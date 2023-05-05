https://sputniknews.com.tr/20230505/ahmet-hakan-erdoganda-bir-enerji-dusuklugu-soz-konusu-degil-1070646009.html

Ahmet Hakan: Erdoğan'da bir enerji düşüklüğü söz konusu değil

Ahmet Hakan: Erdoğan'da bir enerji düşüklüğü söz konusu değil

Ahmet Hakan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'da bir enerji düşüklüğünün olmadığını söyledi ve "Bir gerileme, bir tıkanma, bir enerji düşüklüğü söz konusu değil yani"... 05.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-05T09:52+0300

2023-05-05T09:52+0300

2023-05-05T09:52+0300

2023 türkiye seçimleri

recep tayyip erdoğan

cumhurbaşkanı

cumhurbaşkanlığı

seçim

miting

enerji

ahmet hakan

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Hürriyet gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın miting konuşmalarında hitabet gücünü sonuna kadar kullandığını belirterek, "Muhalefet eleştirisini iki dinamik üzerinden kuruyor: BİR: HDP ile işbirliği, Kandil’den gelen destek mesajları. İKİ: Yapamazlar, beceremezler söylemi" diye yazdı.Erdoğan'ın miting yaptığı şehre özel bir yer ayırdığını kaydeden Hakan, "Meydanlarda Erdoğan’a özgü o meşhur propaganda makinesi tıkır tıkır çalışıyor. Bir gerileme, bir tıkanma, bir enerji düşüklüğü söz konusu değil yani" ifadelerini kullandı.

https://sputniknews.com.tr/20230505/cumhurbaskani-erdogan-bay-bay-kemalin-kimlerle-ne-isler-cevirdigi-ortaya-cikiyor-1070640022.html

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recep tayyip erdoğan, cumhurbaşkanı, cumhurbaşkanlığı, seçim, miting, enerji, ahmet hakan