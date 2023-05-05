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- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230505/abden-ukraynaya-muhimmat-destegi-icin-1-milyar-euroluk-butce-ayirdi-1070691249.html
AB'den Ukrayna'ya mühimmat desteği için 1 milyar euro'luk bütçe ayırdı
AB'den Ukrayna'ya mühimmat desteği için 1 milyar euro'luk bütçe ayırdı
Avrupa Birliği (AB), 'Avrupa Barış Fonu' adlı mali araç kapsamında Ukrayna'ya yönelik mühimmat desteği için 1 milyar euro'luk tedbiri kabul ettiğini duyurdu. 05.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-05T22:41+0300
2023-05-05T22:41+0300
ukrayna krizi
ukrayna
avrupa birliği
mühimmat
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AB Konseyinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Ukrayna'ya 'Avrupa Barış Fonu' kapsamında 1 milyar euro değerinde yardım tedbiri kabul edildi.Böylece Ukrayna ordusuna 155 mm'lik top mermisi ve talep edilmesi halinde AB üye ülkeleri tarafından Avrupa savunma sanayisinden ortaklaşa tedarik edilecek füzelerin sağlanması finanse edilecek.Ortak mühimmat ve füze tedariki, AB veya Norveç'te yerleşik ekonomik operatörler vasıtasıyla yapılabilecek. Mühimmat ve füzelerin AB veya Norveç'te üretilmesi de desteklenecek.Öte yandan bu yardımla AB'nin Avrupa Barış Fonu kapsamında Ukrayna'ya yönelik toplam katkısı 5.6 milyar euro'ya çıkacak.20 Mart'ta kabul edilen karar, üç aşamayı içeriyor. 13 Nisan'da kaydedilen ilk aşamada Konsey, üye ülkelere 9 Şubat-31 Mayıs döneminde mevcut stokları ya da verdikleri siparişler üzerinden Ukrayna'ya bağışladıkları mühimmat için geri ödeme yapılabilmesi amacıyla 1 milyar euro'luk finansman paketini kabul etmişti.İkinci olarak, 3 Mayıs'ta Komisyon, Mühimmat Üretimini Destekleme Yasa (ASAP) teklifini sunmuş, bu kapsamda AB bütçesinden 500 milyon euro finansman sağlanacağı duyurulmuştu.Üç aşamalı tedbir, üye ülkelerin 20 Mart'ta vardıkları ve sene sonuna kadar Ukrayna'ya 1 milyon top mermisi gönderme hedefiyle ilgili teslimatı ve ortak tedariki hızlandırmayı amaçlıyor.
https://sputniknews.com.tr/20230502/ab-muhimmat-uretiminin-genisletilmesine-500-milyon-euro-ayiracak-1070518438.html
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ukrayna, avrupa birliği, mühimmat
ukrayna, avrupa birliği, mühimmat

AB'den Ukrayna'ya mühimmat desteği için 1 milyar euro'luk bütçe ayırdı

22:41 05.05.2023
© AFP 2023 / ARIS MESSINISUkrayna ordusu
Ukrayna ordusu - Sputnik Türkiye, 1920, 05.05.2023
© AFP 2023 / ARIS MESSINIS
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Avrupa Birliği (AB), 'Avrupa Barış Fonu' adlı mali araç kapsamında Ukrayna'ya yönelik mühimmat desteği için 1 milyar euro'luk tedbiri kabul ettiğini duyurdu.
AB Konseyinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Ukrayna'ya 'Avrupa Barış Fonu' kapsamında 1 milyar euro değerinde yardım tedbiri kabul edildi.
Böylece Ukrayna ordusuna 155 mm'lik top mermisi ve talep edilmesi halinde AB üye ülkeleri tarafından Avrupa savunma sanayisinden ortaklaşa tedarik edilecek füzelerin sağlanması finanse edilecek.
Ortak mühimmat ve füze tedariki, AB veya Norveç'te yerleşik ekonomik operatörler vasıtasıyla yapılabilecek. Mühimmat ve füzelerin AB veya Norveç'te üretilmesi de desteklenecek.
Öte yandan bu yardımla AB'nin Avrupa Barış Fonu kapsamında Ukrayna'ya yönelik toplam katkısı 5.6 milyar euro'ya çıkacak.
20 Mart'ta kabul edilen karar, üç aşamayı içeriyor. 13 Nisan'da kaydedilen ilk aşamada Konsey, üye ülkelere 9 Şubat-31 Mayıs döneminde mevcut stokları ya da verdikleri siparişler üzerinden Ukrayna'ya bağışladıkları mühimmat için geri ödeme yapılabilmesi amacıyla 1 milyar euro'luk finansman paketini kabul etmişti.
İkinci olarak, 3 Mayıs'ta Komisyon, Mühimmat Üretimini Destekleme Yasa (ASAP) teklifini sunmuş, bu kapsamda AB bütçesinden 500 milyon euro finansman sağlanacağı duyurulmuştu.
Üç aşamalı tedbir, üye ülkelerin 20 Mart'ta vardıkları ve sene sonuna kadar Ukrayna'ya 1 milyon top mermisi gönderme hedefiyle ilgili teslimatı ve ortak tedariki hızlandırmayı amaçlıyor.
Avrupa Birliği (AB) - Sputnik Türkiye, 1920, 02.05.2023
Ukrayna krizi
AB, mühimmat üretiminin genişletilmesine 500 milyon euro ayıracak
2 Mayıs, 22:57
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