İflastan Serie A şampiyonluğuna: 'Küçük Eşekler'in 33 yıllık hasreti sona erdi

© AFP 2023 / ALBERTO PIZZOLI

Serie A'da son olarak 1989-1990 sezonunda mutlu sona ulaşan Napoli, ilk şampiyonluğunu ise 1986-1987 sezonunda kazandı.

Mavi-beyazlı takımın önceki iki şampiyonluğunun mimarı, 1984 ile 1991 yılları arasında forma giyen Diego Armando Maradona olmuştu. Bu sezon gelen şampiyonluk, Maradona'dan sonra ilk, toplamda ise 3. şampiyonluk oldu.