https://sputniknews.com.tr/20230505/ab-ulkelerinin-ardindan-moldova-da-ukraynadan-tahil-ithalatini-kisitlayacak-1070690618.html
AB ülkelerinin ardından Moldova da Ukrayna’dan tahıl ithalatını kısıtlayacak
AB ülkelerinin ardından Moldova da Ukrayna’dan tahıl ithalatını kısıtlayacak
Moldova Tarım ve Gıda Bakanlığı, Ukrayna’dan tahıl ve yağlı tohum ithalatına geçici kısıtlama getirmeyi planladıklarını söyledi. 05.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-05T22:18+0300
2023-05-05T22:18+0300
2023-05-05T22:18+0300
ukrayna krizi
moldova
ukrayna
tahıl
yasak
avrupa birliği
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Moldova Tarım ve Gıda Bakanı Vladimir Bolea, Avrupa Birliği’nin (AB) Moldova Heyeti Başkanı Jānis Mažeiks ile görüşmede 'bakanlığın bazı AB ülkelerinin Ukrayna’dan tahıl ve yağlı tohum ithalatına getirdiği önlemleri geçici olarak uygulama niyetinde olduğunu' söyledi.Moldova’nın tarım sektörünün rekabetçi konumunu sürdürmek için bir dizi önlem üzerinde çalıştıklarını dile getiren Bolea, Moldovalı çiftçilerin sürekli tarım ürünlerinin yüksek maliyetine dikkat çektiğini belirtti.Moldovalı bakan, yerli çiftçilere yakıt, tarım ilaçları ve gübre konusunda destek verdiklerini söyledi.Görüşmede ayrıca Moldova’nın tarım sektörüyle ilgili yasalarının uyumlaştırılması için AB’nin destek sağlama olasılığı da ele alındı.AB Komisyonu, 2 Mayıs-5 Haziran dönemi için Ukrayna’dan Doğu Avrupa’daki 5 ülkeye tahıl ihracatını yasaklamıştı. AB’nin diğer ülkelerine transit ve ihracata izin verilmişti.
https://sputniknews.com.tr/20230503/tahil-aldatmacasi-29-milyon-ton-ukrayna-tahilinin-yuzde-25i-afrikaya-yuzde-50si-avrupaya-gitti-1070550540.html
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moldova, ukrayna, tahıl, yasak, avrupa birliği
moldova, ukrayna, tahıl, yasak, avrupa birliği
AB ülkelerinin ardından Moldova da Ukrayna’dan tahıl ithalatını kısıtlayacak
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Moldova Tarım ve Gıda Bakanlığı, Ukrayna’dan tahıl ve yağlı tohum ithalatına geçici kısıtlama getirmeyi planladıklarını söyledi.
Moldova Tarım ve Gıda Bakanı Vladimir Bolea, Avrupa Birliği’nin (AB) Moldova Heyeti Başkanı Jānis Mažeiks ile görüşmede 'bakanlığın bazı AB ülkelerinin Ukrayna’dan tahıl ve yağlı tohum ithalatına getirdiği önlemleri geçici olarak uygulama niyetinde olduğunu' söyledi.
Moldova’nın tarım sektörünün rekabetçi konumunu sürdürmek için bir dizi önlem üzerinde çalıştıklarını dile getiren Bolea, Moldovalı çiftçilerin sürekli tarım ürünlerinin yüksek maliyetine dikkat çektiğini belirtti.
Moldovalı bakan, yerli çiftçilere yakıt, tarım ilaçları ve gübre konusunda destek verdiklerini söyledi.
Görüşmede ayrıca Moldova’nın tarım sektörüyle ilgili yasalarının uyumlaştırılması için AB’nin destek sağlama olasılığı da ele alındı.
AB Komisyonu, 2 Mayıs-5 Haziran dönemi için Ukrayna’dan Doğu Avrupa’daki 5 ülkeye tahıl ihracatını yasaklamıştı. AB’nin diğer ülkelerine transit ve ihracata izin verilmişti.