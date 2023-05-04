https://sputniknews.com.tr/20230504/yurtdisinda-oy-kullanan-secmen-sayisi-1-milyon-166-bine-ulasti-1070636938.html
Yurtdışında oy kullanan seçmen sayısı 1 milyon 166 bine ulaştı
Yurtdışında oy kullanan seçmen sayısı 1 milyon 166 bine ulaştı
14 Mayıs seçimi için yurtdışı ve gümrüklerde oy kullanan seçmen sayısı 1 milyon 165 bin 969'a ulaştı. 04.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-04T23:04+0300
2023-05-04T23:04+0300
2023-05-04T23:05+0300
yurtdışı
2023 türkiye seçimleri
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seçmen
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14 Mayıs'ta yapılacak 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi ve Cumhurbaşkanı Seçimi için oy verme işlemi yurtdışı temsilcilikler ile gümrük kapılarında sürüyor.Yüksek Seçim Kurulu'ndan (YSK) alınan bilgiye göre, saat 18.30 itibarıyla yurtdışındaki seçmenlerden 1 milyon 165 bin 969'u oy kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20230503/yurtdisi-ve-gumruklerde-kullanilan-toplam-oy-sayisi-1-milyonu-asti-1070580571.html
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yurtdışı, seçim, seçmen
Yurtdışında oy kullanan seçmen sayısı 1 milyon 166 bine ulaştı
23:04 04.05.2023 (güncellendi: 23:05 04.05.2023) Abone ol
14 Mayıs seçimi için yurtdışı ve gümrüklerde oy kullanan seçmen sayısı 1 milyon 165 bin 969'a ulaştı.
14 Mayıs'ta yapılacak 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi ve Cumhurbaşkanı Seçimi için oy verme işlemi yurtdışı temsilcilikler ile gümrük kapılarında sürüyor.
Yüksek Seçim Kurulu'ndan (YSK) alınan bilgiye göre, saat 18.30 itibarıyla yurtdışındaki seçmenlerden 1 milyon 165 bin 969'u oy kullandı.