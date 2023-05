Tıp literatürüne giren kalp profesörüne hasta yakınından silahlı saldırı

https://sputniknews.com.tr/20230504/tip-literaturune-giren-kalp-profesorune-hasta-yakinindan-silahli-saldiri-1070607666.html

Bursa’da yaptığı başarılı kalp ameliyatları ile tıp literatürüne giren Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi... 04.05.2023, Sputnik Türkiye

38 yaşındaki Kamil S. bir yıl önce önce annesini ameliyat eden kalp damar cerrahı Prof. Dr. Murat Biçer ile karşılaştı. Kamil S. annesinin ölümünde suçlu olduğunu öne sürdüğü doktoru yanında bulundurduğu tabancanın kabzası ile başından yaralayıp kaçtı. İhbar üzerine harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri Kamil S. ve bir arkadaşını gözaltına aldı. Hastanede tedavi altına alınan ve bir gece beyin cerrahi servisinde müşahade altında tutulan Murat Biçer ise taburcu edildi. Saldırı anı da AVM'deki bir işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.Literatüre girmiştiUludağ Üniversitesi (UÜ) Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat Biçer, 2020 yılında genişliği normal değerin yaklaşık beş katına çıkan aort damarına yaptığı başarı ameliyatla tıp literatürüne girmişti. Solunum sıkıntısı yaşayan 77 yaşındaki kadının, Uludağ Üniversitesi (UÜ) Tıp Fakültesi Hastanesine başvurması üzerine, kadının normalde 3 santimetre civarında olması gereken aort damarının yaklaşık 15 santimetre olduğu belirlendi. Kalpten çıkan, vücuttaki en büyük damar aortun, tüm vücuda kanın yayılmasını sağlayan ana damar olması nedeniyle durumu hassasiyetle inceleyen Prof. Dr. Biçer, damarın her an yırtılma riski taşıması nedeniyle hastayı ameliyata aldı.Ameliyatta, damar çıkarılarak yerine sentetik bir damar yerleştirildi. Biçer, aynı bölümdeki Dr. Öğretim Üyesi Ahmet Yüksel ve Dr. İrem İris Kan'la ameliyatla ilgili makale hazırladı. Makale uluslararası kardiyovasküler dergisi ''Brazilian Journal of Cardiovascular Surgery"de yayınlanarak, bugüne kadar bu genişlikte bir aort damara yapılmış ameliyat olarak tıp literatürüne girmişti.Sağlıkçılar açıklama yapacakTürk Sağlık Sen 2 Nolu Şube Başkanlığı bugün saldırıyı kınayacağını açıkladı. Sendikadan yapılan açıklamada, "Hastanemiz Kalp Damar Anabilim Dalı hocalarımızdan Prof Dr. Murat Biçer'e yapılan alçakça saldırıyı kınamak ve sağlık çalışanlarına uygulanan şiddet olaylarına tepki göstermek için hastanemiz orta kapısı önünde sendikamız tarafından basın açıklaması yapılacaktır" denildi.

