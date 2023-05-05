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https://sputniknews.com.tr/20230505/afad-kahramanmarasta-46-buyuklugunde-deprem-meydana-geldi--1070679158.html
AFAD: Kahramanmaraş'ta 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi
AFAD: Kahramanmaraş'ta 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi
AFAD, Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde saat 17.52'de 4.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı. 05.05.2023, Sputnik Türkiye
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AFAD: Kahramanmaraş'ta 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi

18:11 05.05.2023 (güncellendi: 18:15 05.05.2023)
© AAAFAD
AFAD - Sputnik Türkiye, 1920, 05.05.2023
© AA
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AFAD, Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde saat 17.52'de 4.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı.
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