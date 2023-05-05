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https://sputniknews.com.tr/20230505/2-ayda-3-bankanin-iflas-ettigi-abdde-bolgesel-bankalarin-hisselerindeki-dusus-suruyor-1070642351.html
2 ayda 3 bankanın iflas ettiği ABD'de bölgesel bankaların hisselerindeki düşüş sürüyor
2 ayda 3 bankanın iflas ettiği ABD'de bölgesel bankaların hisselerindeki düşüş sürüyor
ABD'de PacWest Bank'ın hisselerindeki düşüş, bankanın potansiyel ortaklar ve yatırımcılarla stratejik seçenekler hakkında görüşmelerde bulunduğunu... 05.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-05T02:22+0300
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ekonomi
abd
banka
hisse
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ABD'de 2 ay içinde 3 bankanın iflası sonrasında finansal zorluklar yaşayan Kaliforniya merkezli bölgesel banka PacWest'in de satış dahil stratejik seçenekleri değerlendirmesi piyasalarda bankacılık sektörüne ilişkin endişeleri yeniden artırdı.Pacwest'in, stratejik varlıkların satışı dahil olmak üzere opsiyonlarını değerlendirdiğini ve son dönemde ilgi gösteren potansiyel yatırımcı ve partnerlerle görüşmelerin sürdüğünü açıklaması sonrası hisseleri yüzde 50'nin üzerinde değer kaybetti. Ayrıca, bankanın hisseleri yüksek oynaklık nedeniyle birçok kez işleme durduruldu.Söz konusu gelişmeler, ülkedeki diğer bölgesel bankaların hisselerini de olumsuz etkiledi.Tennessee merkezli First Horizon'un hisseleri de Kanadalı TD Bank'ın banka ile birleşme anlaşmasından çekildiğini açıklamasının ardından yüzde 40'a yakın değer kaybetti.Phoenix merkezli Western Alliance Bank'ın hisseleri de yüzde 40'a yakın düşüş kaydederken, bu bankanın hisseleri zaman zaman işleme durduruldu.Ayrıca, ABD'li diğer bölgesel bankalardan Metropolitan Bank ile Citizens Financial'ın hisseleri yüzde 10'un, Comerica Bank'ın hisseleri yüzde 9'un, KeyCorp'un hisseleri yüzde 5'in ve Valley National Bank'ın hisseleri yüzde 4'ün üzerinde değer kaybetti.ABD'de mart ayı başında Silikon Vadisi Bankası (SVB) ve Signature Bank'ın iflası ile başlayan bankacılık sektöründeki sıkıntılar, geçen hafta açıkladığı ilk çeyrek bilançosunda mevduat kayıplarını ortaya koyan First Republic Bank'ın hisselerindeki keskin düşüşle yeniden gündeme gelmişti.ABD Federal Mevduat Sigorta Fonu (FDIC), hafta başında yaptığı açıklamada, First Republic Bank'ın kapatıldığını ve varlıklarının JPMorgan Chase tarafından satın alınacağını duyurmuştu. First Republic Bank, faiz oranlarındaki keskin yükselişin ardından ABD'de 2 ay içinde iflas eden 3'üncü banka olmuştu.
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abd, banka, hisse
abd, banka, hisse

2 ayda 3 bankanın iflas ettiği ABD'de bölgesel bankaların hisselerindeki düşüş sürüyor

02:22 05.05.2023
© AFP 2023New York Fed
New York Fed - Sputnik Türkiye, 1920, 05.05.2023
© AFP 2023
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ABD'de PacWest Bank'ın hisselerindeki düşüş, bankanın potansiyel ortaklar ve yatırımcılarla stratejik seçenekler hakkında görüşmelerde bulunduğunu açıklamasının ardından derinleşirken, diğer bölgesel bankaların hisseleri de olumsuz etkilendi.
ABD'de 2 ay içinde 3 bankanın iflası sonrasında finansal zorluklar yaşayan Kaliforniya merkezli bölgesel banka PacWest'in de satış dahil stratejik seçenekleri değerlendirmesi piyasalarda bankacılık sektörüne ilişkin endişeleri yeniden artırdı.
Pacwest'in, stratejik varlıkların satışı dahil olmak üzere opsiyonlarını değerlendirdiğini ve son dönemde ilgi gösteren potansiyel yatırımcı ve partnerlerle görüşmelerin sürdüğünü açıklaması sonrası hisseleri yüzde 50'nin üzerinde değer kaybetti. Ayrıca, bankanın hisseleri yüksek oynaklık nedeniyle birçok kez işleme durduruldu.
Söz konusu gelişmeler, ülkedeki diğer bölgesel bankaların hisselerini de olumsuz etkiledi.
Tennessee merkezli First Horizon'un hisseleri de Kanadalı TD Bank'ın banka ile birleşme anlaşmasından çekildiğini açıklamasının ardından yüzde 40'a yakın değer kaybetti.
Phoenix merkezli Western Alliance Bank'ın hisseleri de yüzde 40'a yakın düşüş kaydederken, bu bankanın hisseleri zaman zaman işleme durduruldu.
Ayrıca, ABD'li diğer bölgesel bankalardan Metropolitan Bank ile Citizens Financial'ın hisseleri yüzde 10'un, Comerica Bank'ın hisseleri yüzde 9'un, KeyCorp'un hisseleri yüzde 5'in ve Valley National Bank'ın hisseleri yüzde 4'ün üzerinde değer kaybetti.
ABD'de mart ayı başında Silikon Vadisi Bankası (SVB) ve Signature Bank'ın iflası ile başlayan bankacılık sektöründeki sıkıntılar, geçen hafta açıkladığı ilk çeyrek bilançosunda mevduat kayıplarını ortaya koyan First Republic Bank'ın hisselerindeki keskin düşüşle yeniden gündeme gelmişti.
ABD Federal Mevduat Sigorta Fonu (FDIC), hafta başında yaptığı açıklamada, First Republic Bank'ın kapatıldığını ve varlıklarının JPMorgan Chase tarafından satın alınacağını duyurmuştu. First Republic Bank, faiz oranlarındaki keskin yükselişin ardından ABD'de 2 ay içinde iflas eden 3'üncü banka olmuştu.
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