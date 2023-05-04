https://sputniknews.com.tr/20230504/ukraynanin-israil-buyukelcisi-israil-yapimi-erken-uyari-sistemleri-yaz-aylarinda-devreye-alinacak-1070634655.html

Ukrayna’nın İsrail Büyükelçisi: İsrail yapımı erken uyarı sistemleri yaz aylarında devreye alınacak

Ukrayna’nın İsrail Büyükelçisi: İsrail yapımı erken uyarı sistemleri yaz aylarında devreye alınacak

Ukrayna’nın İsrail Büyükelçisi Yevgeniy Korniyçuk, İsrail yapımı erken uyarı sistemlerinin yaz aylarında Kiev'de göreve başlayacağını söyledi. 04.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-04T22:25+0300

2023-05-04T22:25+0300

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Reuters'in aktardığına göre Ukrayna'nın İsrail Büyükelçisi Yevgeniy Korniyçuk, İsrail'in füze saldırısı erken uyarı sisteminin 1-2 ay içinde Kiev'de devreye alınacağını söyledi.Korniyçuk, “Uzmanlar çalışmalarına başladı ve iç programımıza uygun olarak Kiev'de devreye alınmasının bir veya iki ay içinde tamamlanacağını umuyorum” diyerek bu sistemlerin daha sonra Ukrayna’nın beş kentine daha kurulacağını kaydetti.Sistemin, Kiev halkına telefonlarından uyarı göndermesine imkan vereceğini vurgulayan diplomat, “Bu, Kiev’i bölgelere göre kapatmamıza imkan verecek” diye konuştu.Ocak ayında İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, Ukrayna'ya Demir Kubbe savunma sistemini sağlamayı ve askeri yardımı değerlendirdiklerini belirtmişti. İsrail yönetimi daha önce, Rusya'yla ilişkileri bozmamak adına Ukrayna'ya askeri destek vermekten kaçınmıştı.

https://sputniknews.com.tr/20230228/israil-disisleri-bakani-cohen-rusyanin-ukraynadaki-askeri-harekatini-kinadi-1067620081.html

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