https://sputniknews.com.tr/20230504/uyusturucu-baronu-bazadan-cikti-1070595535.html
Uyuşturucu baronu bazadan çıktı
Uyuşturucu baronu bazadan çıktı
Afganistan-İran-Türkiye üçgeninde hareket eden uyuşturucu karteline yönelik Ankara merkezli 52 ilde operasyon yapıldı. Örgütün kritik isimlerinden biri olan... 04.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-04T11:18+0300
2023-05-04T11:18+0300
2023-05-04T11:18+0300
türkiye
uyuşturucu
uyuşturucu imalatı
uyuşturucu operasyonu
uyuşturucu çetesi
baron
operasyon
ankara
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Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele ekipleri, bir yıldır takip ettikleri uyuşturucu örgütüne yönelik operasyon başlattı. Ankara merkezli 52 ilde eşzamanlı yapılan operasyona, 2 bin 841 polis, 57 narkotik köpeği katıldı. Özel harekât polislerinden destek alınan operasyonda, ayrıca 4 hava aracı da (helikopter - İHA) görev aldı. Örgütün tepe noktasındaki ikinci isim olan Mustafa K.’nin de aralarında bulunduğu 598 kişiden 524’ü gözaltına alındı.Hürriyet gazetesinden Fevzi Kızılkoyun'un haberine göre örgütün kritik isimlerinden biri olan Abdulselim Ertürk’ün İstanbul Esenyurt’ta olduğu belirlendi. Şafak vakti polis, Ertürk’ün kaldığı lüks daireye baskın yaptı. Kapıyı Ertürk’ün eşi açtı, evde arama yapan polis ekipleri ilk etapta Ertürk’ü bulamadı. Bu sırada Ertürk’ün eşi, şüpheli hareketlerde bulunarak, yatak odasındaki yatağın üzerine oturması polisin dikkatini çekti. Yatak bazasını kaldıran ekipler, uyuşturucu baronu Abdulselim Ertürk’ü yatak altında uzanmış halde buldu. Yatak bazasından çıkarılan baron, önce yüzüstü yere yatırıldı, ardından kelepçe takılarak gözaltına alındı. Ertürk’ün örgütle torbacılar arasında bağlantı sağladığı, torbacılardan gelen uyuşturucu paralarını toplayarak örgütün hesaplarına aktardığı, torbacılara uyuşturucu sevkiyatını yönettiği, bu nedenle örgütün kritik isimlerinden biri olduğu kaydedildi.630 milyon liralık para hareketiÖrgütün, yöneticileri dışında kimsenin kimseyi tanımadığı yöntemle Türkiye genelinde büyük bir uyuşturucu ağı kurduğu belirlendi. Türkiye’deki eroin ve metamfetamin piyasasını kontrol eden örgütün, banka hesapları da incelemeye alındı. Örgüt yöneticilerinin 6 aylık hesap hareketleri incelemesinde uyuşturucu satışından elde edildiği belirlenen 630 milyon liralık para hareketine ulaşıldı. Ayrıca örgüt yöneticilerinin kripto hesaplarına da ulaşılırken, buradan dönen para trafiğinin tespiti için de çalışma başlatıldı. Operasyonda 15 kiloya yakın eroin, değişik miktarlarda metamfetamin, esrar ve kristal uyuşturucu ele geçirilirken, örgüt yöneticilerine ait 12 taşınmaz ile 19 araca da el konuldu.
https://sputniknews.com.tr/20230504/bakan-soylu-hdpnin-milletvekili-adaylari-kandil-tarafindan-belirlenmistir-1070588459.html
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uyuşturucu, uyuşturucu imalatı, uyuşturucu operasyonu, uyuşturucu çetesi, baron, operasyon, ankara
uyuşturucu, uyuşturucu imalatı, uyuşturucu operasyonu, uyuşturucu çetesi, baron, operasyon, ankara
Uyuşturucu baronu bazadan çıktı
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Afganistan-İran-Türkiye üçgeninde hareket eden uyuşturucu karteline yönelik Ankara merkezli 52 ilde operasyon yapıldı. Örgütün kritik isimlerinden biri olan Abdulselim Ertürk ise saklandığı yatak bazasında yakalandı.
Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele ekipleri, bir yıldır takip ettikleri uyuşturucu örgütüne yönelik operasyon başlattı. Ankara merkezli 52 ilde eşzamanlı yapılan operasyona, 2 bin 841 polis, 57 narkotik köpeği katıldı. Özel harekât polislerinden destek alınan operasyonda, ayrıca 4 hava aracı da (helikopter - İHA) görev aldı. Örgütün tepe noktasındaki ikinci isim olan Mustafa K.’nin de aralarında bulunduğu 598 kişiden 524’ü gözaltına alındı.
Hürriyet gazetesinden Fevzi Kızılkoyun'un haberine göre örgütün kritik isimlerinden biri olan Abdulselim Ertürk’ün İstanbul Esenyurt’ta olduğu belirlendi. Şafak vakti polis, Ertürk’ün kaldığı lüks daireye baskın yaptı. Kapıyı Ertürk’ün eşi açtı, evde arama yapan polis ekipleri ilk etapta Ertürk’ü bulamadı. Bu sırada Ertürk’ün eşi, şüpheli hareketlerde bulunarak, yatak odasındaki yatağın üzerine oturması polisin dikkatini çekti. Yatak bazasını kaldıran ekipler, uyuşturucu baronu Abdulselim Ertürk’ü yatak altında uzanmış halde buldu. Yatak bazasından çıkarılan baron, önce yüzüstü yere yatırıldı, ardından kelepçe takılarak gözaltına alındı. Ertürk’ün örgütle torbacılar arasında bağlantı sağladığı, torbacılardan gelen uyuşturucu paralarını toplayarak örgütün hesaplarına aktardığı, torbacılara uyuşturucu sevkiyatını yönettiği, bu nedenle örgütün kritik isimlerinden biri olduğu kaydedildi.
630 milyon liralık para hareketi
Örgütün, yöneticileri dışında kimsenin kimseyi tanımadığı yöntemle Türkiye genelinde büyük bir uyuşturucu ağı kurduğu belirlendi. Türkiye’deki eroin ve metamfetamin piyasasını kontrol eden örgütün, banka hesapları da incelemeye alındı. Örgüt yöneticilerinin 6 aylık hesap hareketleri incelemesinde uyuşturucu satışından elde edildiği belirlenen 630 milyon liralık para hareketine ulaşıldı. Ayrıca örgüt yöneticilerinin kripto hesaplarına da ulaşılırken, buradan dönen para trafiğinin tespiti için de çalışma başlatıldı. Operasyonda 15 kiloya yakın eroin, değişik miktarlarda metamfetamin, esrar ve kristal uyuşturucu ele geçirilirken, örgüt yöneticilerine ait 12 taşınmaz ile 19 araca da el konuldu.