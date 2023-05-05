https://sputniknews.com.tr/20230505/abd-sudandaki-tahliye-operasyonlarini-tamamladi-1070642816.html
ABD, Sudan'daki tahliye operasyonlarını tamamladı
ABD, Sudan'daki tahliye operasyonlarını tamamladı
ABD Dışişleri Sözcü Yardımcısı Vedant Patel, Sudan'da karadan tahliye operasyonlarını tamamladıklarını ve bu süreçte 1300'ü ABD vatandaşı olmak üzere, 2 binden... 05.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-05T04:08+0300
2023-05-05T04:08+0300
2023-05-05T04:08+0300
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Günlük basın toplantısında konuşan Patel, "Dışişleri Bakanlığı olarak, Savunma Bakanlığı ve müttefiklerimizle koordineli bir şekilde, çatışmalar başladığından bu yana çoğunluğu ABD vatandaşı, ABD oturum izni olanlar ve yerel çalışan personel ile yakın aile üyeleri olmak üzere, 2 binden fazla kişinin, Sudan'dan ayrılmasını başarıyla sağladık" dedi.Mevcut koşullarda Sudan'daki ABD vatandaşları için bilgi sağlamaya devam edeceklerini anlatan Patel, ABD vatandaşlarını Sudan'a seyahat etmemeleri konusunda uyardıklarını söyledi.Yeni bir konvoy operasyonu olup olmayacağı sorusuna ise Patel, "Ek bir konvoy operasyonumuz yok. Elbette güvenlik durumlarını değerlendirmeye devam edeceğiz" yanıtını verdi.Vedant Patel, şu ana kadar tahliye ettikleri kişilerden 1300'ünün ABD vatandaşı olduğu bilgisini paylaştı.ABD, Sudan'dan karadan 3 tahliye konvoyu organize etmişti.
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vedant patel, abd, sudan
ABD, Sudan'daki tahliye operasyonlarını tamamladı
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ABD Dışişleri Sözcü Yardımcısı Vedant Patel, Sudan'da karadan tahliye operasyonlarını tamamladıklarını ve bu süreçte 1300'ü ABD vatandaşı olmak üzere, 2 binden fazla kişiyi tahliye ettiklerini açıkladı.
Günlük basın toplantısında konuşan Patel, "Dışişleri Bakanlığı olarak, Savunma Bakanlığı ve müttefiklerimizle koordineli bir şekilde, çatışmalar başladığından bu yana çoğunluğu ABD vatandaşı, ABD oturum izni olanlar ve yerel çalışan personel ile yakın aile üyeleri olmak üzere, 2 binden fazla kişinin, Sudan'dan ayrılmasını başarıyla sağladık" dedi.
Mevcut koşullarda Sudan'daki ABD vatandaşları için bilgi sağlamaya devam edeceklerini anlatan Patel, ABD vatandaşlarını Sudan'a seyahat etmemeleri konusunda uyardıklarını söyledi.
Yeni bir konvoy operasyonu olup olmayacağı sorusuna ise Patel, "Ek bir konvoy operasyonumuz yok. Elbette güvenlik durumlarını değerlendirmeye devam edeceğiz" yanıtını verdi.
Vedant Patel, şu ana kadar tahliye ettikleri kişilerden 1300'ünün ABD vatandaşı olduğu bilgisini paylaştı.
ABD, Sudan'dan karadan 3 tahliye konvoyu organize etmişti.