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Yol kenarında bulunan tilki yavrusu koruma altına alındı
Yol kenarında bulunan tilki yavrusu koruma altına alındı
Osmaniye'de yol işçilerinin bulduğu tilki yavrusu koruma altına alındı. 04.05.2023, Sputnik Türkiye
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tilki, yavru, koruma, fotoğraf, фото
tilki, yavru, koruma, fotoğraf, фото

Yol kenarında bulunan tilki yavrusu koruma altına alındı

11:47 04.05.2023
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Osmaniye'de yol işçilerinin bulduğu tilki yavrusu koruma altına alındı.
© AAOsmaniye'de, yol yapım çalışması sırasında bulunan tilki yavrusu, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) görevlilerine teslim edildi.
Yol kenarında bulunan tilki yavrusu koruma altına alındı - Sputnik Türkiye
1/5
© AA
Osmaniye'de, yol yapım çalışması sırasında bulunan tilki yavrusu, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) görevlilerine teslim edildi.
© AAHasanbeyli ilçesinde çalışan yol işçileri, çevresinde annesi olmayan bir tilki yavrusunu gördü.
Yol kenarında bulunan tilki yavrusu koruma altına alındı - Sputnik Türkiye
2/5
© AA
Hasanbeyli ilçesinde çalışan yol işçileri, çevresinde annesi olmayan bir tilki yavrusunu gördü.
© AATilki, işçiler tarafından DKMP Osmaniye Şube Müdürlüğü yetkililerine teslim edildi.
Yol kenarında bulunan tilki yavrusu koruma altına alındı - Sputnik Türkiye
3/5
© AA
Tilki, işçiler tarafından DKMP Osmaniye Şube Müdürlüğü yetkililerine teslim edildi.
© AAYavru tilki, Yaban Hayvanı Acil Müdahale Merkezi'ne getirilerek koruma altına alındı.
Yol kenarında bulunan tilki yavrusu koruma altına alındı - Sputnik Türkiye
4/5
© AA
Yavru tilki, Yaban Hayvanı Acil Müdahale Merkezi'ne getirilerek koruma altına alındı.
© AAHayvanın, doğada kendi halinde yaşayabilecek büyüklüğe eriştiğinde salınacağı öğrenildi.
Yol kenarında bulunan tilki yavrusu koruma altına alındı - Sputnik Türkiye
5/5
© AA
Hayvanın, doğada kendi halinde yaşayabilecek büyüklüğe eriştiğinde salınacağı öğrenildi.
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