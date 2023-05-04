https://sputniknews.com.tr/20230504/ukrayna-lideri-zelenskiy-hollandada-1070589390.html

Ukrayna lideri Zelenskiy Hollanda'da

Ukrayna lideri Zelenskiy Hollanda'da

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in Hollanda'yı ziyaret etmek için ülkeye geldiği açıklandı. 04.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-04T02:45+0300

2023-05-04T02:45+0300

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ukrayna krizi

vladimir zelenskiy

hollanda

ukrayna

mark rutte

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Kamu yayın kuruluşu NOS'ta yer alan haberde, Zelenskiy'in Finlandiya'dan gelen Hollanda hükümetinin uçağının içinde bulunduğu ve uçağın 3 Mayıs'ta yerel saatle 22.15'de Amsterdam Schiphol Havalimanı'na iniş yaptığı belirtildi.Haberde, Zelenskiy'nin bugün Lahey kentinde Hollanda Başbakanı Mark Rutte'yi ziyaret edeceği ve 'Adalet olmadan barış olmaz' başlıklı bir konuşma yapacağı ifade edildi.Zelenskiy'nin Lahey'deki Uluslararası Ceza Mahkemesi'ni de ziyaret edeceği aktarılan haberde, Zelenskiy'nin içinde bulunduğu uçağın inişinin ve çok sayıda polis ve koruma görevlilerinin bulunduğu konvoyun görüntüleri de paylaşıldı.

hollanda

ukrayna

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vladimir zelenskiy, hollanda, ukrayna, mark rutte