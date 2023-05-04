Yol kenarında bulunan tilki yavrusu koruma altına alındı

© AAOsmaniye'de, yol yapım çalışması sırasında bulunan tilki yavrusu, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) görevlilerine teslim edildi.
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© AA
Osmaniye'de, yol yapım çalışması sırasında bulunan tilki yavrusu, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) görevlilerine teslim edildi.
© AAHasanbeyli ilçesinde çalışan yol işçileri, çevresinde annesi olmayan bir tilki yavrusunu gördü.
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© AA
Hasanbeyli ilçesinde çalışan yol işçileri, çevresinde annesi olmayan bir tilki yavrusunu gördü.
© AATilki, işçiler tarafından DKMP Osmaniye Şube Müdürlüğü yetkililerine teslim edildi.
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© AA
Tilki, işçiler tarafından DKMP Osmaniye Şube Müdürlüğü yetkililerine teslim edildi.
© AAYavru tilki, Yaban Hayvanı Acil Müdahale Merkezi'ne getirilerek koruma altına alındı.
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© AA
Yavru tilki, Yaban Hayvanı Acil Müdahale Merkezi'ne getirilerek koruma altına alındı.
© AAHayvanın, doğada kendi halinde yaşayabilecek büyüklüğe eriştiğinde salınacağı öğrenildi.
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© AA
Hayvanın, doğada kendi halinde yaşayabilecek büyüklüğe eriştiğinde salınacağı öğrenildi.