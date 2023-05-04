https://sputniknews.com.tr/20230504/tff-baskani-a-milli-takim-teknik-direktoru-kuntzla-yollarin-ayrilacagi-iddialarina-yanit-verdi-1070609936.html

TFF Başkanı, A Milli Takım Teknik Direktörü Kuntz'la yolların ayrılacağı iddialarına yanıt verdi

TFF Başkanı, A Milli Takım Teknik Direktörü Kuntz'la yolların ayrılacağı iddialarına yanıt verdi

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz'la yolların ayrılacağına yönelik iddiaların gerçeği... 04.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-04T14:14+0300

2023-05-04T14:14+0300

2023-05-04T14:37+0300

spor

türkiye futbol federasyonu (tff)

futbol

stefan kuntz

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, teknik direktör Stefan Kuntz'la yolların ayrılacağına dair yapılan haberlere açıklık getirdi. Büyükekşi, "Şu anda söz konusu değil, Kuntz ile devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

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türkiye futbol federasyonu (tff), futbol, stefan kuntz