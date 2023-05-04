https://sputniknews.com.tr/20230504/tff-baskani-a-milli-takim-teknik-direktoru-kuntzla-yollarin-ayrilacagi-iddialarina-yanit-verdi-1070609936.html
TFF Başkanı, A Milli Takım Teknik Direktörü Kuntz'la yolların ayrılacağı iddialarına yanıt verdi
TFF Başkanı, A Milli Takım Teknik Direktörü Kuntz'la yolların ayrılacağı iddialarına yanıt verdi
Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz'la yolların ayrılacağına yönelik iddiaların gerçeği... 04.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-04T14:14+0300
2023-05-04T14:14+0300
2023-05-04T14:37+0300
spor
türkiye futbol federasyonu (tff)
futbol
stefan kuntz
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/09/1a/1061615191_0:281:2645:1768_1920x0_80_0_0_7fd1e12dd7c2a13e45737a8d6cd52a57.jpg
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, teknik direktör Stefan Kuntz'la yolların ayrılacağına dair yapılan haberlere açıklık getirdi. Büyükekşi, "Şu anda söz konusu değil, Kuntz ile devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20230503/tff-hakem-ali-palabiyikin-sezon-sonuna-kadar-gorev-almayacagini-acikladi-1070575270.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/09/1a/1061615191_0:33:2645:2016_1920x0_80_0_0_d8065f92625f7f9e14c0fed8b69e4265.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
türkiye futbol federasyonu (tff), futbol, stefan kuntz
türkiye futbol federasyonu (tff), futbol, stefan kuntz
TFF Başkanı, A Milli Takım Teknik Direktörü Kuntz'la yolların ayrılacağı iddialarına yanıt verdi
14:14 04.05.2023 (güncellendi: 14:37 04.05.2023) Abone ol
Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz'la yolların ayrılacağına yönelik iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, teknik direktör Stefan Kuntz'la yolların ayrılacağına dair yapılan haberlere açıklık getirdi. Büyükekşi, "Şu anda söz konusu değil, Kuntz ile devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.