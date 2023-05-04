https://sputniknews.com.tr/20230504/ukrayna-lideri-zelenskiy-hollandada-1070589390.html
Ukrayna lideri Zelenskiy Hollanda'da
Ukrayna lideri Zelenskiy Hollanda'da
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in Hollanda'yı ziyaret etmek için ülkeye geldiği açıklandı. 04.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-04T02:45+0300
2023-05-04T02:45+0300
2023-05-04T02:45+0300
ukrayna krizi
vladimir zelenskiy
hollanda
ukrayna
mark rutte
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Kamu yayın kuruluşu NOS'ta yer alan haberde, Zelenskiy'in Finlandiya'dan gelen Hollanda hükümetinin uçağının içinde bulunduğu ve uçağın 3 Mayıs'ta yerel saatle 22.15'de Amsterdam Schiphol Havalimanı'na iniş yaptığı belirtildi.Haberde, Zelenskiy'nin bugün Lahey kentinde Hollanda Başbakanı Mark Rutte'yi ziyaret edeceği ve 'Adalet olmadan barış olmaz' başlıklı bir konuşma yapacağı ifade edildi.Zelenskiy'nin Lahey'deki Uluslararası Ceza Mahkemesi'ni de ziyaret edeceği aktarılan haberde, Zelenskiy'nin içinde bulunduğu uçağın inişinin ve çok sayıda polis ve koruma görevlilerinin bulunduğu konvoyun görüntüleri de paylaşıldı.
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vladimir zelenskiy, hollanda, ukrayna, mark rutte
vladimir zelenskiy, hollanda, ukrayna, mark rutte
Ukrayna lideri Zelenskiy Hollanda'da
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Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in Hollanda'yı ziyaret etmek için ülkeye geldiği açıklandı.
Kamu yayın kuruluşu NOS'ta yer alan haberde, Zelenskiy'in Finlandiya'dan gelen Hollanda hükümetinin uçağının içinde bulunduğu ve uçağın 3 Mayıs'ta yerel saatle 22.15'de Amsterdam Schiphol Havalimanı'na iniş yaptığı belirtildi.
Haberde, Zelenskiy'nin bugün Lahey kentinde Hollanda Başbakanı Mark Rutte'yi ziyaret edeceği ve 'Adalet olmadan barış olmaz' başlıklı bir konuşma yapacağı ifade edildi.
Zelenskiy'nin Lahey'deki Uluslararası Ceza Mahkemesi'ni de ziyaret edeceği aktarılan haberde, Zelenskiy'nin içinde bulunduğu uçağın inişinin ve çok sayıda polis ve koruma görevlilerinin bulunduğu konvoyun görüntüleri de paylaşıldı.