üzerinden kuruyor: BİR: HDP ile işbirliği, Kandil’den gelen destek mesajları. İKİ: Yapamazlar, beceremezler söylemi" diye yazdı.Erdoğan'ın miting yaptığı şehre özel bir yer ayırdığını kaydeden Hakan, "Meydanlarda Erdoğan’a özgü o meşhur propaganda makinesi tıkır tıkır çalışıyor. Bir gerileme, bir tıkanma, bir enerji düşüklüğü söz konusu değil yani" ifadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20230505/cumhurbaskani-erdogan-bay-bay-kemalin-kimlerle-ne-isler-cevirdigi-ortaya-cikiyor-1070640022.html
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recep tayyip erdoğan, cumhurbaşkanı, cumhurbaşkanlığı, seçim, miting, enerji, ahmet hakan
recep tayyip erdoğan, cumhurbaşkanı, cumhurbaşkanlığı, seçim, miting, enerji, ahmet hakan
Ahmet Hakan: Erdoğan'da bir enerji düşüklüğü söz konusu değil
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Ahmet Hakan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'da bir enerji düşüklüğünün olmadığını söyledi ve "Bir gerileme, bir tıkanma, bir enerji düşüklüğü söz konusu değil yani" ifadelerini kullandı.
Hürriyet gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın miting konuşmalarında hitabet gücünü sonuna kadar kullandığını belirterek, "Muhalefet eleştirisini iki dinamik üzerinden kuruyor: BİR: HDP ile işbirliği, Kandil’den gelen destek mesajları. İKİ: Yapamazlar, beceremezler söylemi" diye yazdı.
Erdoğan'ın miting yaptığı şehre özel bir yer ayırdığını kaydeden
Hakan, "Meydanlarda Erdoğan’a özgü o meşhur propaganda makinesi tıkır tıkır çalışıyor. Bir gerileme, bir tıkanma, bir enerji düşüklüğü söz konusu değil yani
" ifadelerini kullandı.