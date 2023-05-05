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İflastan Serie A şampiyonluğuna: 'Küçük Eşekler'in 33 yıllık hasreti sona erdi
İflastan Serie A şampiyonluğuna: 'Küçük Eşekler'in 33 yıllık hasreti sona erdi
Napoli, 19 yıl önce yaşadığı iflasın ardından küllerinden yeniden doğdu ve bu sezon 33 senelik hasretini dindirerek İtalya Birinci Futbol Ligi'nde (Serie A)... 05.05.2023, Sputnik Türkiye
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İflastan Serie A şampiyonluğuna: 'Küçük Eşekler'in 33 yıllık hasreti sona erdi

13:26 05.05.2023 (güncellendi: 13:27 05.05.2023)
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Napoli, 19 yıl önce yaşadığı iflasın ardından küllerinden yeniden doğdu ve bu sezon 33 senelik hasretini dindirerek İtalya Birinci Futbol Ligi'nde (Serie A) şampiyonluğa ulaştı. Bu zafer, 'Küçük Eşekler'in Maradona'nın ardından yaşadığı ilk şampiyonluk olarak tarihe geçti.
© AFP 2023 / TIZIANA FABI

Arjantinli efsane futbolcu Diego Armando Maradona'nın forma giydiği yıllardan sonra belirgin bir düşüşe geçen ve 2004'te iflas ederek üçüncü lige düşürülen Napoli, İtalyan film yapımcısı Aurelio De Laurentiis'in kulübü satın almasıyla küllerinden doğdu.

Finansal ve sportif istikrarı kısa sürede tekrar sağlayan Napoli, küme düşürüldükten sonra 3 yıl içinde Serie A'ya dönmeyi başardı. Güney İtalya ekibinin Serie A'da üst sıraları zorlayarak şampiyonluk adayları arasına girmesi de uzun sürmedi.

Arjantinli efsane futbolcu Diego Armando Maradona&#x27;nın forma giydiği yıllardan sonra belirgin bir düşüşe geçen ve 2004&#x27;te iflas ederek üçüncü lige düşürülen Napoli, İtalyan film yapımcısı Aurelio De Laurentiis&#x27;in kulübü satın almasıyla küllerinden doğdu.Finansal ve sportif istikrarı kısa sürede tekrar sağlayan Napoli, küme düşürüldükten sonra 3 yıl içinde Serie A&#x27;ya dönmeyi başardı. Güney İtalya ekibinin Serie A&#x27;da üst sıraları zorlayarak şampiyonluk adayları arasına girmesi de uzun sürmedi. - Sputnik Türkiye
1/12
© AFP 2023 / TIZIANA FABI

Arjantinli efsane futbolcu Diego Armando Maradona'nın forma giydiği yıllardan sonra belirgin bir düşüşe geçen ve 2004'te iflas ederek üçüncü lige düşürülen Napoli, İtalyan film yapımcısı Aurelio De Laurentiis'in kulübü satın almasıyla küllerinden doğdu.

Finansal ve sportif istikrarı kısa sürede tekrar sağlayan Napoli, küme düşürüldükten sonra 3 yıl içinde Serie A'ya dönmeyi başardı. Güney İtalya ekibinin Serie A'da üst sıraları zorlayarak şampiyonluk adayları arasına girmesi de uzun sürmedi.

© AFP 2023 / TIZIANA FABI

Serie A'da 2012-2013, 2015-2016, 2017-2018 ve 2018-2019 sezonlarını ikinci, 2010-2011, 2013-2014, 2016-2017 ve 2021-2022 sezonlarını üçüncü sırada tamamlayan Napoli, beklediği şampiyonluğa ise 2022-2023 sezonunda ulaştı.

Böylelikle Napoli, lig tarihindeki 3. şampiyonluğunu elde etti.

Serie A&#x27;da 2012-2013, 2015-2016, 2017-2018 ve 2018-2019 sezonlarını ikinci, 2010-2011, 2013-2014, 2016-2017 ve 2021-2022 sezonlarını üçüncü sırada tamamlayan Napoli, beklediği şampiyonluğa ise 2022-2023 sezonunda ulaştı.Böylelikle Napoli, lig tarihindeki 3. şampiyonluğunu elde etti. - Sputnik Türkiye
2/12
© AFP 2023 / TIZIANA FABI

Serie A'da 2012-2013, 2015-2016, 2017-2018 ve 2018-2019 sezonlarını ikinci, 2010-2011, 2013-2014, 2016-2017 ve 2021-2022 sezonlarını üçüncü sırada tamamlayan Napoli, beklediği şampiyonluğa ise 2022-2023 sezonunda ulaştı.

Böylelikle Napoli, lig tarihindeki 3. şampiyonluğunu elde etti.

© AFP 2023 / ALBERTO PIZZOLI

Serie A'da son olarak 1989-1990 sezonunda mutlu sona ulaşan Napoli, ilk şampiyonluğunu ise 1986-1987 sezonunda kazandı.

Mavi-beyazlı takımın önceki iki şampiyonluğunun mimarı, 1984 ile 1991 yılları arasında forma giyen Diego Armando Maradona olmuştu. Bu sezon gelen şampiyonluk, Maradona'dan sonra ilk, toplamda ise 3. şampiyonluk oldu.

Serie A&#x27;da son olarak 1989-1990 sezonunda mutlu sona ulaşan Napoli, ilk şampiyonluğunu ise 1986-1987 sezonunda kazandı.Mavi-beyazlı takımın önceki iki şampiyonluğunun mimarı, 1984 ile 1991 yılları arasında forma giyen Diego Armando Maradona olmuştu. Bu sezon gelen şampiyonluk, Maradona&#x27;dan sonra ilk, toplamda ise 3. şampiyonluk oldu. - Sputnik Türkiye
3/12
© AFP 2023 / ALBERTO PIZZOLI

Serie A'da son olarak 1989-1990 sezonunda mutlu sona ulaşan Napoli, ilk şampiyonluğunu ise 1986-1987 sezonunda kazandı.

Mavi-beyazlı takımın önceki iki şampiyonluğunun mimarı, 1984 ile 1991 yılları arasında forma giyen Diego Armando Maradona olmuştu. Bu sezon gelen şampiyonluk, Maradona'dan sonra ilk, toplamda ise 3. şampiyonluk oldu.

© AFP 2023 / ALBERTO PIZZOLI

Serie A'da Napoli'nin en skorer oyuncusu, Nijeryalı Victor Osimhen oldu.

Osimhen, bu sezon ligde çıktığı 27 maçta 22 gol kaydetti.

Tüm kulvarlarda ise 34 karşılaşmaya çıkan Osimhen, 27 gol buldu.

Serie A&#x27;da Napoli&#x27;nin en skorer oyuncusu, Nijeryalı Victor Osimhen oldu.Osimhen, bu sezon ligde çıktığı 27 maçta 22 gol kaydetti.Tüm kulvarlarda ise 34 karşılaşmaya çıkan Osimhen, 27 gol buldu. - Sputnik Türkiye
4/12
© AFP 2023 / ALBERTO PIZZOLI

Serie A'da Napoli'nin en skorer oyuncusu, Nijeryalı Victor Osimhen oldu.

Osimhen, bu sezon ligde çıktığı 27 maçta 22 gol kaydetti.

Tüm kulvarlarda ise 34 karşılaşmaya çıkan Osimhen, 27 gol buldu.

© AFP 2023 / CARLO HERMANN

Napoli, bu sezon futbol dünyasına Gürcü kanat oyuncusu Khvicha Kvaratskhelia'yı kazandırdı.

Sezon başında Dinamo Batum'dan transfer edilen Kvaratskhelia, sergilediği üst düzey performansla futbolseverleri kendisine hayran bıraktı.

Takımın şampiyonluğunda önemli rol üstlenen 22 yaşındaki Kvaratskhelia, Serie A'da 29 maçta 12 gol ve 12 asist üretti.

Napoli, bu sezon futbol dünyasına Gürcü kanat oyuncusu Khvicha Kvaratskhelia&#x27;yı kazandırdı.Sezon başında Dinamo Batum&#x27;dan transfer edilen Kvaratskhelia, sergilediği üst düzey performansla futbolseverleri kendisine hayran bıraktı.Takımın şampiyonluğunda önemli rol üstlenen 22 yaşındaki Kvaratskhelia, Serie A&#x27;da 29 maçta 12 gol ve 12 asist üretti. - Sputnik Türkiye
5/12
© AFP 2023 / CARLO HERMANN

Napoli, bu sezon futbol dünyasına Gürcü kanat oyuncusu Khvicha Kvaratskhelia'yı kazandırdı.

Sezon başında Dinamo Batum'dan transfer edilen Kvaratskhelia, sergilediği üst düzey performansla futbolseverleri kendisine hayran bıraktı.

Takımın şampiyonluğunda önemli rol üstlenen 22 yaşındaki Kvaratskhelia, Serie A'da 29 maçta 12 gol ve 12 asist üretti.

© AFP 2023 / TIZIANA FABI

Napoli'nin başına 2021'de geçen İtalyan teknik direktör Luciano Spalletti, kariyerindeki ilk Serie A şampiyonluğunu elde etti.

Napoli&#x27;nin başına 2021&#x27;de geçen İtalyan teknik direktör Luciano Spalletti, kariyerindeki ilk Serie A şampiyonluğunu elde etti. - Sputnik Türkiye
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© AFP 2023 / TIZIANA FABI

Napoli'nin başına 2021'de geçen İtalyan teknik direktör Luciano Spalletti, kariyerindeki ilk Serie A şampiyonluğunu elde etti.

© AFP 2023 / TIZIANA FABI

Daha önce Empoli, Sampdoria, Venezia, Udinese, Ancona, Roma, Zenit ve Inter'i çalıştıran 64 yaşındaki Spalletti, teknik adamlık kariyerinin 30. yılında Serie A'da şampiyonluk sevinci yaşadı.

Daha önce Empoli, Sampdoria, Venezia, Udinese, Ancona, Roma, Zenit ve Inter&#x27;i çalıştıran 64 yaşındaki Spalletti, teknik adamlık kariyerinin 30. yılında Serie A&#x27;da şampiyonluk sevinci yaşadı. - Sputnik Türkiye
7/12
© AFP 2023 / TIZIANA FABI

Daha önce Empoli, Sampdoria, Venezia, Udinese, Ancona, Roma, Zenit ve Inter'i çalıştıran 64 yaşındaki Spalletti, teknik adamlık kariyerinin 30. yılında Serie A'da şampiyonluk sevinci yaşadı.

© AFP 2023 / ANDREA STACCIOLI

Spalletti, Roma'da 2 İtalya Kupası, bir İtalya Süper Kupa, Zenit'te ise 2 Rusya Premier Lig, birer Rusya Kupası ve Rusya Süper Kupa zaferleri gördü.

Spalletti, Roma&#x27;da 2 İtalya Kupası, bir İtalya Süper Kupa, Zenit&#x27;te ise 2 Rusya Premier Lig, birer Rusya Kupası ve Rusya Süper Kupa zaferleri gördü. - Sputnik Türkiye
8/12
© AFP 2023 / ANDREA STACCIOLI

Spalletti, Roma'da 2 İtalya Kupası, bir İtalya Süper Kupa, Zenit'te ise 2 Rusya Premier Lig, birer Rusya Kupası ve Rusya Süper Kupa zaferleri gördü.

© AFP 2023 / ALBERTO PIZZOLI

Napoli kadrosunda yolu Türkiye'den de geçen tanıdık isimler bulunuyor.

Napoli kadrosunda yolu Türkiye&#x27;den de geçen tanıdık isimler bulunuyor. - Sputnik Türkiye
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© AFP 2023 / ALBERTO PIZZOLI

Napoli kadrosunda yolu Türkiye'den de geçen tanıdık isimler bulunuyor.

© AFP 2023 / CARLO HERMANN

İtalya ekibinde daha önce Fenerbahçe forması giyen Güney Koreli stoper Kim Min-jae ve Kuzey Makedonyalı orta saha oyuncusu Eljif Elmas görev yapıyor.

İtalya ekibinde daha önce Fenerbahçe forması giyen Güney Koreli stoper Kim Min-jae ve Kuzey Makedonyalı orta saha oyuncusu Eljif Elmas görev yapıyor. - Sputnik Türkiye
10/12
© AFP 2023 / CARLO HERMANN

İtalya ekibinde daha önce Fenerbahçe forması giyen Güney Koreli stoper Kim Min-jae ve Kuzey Makedonyalı orta saha oyuncusu Eljif Elmas görev yapıyor.

© AFP 2023 / ALBERTO PIZZOLI

Defanstaki performansıyla rakiplerine geçit vermeyen Kim Min-jae, bu sezon Serie A'da 32 maça çıktı ve 2 gol, 2 asistlik katkı sağladı.

Defanstaki performansıyla rakiplerine geçit vermeyen Kim Min-jae, bu sezon Serie A&#x27;da 32 maça çıktı ve 2 gol, 2 asistlik katkı sağladı. - Sputnik Türkiye
11/12
© AFP 2023 / ALBERTO PIZZOLI

Defanstaki performansıyla rakiplerine geçit vermeyen Kim Min-jae, bu sezon Serie A'da 32 maça çıktı ve 2 gol, 2 asistlik katkı sağladı.

© AFP 2023 / FILIPPO MONTEFORTE

Eljif Elmas ise büyük çoğunluğu sonradan oyuna girdiği 32 maçta 6 gol ve 3 asistle mücadele etti.

Eljif Elmas ise büyük çoğunluğu sonradan oyuna girdiği 32 maçta 6 gol ve 3 asistle mücadele etti. - Sputnik Türkiye
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© AFP 2023 / FILIPPO MONTEFORTE

Eljif Elmas ise büyük çoğunluğu sonradan oyuna girdiği 32 maçta 6 gol ve 3 asistle mücadele etti.

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