https://sputniknews.com.tr/20230504/turk-telekomdan-aciklama-erdem-canin-boynunda-kirik-tespit-edildi-1070633553.html
Türk Telekom'dan Erdem Can'ın sağlık durumu hakkında açıklama: Acil boyun ameliyatı gerekebilecektir
Türk Telekom'dan Erdem Can'ın sağlık durumu hakkında açıklama: Acil boyun ameliyatı gerekebilecektir
Türk Telekom'dan başantrenör Erdem Can'ın sağlık durumu hakkında yapılan açıklamada, "Başantrenörümüz Erdem Can’ın, çekilen MR sonucunda yaşanan travmaya bağlı... 04.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-04T21:54+0300
2023-05-04T21:54+0300
2023-05-04T21:57+0300
spor
türk telekom
basketbol
ispanya
7days avrupa kupası
erdem can
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Türk Telekom Basketbol Kulübü, 7Days Avrupa Kupası finali öncesinde İspanya'da yaşanan "skandal" olayda yaralanan başantrenör Erdem Can'ın sağlık durumuna ilişkin açıklamada bulundu.Kulüpten yapılan açıklamada, "Başantrenörümüz Erdem Can’ın, çekilen MR sonucunda yaşanan travmaya bağlı olarak beş ve altıncı boyun omurlarında ciddi akut ödem gelişimi ve omurda fissür (ayrılmamış kırık) tespit edilmiştir. Kırık ayrılmamış olduğu için acil ameliyat gereksinimi şu an için düşünülmemiş olmakla birlikte bir aylık boyunluk kullanımı sonrasında yeniden bir kontrol MR çekilecek ve radyolojik bir düzelme olmaz ya da herhangi bir klinik kötüleşme olması durumunda acil boyun ameliyatı gerekebilecektir" ifadeleri kullanıldı.7Days Avrupa Kupası finalinde Gran Canaria ile İspanya'nın Las Palmas kentinde dün akşam oynadığı maç öncesi Türk Telekom ekibini antrenmanın yapılacağı salona taşıyan otobüs şoförünün sebep olduğu "skandal" olayda Erdem Can yaralanmıştı.
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türk telekom, basketbol, ispanya, 7days avrupa kupası , erdem can
türk telekom, basketbol, ispanya, 7days avrupa kupası , erdem can
Türk Telekom'dan Erdem Can'ın sağlık durumu hakkında açıklama: Acil boyun ameliyatı gerekebilecektir
21:54 04.05.2023 (güncellendi: 21:57 04.05.2023) Abone ol
Türk Telekom'dan başantrenör Erdem Can'ın sağlık durumu hakkında yapılan açıklamada, "Başantrenörümüz Erdem Can’ın, çekilen MR sonucunda yaşanan travmaya bağlı olarak beş ve altıncı boyun omurlarında ciddi akut ödem gelişimi ve omurda fissür tespit edilmiştir" ifadelerine yer verildi.
Türk Telekom Basketbol Kulübü, 7Days Avrupa Kupası finali öncesinde İspanya'da yaşanan "skandal" olayda yaralanan başantrenör Erdem Can'ın sağlık durumuna ilişkin açıklamada bulundu.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Başantrenörümüz Erdem Can’ın, çekilen MR sonucunda yaşanan travmaya bağlı olarak beş ve altıncı boyun omurlarında ciddi akut ödem gelişimi ve omurda fissür (ayrılmamış kırık) tespit edilmiştir. Kırık ayrılmamış olduğu için acil ameliyat gereksinimi şu an için düşünülmemiş olmakla birlikte bir aylık boyunluk kullanımı sonrasında yeniden bir kontrol MR çekilecek ve radyolojik bir düzelme olmaz ya da herhangi bir klinik kötüleşme olması durumunda acil boyun ameliyatı gerekebilecektir" ifadeleri kullanıldı.
7Days Avrupa Kupası finalinde Gran Canaria ile İspanya'nın Las Palmas kentinde dün akşam oynadığı maç öncesi Türk Telekom ekibini antrenmanın yapılacağı salona taşıyan otobüs şoförünün sebep olduğu "skandal" olayda Erdem Can yaralanmıştı.