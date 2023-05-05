https://sputniknews.com.tr/20230505/afad-kahramanmarasta-46-buyuklugunde-deprem-meydana-geldi--1070679158.html
AFAD: Kahramanmaraş'ta 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi
AFAD: Kahramanmaraş'ta 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi
AFAD, Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde saat 17.52'de 4.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı. 05.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-05T18:11+0300
2023-05-05T18:11+0300
2023-05-05T18:15+0300
türkiye
afad
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afad
AFAD: Kahramanmaraş'ta 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi
18:11 05.05.2023 (güncellendi: 18:15 05.05.2023) Abone ol
Ayrıntılar geliyor
AFAD, Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde saat 17.52'de 4.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı.