https://sputniknews.com.tr/20230504/yurtdisinda-oy-kullanan-secmen-sayisi-1-milyon-166-bine-ulasti-1070636938.html

Yurtdışında oy kullanan seçmen sayısı 1 milyon 166 bine ulaştı

Yurtdışında oy kullanan seçmen sayısı 1 milyon 166 bine ulaştı

14 Mayıs seçimi için yurtdışı ve gümrüklerde oy kullanan seçmen sayısı 1 milyon 165 bin 969'a ulaştı. 04.05.2023, Sputnik Türkiye

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yurtdışı

2023 türkiye seçimleri

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seçmen

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14 Mayıs'ta yapılacak 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi ve Cumhurbaşkanı Seçimi için oy verme işlemi yurtdışı temsilcilikler ile gümrük kapılarında sürüyor.Yüksek Seçim Kurulu'ndan (YSK) alınan bilgiye göre, saat 18.30 itibarıyla yurtdışındaki seçmenlerden 1 milyon 165 bin 969'u oy kullandı.

https://sputniknews.com.tr/20230503/yurtdisi-ve-gumruklerde-kullanilan-toplam-oy-sayisi-1-milyonu-asti-1070580571.html

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